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Twitter'ı geri çeviren Chrome eklentisi: Fav Forever

Twitter'ın dün yaptığı değişikliği beğenmeyen Chrome kullanıcıları için ilk çözüm Fav Forever ismi verilen basit bir eklenti ile geldi. Favori butonunu geri isteyenler buraya.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ı geri çeviren Chrome eklentisi: Fav Forever

Dün akşam saatlerinde detaylarına burada yer verdiğimiz bir gelişme ile "favori" butonunu "beğen" butonuna çeviren Twitter, kullanıcılarından hem olumlu hem de olumsuz bir çok tepki aldı. Bu değişikliği beğenmeyenler içinse ilk çözümlerden bir tanesi Chrome tarayıcı için geldi. 

Google'ın popüler internet tarayıcı için "Fav Forever" isimli özel bir eklenti yayınlanan Reed Kavner, kişilerin Twitter'ı yeniden kalp yerine yıldız simgeli "Favori" butonuyla kullanmasına imkan tanıyor. 120 KB gibi oldukça düşük bir boyutu bulunan eklenti, değişikliği olumlu karşılamayanları memnun edecek gibi duruyor.
Ücretsiz sunulan Fav Forever eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/fav-forever/belacnojopafdobcknphjadpphldcpao Yorum Yaz
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