Türkiye'ye temsilci atamayan X için son 2 gün: %90 bant daraltma uygulanabilir

X'in Türkiye'ye temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bant daraltma uygulanmasını talep etmek üzere mahkemeye başvurabilecek. Yani şirketin harekete geçmesi için önünde iki gün gibi bir süre var.
Popüler platformlardan sadece X'in temsilcisi yok
Öte yandan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gibi popüler mecraların Türkiye'ye temsilci atadıklarını hatırlatalım. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in henüz ülkemizde bir temsilcisi bulunmuyor. Sosyal medya platformu bu konuda harekete geçmezse bant genişliği %90 oranında daraltılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.