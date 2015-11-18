Twitter'ın Türkiye ziyaretinin altında yatan ne?

Ülkemizde özellikle “Gezi Parkı Olayları”nın yaşandığı dönemde kullanıcı kitlesi adeta patlama yapan Twitter, ülkemizde çok önemli bir potansiyele sahip. Zaten sosyal medyaya ilgimiz, ortaya çıkan istatistiklerle tüm dünyanın gözleri önüne serilmiş durumda. Twitter’da bu noktada Facebook’un ardından en çok ilgi gören ikinci mecra durumunda.

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BTK başkanı Ömer Fatih Sayan ile görüşen Colin Crowell’ın sahte hesaplar ve terör suçları ile mücadele konularında hükümetin isteklerini görüşmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. Son dönemde yetkililerce istenen hesap bilgilerinin paylaşılması ve hesapların kapatılmasına hızlı müdahale konularında bir dizi aksaklıkarın yaşandığını biliyoruz. Ayrıca sahte hesaplarla mücadele konularına ilişkin de görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Fransa’daki terör olayları esnasında Twitter’ın vatandaşları bilgilendirmek adına bir araç haline gelmesinden esinlenerek ülkemizde de bu amaçlı bir kullanımın sağlanabilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması için bir dizi talepte bulunulmuş.Yıllardır büyük teknoloji şirketlerinin ülkemizde ofis açıp açmayacağı konuları sürekli dile gelir durur. Twitter’ın bu ziyareti sonrasında hiç şüphesiz akıllara gelen konuların başında da bu geliyordu. Crowell ile bu konunun konuşulup konuşulmadığı üzerine gelen bir soruya yanıt veren Fatih Sayan, ilerleyen günlerde Twitter ile bu konunun görüşüleceği bilgisini aktardı. Yani toplantıda bu hususun gündeme gelmediği sonucunu çıkarabiliriz.Yaklaşık bir saat süren toplantıda müstehcen içeriklerin engellenmesi, Türk yargı organlarınca verilen kararların uygulanması ve sıcak gelişmelerde hızlı karar alınabilmesi gibi konuların da masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.