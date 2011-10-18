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Twitter'ı ayda 100 milyon kişi kullanıyor, yüzde 50'si her gün giriyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların duygularını 140 karakterlik ifadelerle anlatması temeline dayanarak kurulan mikroblog sitesi Twitter bugün 250 milyondan fazla kullanıcısıyla YouTube'un ardından üçüncü en çok kullanılan sosyal ağ aracı haline geldi.

San Fransisco'da düzenlenen Web 2.0 toplantısında Twitter CEO'su Dick Costolo bugün geldikleri noktada bazı istatistikleri basınla paylaştı. İstatistiklere göre Twitter'ı aktif kullanan üye sayısı 100 milyonu geçti. iOS 5'in yayınlanmasından sonra iOS cihazlarından girişler üç kart arttı. Bu da yerleşik bir Twitter uygulamasının çok ilgi gördüğünü gösteriyor.

Günde atılan tweet sayısı 250 milyon. Ocak ayında 100 milyon olan bu sayı Haziran ayında 200 milyon seviyesine çıkmıştı. 

Yılın ilk aylarında aktif üyelerin yüzde 30'u hergün siteye giriş yaparken şimdi yüzde 50'si her gün giriş yapıyor. Firmanın büyüme oranı yılın çeyrek dilimi bazında yüzde 40 oldu. Sosyal ağlar içerisinde en başarılı büyümeyi Twitter gerçekleştirmiş oldu. 

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DH Misafiri 7 yıl
diğer %50 amele topluluğu
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IceRulez 7 yıl
ülkemizde twit atanların %25 'i panpiş hayranı
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2K 7 yıl
Her yaptığı , yediği , gittiği yeri yazanlar oldukça Twitter'ın sırtı yere gelmez ama kalitesi tartışılır.
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speedman 7 yıl IceRulez
IceRulez

ülkemizde twit atanların %25 'i panpiş hayranı



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Recharged 7 yıl
Başlarda bende ön yargılıydım,hesap açmıştım ama kullanmıyordum.Can sıkıntısıda bir kaç gün PC başına oturduğumda açtığım 3 sekmeden biride Twitter oldu.Kullanmasını bilirseniz gerçekten anlık olayları takip etmek için çok iyi bir sosyal ağ.Uzun zamandan beri kullanıyorum,tavsiye ederim.
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South Korean 7 yıl
ne var bu twitterda anlamıyorum. (not: kullanmıyorum)
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thecannes 7 yıl
Kendimi çok geri kalmış hissettim
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