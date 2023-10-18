Türkiye'ye temsilci atamayan X için son 2 gün: %90 bant daraltma uygulanabilir

Tam Boyutta Gör Türkiye'de sosyal medya yasasının onaylanmasının ardından birçok dijital platform, ülkeye temsilci atama zorunluluğunu yerine getirdi. Ancak şu ana kadar X yani Twitter bu konuda herhangi bir adım atmış değil. Eğer 21 Ekim'e kadar bu durum değişmezse, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından platforma "bant daraltma cezası" uygulanabilir.

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X'in Türkiye'ye temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bant daraltma uygulanmasını talep etmek üzere mahkemeye başvurabilecek. Yani şirketin harekete geçmesi için önünde iki gün gibi bir süre var.

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Popüler platformlardan sadece X'in temsilcisi yok

Öte yandan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gibi popüler mecraların Türkiye'ye temsilci atadıklarını hatırlatalım. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in henüz ülkemizde bir temsilcisi bulunmuyor. Sosyal medya platformu bu konuda harekete geçmezse bant genişliği %90 oranında daraltılabilir.

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Türkiye'ye temsilci atamayan X'e %90 bant daraltma uygulanabilir