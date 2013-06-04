Twitter'ın anlık video uygulaması Vine, Android platformu için de yayınlandı

Twitter'ın bu yılın başlarında iOS platformu için yayınladığı anlık video uygulaması Vine, Android platformu için de yayınlandı.

https://vine.co/blog

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Android kullanıcıların kısa videolar çekerek bunları Twitter üzerinden paylaşmalarına imkan sağlayan Vine, popüler paylaşımlar ve öne çıkan konular içerinde gezinme seçeneklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Arkadaş bulma, otomatik oynatma ve ses açma özellikli videolar oluşturma gibi özellikleri de bünyesinde barındıran uygulamanın destekleyen cihazlarda büyütme özelliği ve daha iyi bir çevrimdışı gezinme olanağı sunduğunu da belirtelim.Konuyla ilgili olarak blog sayfası üzerinden bir açıklamada bulunan Vine ekibi, işlevsellik bakımından şu an için iOS versiyonuyla aynı olmayan Vine'ın Android uygulamasının ilerleyen dönemlerde daha iyi bir hale geleceğini belirtti. Bu arada ücretsiz olarak sunulan Vine'ı kullanmak için cihazınızın Android 4.0 veya üzeri yazılıma sahip olması gerektiğini de hatırlatalım.