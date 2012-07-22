UCLA araştırmacıları, saydam güneş pili geliştirdi





Kaliforniya, Los Angeles Üniversitesi araştırmacıları, ev ya da diğer bina pencerelerinde kullanılabilecek yeni bir saydam güneş pili geliştirdiklerini duyurdu. Elektrik üreten bu hücre, standart hücrelerden farklı olarak insanların dış ortamı rahatlıkla görebilmesine imkan tanıyor.

Test edilen mevcut prototipler, %66 saydamlıkta %6 enerji dönüşüm verimliliği sağlıyorlar. Bu yeni polimer güneş pili, diğer çözümlerin aksine görülebilen değil kızılötesi ışınları soğurarak elektrik üretiyor. Saydamlığının imal edildiği fotoaktif bir plastik sayesinde elde edildiği belirtilmiş.

Fotovoltaik panellerde kullanılabilen yeni nesil polimer güneş pili (PSC), binaların pencerelerine ya da taşınabilir elektronik aygıtlara entegre edilebilecek. Saydamlığın yanı sıra oldukça hafif ve esnek bir yapıya sahip. En önemlisi de; yüksek hacimli seri üretimi düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilecek.

Kızılötesi ışınlara duyarlı polimer ve gümüş nanotellerle oluşturulan bileşik film, güneş pilinin yüksek performanslı ve aynı zamanda saydam olmasını mümkün kılacak.

Polimer güneş pilleri, diğer güneş teknolojilerine karşı avantajları sebebiyle büyük dikkat çekiyor. Gerek birçok cihaz ve ürüne entegre edilebiliyor oluşu gerekse düşük maliyeti saydam güneş pilinin kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayacak. Ancak yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Yine de aygıtlarımızın görünümünden birşey kaybetmeden güneş enerjisiyle elektrik üretebilme yeteneği kazanacak olması gerçekten heyecan verici.

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researchers-create-highly-236698.aspx