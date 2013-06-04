Twitter'ın anlık video uygulaması Vine, Android platformu için de yayınlandı

Haber Editörü
Twitter'ın bu yılın başlarında iOS platformu için yayınladığı anlık video uygulaması Vine, Android platformu için de yayınlandı.
Android kullanıcıların kısa videolar çekerek bunları Twitter üzerinden paylaşmalarına imkan sağlayan Vine, popüler paylaşımlar ve öne çıkan konular içerinde gezinme seçeneklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Arkadaş bulma, otomatik oynatma ve ses açma özellikli videolar oluşturma gibi özellikleri de bünyesinde barındıran uygulamanın destekleyen cihazlarda büyütme özelliği ve daha iyi bir çevrimdışı gezinme olanağı sunduğunu da belirtelim.
Konuyla ilgili olarak blog sayfası üzerinden bir açıklamada bulunan Vine ekibi, işlevsellik bakımından şu an için iOS versiyonuyla aynı olmayan Vine'ın Android uygulamasının ilerleyen dönemlerde daha iyi bir hale geleceğini belirtti. Bu arada ücretsiz olarak sunulan Vine'ı kullanmak için cihazınızın Android 4.0 veya üzeri yazılıma sahip olması gerektiğini de hatırlatalım.
https://vine.co/blog Yorum Yaz Paylaş Tweetle
skype ses konusunda çok iyi
ama ciddi bir MS ortaklığı olduğu için
google market sıralamasında hakkı yeniliyor !
unutmayın skype, GSM op konuşmasının en iyi alternatifi dir !
tiwite bir türlü ısınamadım çünkü tiwitırın asıl ilham kaynağı SMS tir
ama SMS te düz yazı formatı misali, hangi duygu ile yazıldığı
karşınızdakinin okuduğunu anlayacak bir kültür düzeyinde olup olmadığı ile alakalı !
zaten kim ne anlarsa anlasın misali ünlüleri takip etmek isteyenler için
sanki kişiye özel bir bulmaca misali bir gizem tadında
dahası direk ünlüleri listenize ekleye bilmeniz dışında
hiç bir büyüsü yok !
zaten yazışmak için kullanacak sam tiwite gelecene kadar bir dünya daha iyi program var.
kısacası tiwitır anca ünlü fanlarına hitap eden bir tatmin formatı.