Twitter'ın Windows Phone uygulaması güncellendi

Popüler sosyal ağlardan Twitter'ın Windows Phone uygulaması önemli özellikler kazandığı 3.2 sürümüne güncellendi.





Yayınlanan bu yeni sürümüyle fotoğraflara kişi ekleyerek sohbet başlatılması desteğine kavuşan Twitter WP uygulaması, ayrıca tek bir tweet ile birden fazla fotoğraf aktarabiliyor, tweeter ve Vine videolarını ana zaman tünelinde ön izleme olarak gösterebiliyor, özel mesaj ile fotoğraf gönderimi yapabiliyor ve ana zaman tünelinde yer alan twet üzerinden cevaplama, retweet yapma, favoriye alma ve takip etme gibi işlemleri yerine getirebiliyor.





Ücretsiz sunulan Twitter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/official-twitter-app-updated-multi-photo-upload-and-other-cool-features