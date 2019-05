Twitter'ın yeni özelliği deneme aşamasında kullanıma sunuyor

Kullanıcıların maksimum 140 karakterlik yazılarını kronolojik olarak sıralayan mikro blog platformu Twitter bu kronolojik sıralamadan uzaklaşmak için yeni bir özelliği devreye sokuyor. While You Were Away adı verilen yeni özellik ise Twitter'a bakmadığınız uzun dönemde siz yokken neler olup bittiğini özet geçen bir akış sizi karşılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sizi karşılayan bu ekrandaki tweetlerin nasıl seçildiği açıklanmadı fakat kullanıcı ilgisine, favori ve retweetlere bağlı olarak seçildiği düşünülüyor. Özellik henüz bazı kullanıcılar için aktif durumda iken ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için kullanabilir olması bekleniyor. İsteyen kullanıcılar ise ayarlar kısmından bu özelliği kapatıp her zamanki kronolojik akışa dönebilecekler.Twitter'ın kullanıcıların ilgisini çekmek için yeni özellikler sunması bekleniyordu, Instagram'ın kullanıcı sayısı olarak Twitter'ı geçtiğini açıklaması ise bu özelliklerin daha hızlı gelmesine sebep olmuş gözüküyor. İlerleyen zamanda da daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunan yeniliğin kullanıma sunulması bekleniyor.