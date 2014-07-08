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Twitter'ın Windows Phone uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
246
1
44
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın Windows Phone uygulaması güncellendi
Popüler sosyal ağlardan Twitter'ın Windows Phone uygulaması önemli özellikler kazandığı 3.2 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan bu yeni sürümüyle fotoğraflara kişi ekleyerek sohbet başlatılması desteğine kavuşan Twitter WP uygulaması, ayrıca tek bir tweet ile birden fazla fotoğraf aktarabiliyor, tweeter ve Vine videolarını ana zaman tünelinde ön izleme olarak gösterebiliyor, özel mesaj ile fotoğraf gönderimi yapabiliyor ve ana zaman tünelinde yer alan twet üzerinden cevaplama, retweet yapma, favoriye alma ve takip etme gibi işlemleri yerine getirebiliyor.

Ücretsiz sunulan Twitter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/official-twitter-app-updated-multi-photo-upload-and-other-cool-features Yorum Yaz
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Whippoorwill 5 yıl en beğenilen
Şu Windows Phone ile kendince dalga geçenleri anlamıyorum.


Tamam o zaman kendiniz bir işletim sistemi yapın onu kullanalım.
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Paroksetin 5 yıl skyrime2828
DUSTER04


accepter le progrès

DUSTER04

Son guncellemeyi kac ay once almisti?

7

Anladim wp cok hizli gelisiyormus.

Twitter uygulamasını twitter yapıyor, microsoft değil
Uzun süredir güncelleme vermemeleri twitterin bileceği bir şey.Bunun için WP ye çamur atma.
DUSTER04accepter le progrèsDUSTER04Son guncellemeyi kac ay once almisti?...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Dexter Morgan 4 yıl
Arkadaşlar twitter üzerinden @twitter ve @support hesaplarına wp uygulaması hakknda fikirlerinizi yazın. Her twitlerinin altına yazıyorum ben
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GrandeDiscus 4 yıl
Konumu açın aramaya basın gündem geliyor.
.
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vozer 4 yıl GrandeDiscus
Windows_V40
Konumu açın aramaya basın gündem geliyor.
.

Teşekkür ederim. Hiç aklıma bile gelmemişti aramaya basmak. Eskiden ayrı menüsü vardı. Neden gizledilerse oraya?

Şimdilik iş görüyor en azından tekrar teşekkürler.
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psirik 4 yıl GrandeDiscus
Windows_V40
Konumu açın aramaya basın gündem geliyor.
.

Ne kadar saçma sapan bir olay şu. İlla her zaman konum mu açacağım ben?

Ayrıca uygulamaya girdiğimde akışın altlarından başlıyor. Son gönderilen mesajı görmek yada yenilemek için 2 saat kaydırmam gerekiyor. Neden son gönderilen mesaj ile başlamıyor uygulama?
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e-Militarist 4 yıl
Twitter 3.2.3.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/twitter/9wzdncrfj140
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vozer 4 yıl
Gündem kaybolmuş. Zaten yarım yamalaktı, hepten gitmiş ya da ben bulamadım yerini. Menüde # bölümü kayıp.
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e-Militarist 4 yıl
Direkt mesajlarda 140 karakter sınırı kaldırılmış.
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e-Militarist 4 yıl
Twitter 3.2.2.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/twitter/9wzdncrfj140
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istanbulbirbaska 4 yıl e-Militarist
e-Militarist
Twitter 3.2.2.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/twitter/9wzdncrfj140

Direkt mesaj geldi mi ?
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yoldagezen 4 yıl
Arkadaşlar bugün mağazadan twitter uygulamasına baktım 3210 sürüm için 11.08.2015 tarihinde güncelleme var diyor.28 temmuzdaki sürümde 3210 du ,silip kuran değişiklik gören varmıdır.bu adamlar nasıl bir uygulama yapıyorsa surum numarası arttırmadan sürekli tarih guncelliyor ,bu iki hafta içinde 2.oldu
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eP_362 4 yıl yoldagezen
yoldagezen

Arkadaşlar bugün mağazadan twitter uygulamasına baktım 3210 sürüm için 11.08.2015 tarihinde güncelleme var diyor.28 temmuzdaki sürümde 3210 du ,silip kuran değişiklik gören varmıdır.bu adamlar nasıl bir uygulama yapıyorsa surum numarası arttırmadan sürekli tarih guncelliyor ,bu iki hafta içinde 2.oldu

Windows 10 PC sürümü güncelleniyor. Telefona gelen bir şey yok
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vozer 4 yıl
Benim güncelleme ayarlarım otomatik değil. Yani tüm güncellemeleri manuel yapıyorum. Uzun zamandır twitter güncellemesi de yapmadım. Bu başlığı görünce girdim mağazadan twitter'a. Son güncelleme 27 Temmuz yazıyor bilgilerinde ama güncelle butonu çıkmıyor. Sanki güncellemişim gibi.
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eP_362 4 yıl
Uygulama şimdilik sadece Windows 10 PC için güncellendi. Mobile gelen bir şey yok.
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alpertoo 4 yıl
Güncellensin diye sildim ama tekrar yüklenmiyor harika.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Yılda sadece 1 kez gunceleniyor.
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