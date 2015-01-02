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Twitter'ın yeni özelliği deneme aşamasında kullanıma sunuyor

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Kullanıcıların maksimum 140 karakterlik yazılarını kronolojik olarak sıralayan mikro blog platformu Twitter bu kronolojik sıralamadan uzaklaşmak için yeni bir özelliği devreye sokuyor. While You Were Away adı verilen yeni özellik ise Twitter'a bakmadığınız uzun dönemde siz yokken neler olup bittiğini özet geçen bir akış sizi karşılıyor.

Sizi karşılayan bu ekrandaki tweetlerin nasıl seçildiği açıklanmadı fakat kullanıcı ilgisine, favori ve retweetlere bağlı olarak seçildiği düşünülüyor. Özellik henüz bazı kullanıcılar için aktif durumda iken ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için kullanabilir olması bekleniyor. İsteyen kullanıcılar ise ayarlar kısmından bu özelliği kapatıp her zamanki kronolojik akışa dönebilecekler.

Twitter'ın kullanıcıların ilgisini çekmek için yeni özellikler sunması bekleniyordu, Instagram'ın kullanıcı sayısı olarak Twitter'ı geçtiğini açıklaması ise bu özelliklerin daha hızlı gelmesine sebep olmuş gözüküyor. İlerleyen zamanda da daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunan yeniliğin kullanıma sunulması bekleniyor.
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byJuck 4 yıl
mesajlaşma olayını geliştirmeli bu önemli
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EzoBride 4 yıl
3. seneme girdim 2 platformuda bırakalı
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Playstop 4 yıl
Internet kullanmayı bilmeyen Cahil Türk insanı olduğu sürece Twitter Facebook instagram vb sosyal Ağlar çok tehlikeli. Ortalık Sapık doldu arkadaşlar ??
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XQS 4 yıl
Okul doneminde lazim oluyordu daha da lmyor bs
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doctor_bey 4 yıl
Facebook'u kapattıktan sonra dıwiddırıda kapatmaya karar verdim,ikisininde çok boş platfromlar olduğunu düşünmeye başladım,bu özellikleride pek fazla kullananın olduğunu düşünmüyorum
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Umutcan 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Facebook'u kapattıktan sonra dıwiddırıda kapatmaya karar verdim,ikisininde çok boş platfromlar olduğunu düşünmeye başladım,bu özellikleride pek fazla kullananın olduğunu düşünmüyorum

Katılıyorum facebook özellikle iyice ego tatmin yeri olmaya başladı, millet her yediğini içtiğini paylaşıyor. Beğeni toplamak için abuk subuk fotoğraflar çekip eski siyah beyaz dandik makina efekti veriyorlar vs. Çok itici geliyor gördükçe.
Mecburiyetten hala üyeyim yoksa direkt kapatacağım.
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selahattın ısık 4 yıl
Basligin duzeltilmesi rica olunur...
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mementopolis 4 yıl
test
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