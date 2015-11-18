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Twitter'ın Türkiye ziyaretinin altında yatan ne?

Twitter başkan yardımcısı Colin Crowell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan ile bir toplantı gerçekleştirdi. Peki Twitter’ın Türkiye planları neler? Toplantıda neler konuş
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Twitter'ın Türkiye ziyaretinin altında yatan ne?
Ülkemizde özellikle “Gezi Parkı Olayları”nın yaşandığı dönemde kullanıcı kitlesi adeta patlama yapan Twitter, ülkemizde çok önemli bir potansiyele sahip. Zaten sosyal medyaya ilgimiz, ortaya çıkan istatistiklerle tüm dünyanın gözleri önüne serilmiş durumda. Twitter’da bu noktada Facebook’un ardından en çok ilgi gören ikinci mecra durumunda.

Terör suçları ile mücadele?

BTK başkanı Ömer Fatih Sayan ile görüşen Colin Crowell’ın sahte hesaplar ve terör suçları ile mücadele konularında hükümetin isteklerini görüşmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. Son dönemde yetkililerce istenen hesap bilgilerinin paylaşılması ve hesapların kapatılmasına hızlı müdahale konularında bir dizi aksaklıkarın yaşandığını biliyoruz. Ayrıca sahte hesaplarla mücadele konularına ilişkin de görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Devlet, Twitter’ı vatandaşları bilinçlendirmek için kullanabilir

Fransa’daki terör olayları esnasında Twitter’ın vatandaşları bilgilendirmek adına bir araç haline gelmesinden esinlenerek ülkemizde de bu amaçlı bir kullanımın sağlanabilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması için bir dizi talepte bulunulmuş.

Twitter Türkiye’de ofis açacak mı?

Yıllardır büyük teknoloji şirketlerinin ülkemizde ofis açıp açmayacağı konuları sürekli dile gelir durur. Twitter’ın bu ziyareti sonrasında hiç şüphesiz akıllara gelen konuların başında da bu geliyordu. Crowell ile bu konunun konuşulup konuşulmadığı üzerine gelen bir soruya yanıt veren Fatih Sayan, ilerleyen günlerde Twitter ile bu konunun görüşüleceği bilgisini aktardı. Yani toplantıda bu hususun gündeme gelmediği sonucunu çıkarabiliriz.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda müstehcen içeriklerin engellenmesi, Türk yargı organlarınca verilen kararların uygulanması ve sıcak gelişmelerde hızlı karar alınabilmesi gibi konuların da masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Yusac 3 yıl en beğenilen Patren
patren
twitter hayatda ofis acmaz turkiyede

Harvard işletme mezunu arkadaş.
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Das Boot 3 yıl
Sosyal medya yasakları ayri bir konu. Fakat Amsterdam, Berlin, Dublin, Londra, Madrid ve Paris’te Brezilya’nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo, Kanada’nın Toronto ve Vancouver, Singapur, Sidney, Seul ve Tokyo’da ofis açıyorsan, benim ulkemdeki kullanicilar uzerinden reklam geliri sağlıyorsan, benim ülkemde de ofis açacaksın.
Sosyal medya yasakları ayri bir konu. Fakat Amsterdam, Berlin, Dublin, Londra, Madrid ve Paris’te Brezilya’nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo, Kanada’nın Toronto ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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BekirTemel 3 yıl
twitter teröristlerini susturmak için görüşmüşlerdir,terör propagandası dolu twitterda
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alp0007 3 yıl
Altında yatan malüm şahsa 'hakaret' edenleri bulma isteği. Beyhude çabalar....
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kucukyenici 3 yıl
Bu kadar şikayet, aşırı troll hesap sayısı, kapatma talebi neden geliyor diye merak etmişlerdir. Malum bu konuda 1. sıradayız.
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Mesudum 3 yıl
Sahte hesaplar konusu denmiş...
Misal, Fuut.Avnı şikayet edilse, tröller gündeme gelip "tencere dibin kara" durumu oluşabilir.
Yazıda görüşme konusu verilmiş. Buradakiler hala ofis açıp para kazanmak derdinde. Efendim, o konular artık sorun değiiil.
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alemburda34 3 yıl
Teroristler twitterdan yayin yapiyor dahasi ingilizce yayin yapanlar ve surekli ulkemizi koyuluyorlar.
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WB 3 yıl
Twitter' da bi kipirdanmalar basladi dur bakalim, gelirler dusmeye basladi diye olabilir mi, onceden kil aldirmazlardi burunlarindan..
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kadirirdem 3 yıl
Bence acmasi lazim hatta facebook un filan da acmasi lazim...
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esmerbuyucu 3 yıl
Özgür olamayacağı bir yerde neden ofisini açmak istesin yahu. Kuşlar uçsun kafeslerde kalmasın.
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byrd 3 yıl
twitter Türkiye'de manipülasyon yapanların kuklası olmaktan çıkar umarım.
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Das Boot 3 yıl
Sosyal medya yasakları ayri bir konu. Fakat Amsterdam, Berlin, Dublin, Londra, Madrid ve Paris’te Brezilya’nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo, Kanada’nın Toronto ve Vancouver, Singapur, Sidney, Seul ve Tokyo’da ofis açıyorsan, benim ulkemdeki kullanicilar uzerinden reklam geliri sağlıyorsan, benim ülkemde de ofis açacaksın.
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C.CEMİL 3 yıl
twitir miwitir bırakmayıp hepsini kapatacağız diyene sormak lazım
gerçi en çok onlar kullanıyor ya neyse
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