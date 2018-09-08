Twitter'ın iOS versiyonuna ses yayını yapma özelliği geliyor

Twitter, uzunca bir süredir Periscope aracılığı ile video kullanıcıların canlı video yayınları yapmalarına olanak sağlıyordu. Bununla birlikte dev sosyal ağ, artık video değil sadece ses yayını yapmak isteyen kullanıcılarına müjdeyi verdi.

Android platformuna da gelmesi bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre iOS kullanıcıları artık Twitter uygulamasında ses yayını yapmaya başlayabilecekler. Bu özellik Apple cihazları kullananlara sunulurken, Android kullanıcılarının böyle bir özelliği kullanıp kullanamayacakları şimdilik netlik kazanmış değil.

Yeni getirilecek bu özelliğin çok fazla kişi tarafından talep edilmemesine rağmen dikkate alınıp uygulamaya eklenmesi ise işin ilginç tarafı. Platformun masaüstü versiyonunda ses yayınlama özelliğinin olup olmayacağı da meçhul fakat sızan haberler en azından Android platformuna da geleceği yönünde.

https://twitter.com/Twitter/status/1038102709390503938