Twitter'ı geri çeviren Chrome eklentisi: Fav Forever

Google'ın popüler internet tarayıcı için "Fav Forever" isimli özel bir eklenti yayınlanan Reed Kavner, kişilerin Twitter'ı yeniden kalp yerine yıldız simgeli "Favori" butonuyla kullanmasına imkan tanıyor. 120 KB gibi oldukça düşük bir boyutu bulunan eklenti, değişikliği olumlu karşılamayanları memnun edecek gibi duruyor.

Ücretsiz sunulan Fav Forever eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.