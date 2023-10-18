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    Anlık Bildirim

    Türkiye'ye temsilci atamayan X için son 2 gün: %90 bant daraltma uygulanabilir

    Türkiye'ye temsilci atamayan X (Twitter) için geri sayım başladı. Sosyal medya platformu iki gün içinde harekete geçmezse %90 bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalacak.
    Türkiye'ye temsilci atamayan X'e %90 bant daraltma uygulanabilir Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de sosyal medya yasasının onaylanmasının ardından birçok dijital platform, ülkeye temsilci atama zorunluluğunu yerine getirdi. Ancak şu ana kadar X yani Twitter bu konuda herhangi bir adım atmış değil. Eğer 21 Ekim'e kadar bu durum değişmezse, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından platforma "bant daraltma cezası" uygulanabilir.

    X'in Türkiye'ye temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bant daraltma uygulanmasını talep etmek üzere mahkemeye başvurabilecek. Yani şirketin harekete geçmesi için önünde iki gün gibi bir süre var.

    Türkiye'ye temsilci atamayan X'e %90 bant daraltma uygulanabilir Tam Boyutta Gör

    Popüler platformlardan sadece X'in temsilcisi yok

    Öte yandan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gibi popüler mecraların Türkiye'ye temsilci atadıklarını hatırlatalım. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in henüz ülkemizde bir temsilcisi bulunmuyor. Sosyal medya platformu bu konuda harekete geçmezse bant genişliği %90 oranında daraltılabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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