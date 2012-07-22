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UCLA araştırmacıları, saydam güneş pili geliştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kaliforniya, Los Angeles Üniversitesi araştırmacıları, ev ya da diğer bina pencerelerinde kullanılabilecek yeni bir saydam güneş pili geliştirdiklerini duyurdu. Elektrik üreten bu hücre, standart hücrelerden farklı olarak insanların dış ortamı rahatlıkla görebilmesine imkan tanıyor.
Test edilen mevcut prototipler, %66 saydamlıkta %6 enerji dönüşüm verimliliği sağlıyorlar. Bu yeni polimer güneş pili, diğer çözümlerin aksine görülebilen değil kızılötesi ışınları soğurarak elektrik üretiyor. Saydamlığının imal edildiği fotoaktif bir plastik sayesinde elde edildiği belirtilmiş.
Fotovoltaik panellerde kullanılabilen yeni nesil polimer güneş pili (PSC), binaların pencerelerine ya da taşınabilir elektronik aygıtlara entegre edilebilecek. Saydamlığın yanı sıra oldukça hafif ve esnek bir yapıya sahip. En önemlisi de; yüksek hacimli seri üretimi düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilecek.
Kızılötesi ışınlara duyarlı polimer ve gümüş nanotellerle oluşturulan bileşik film, güneş pilinin yüksek performanslı ve aynı zamanda saydam olmasını mümkün kılacak.
Polimer güneş pilleri, diğer güneş teknolojilerine karşı avantajları sebebiyle büyük dikkat çekiyor. Gerek birçok cihaz ve ürüne entegre edilebiliyor oluşu gerekse düşük maliyeti saydam güneş pilinin kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayacak. Ancak yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Yine de aygıtlarımızın görünümünden birşey kaybetmeden güneş enerjisiyle elektrik üretebilme yeteneği kazanacak olması gerçekten heyecan verici.

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researchers-create-highly-236698.aspx Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl
icat super ne zaman gelir ama orası bilinmez
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Megavolt 7 yıl
Elektronik bir cihaza güneş paneli koymak iyi bir fikir ama hangi cep telefonu uzun vadede güneşe dayanabilir:S
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demirparcasi 7 yıl
Çok önemli bir buluş. Cam yerine kullanılabilecek yani saydam bir maddeden güneş enerjisi üretebilmek devrimsel sonuçlara yol açar. Böylelikle binalar, araçlarda enerji üretebilmek mümkün olur. Şimdiki %66 saydamlık ve %6 enerji verimliliği pek iyi değerler değil ama zamanla olabilecek iyileşmelerle çok daha farklı noktalara gelebilir.
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Hobar 7 yıl
Şu anki hali ile cep telefonlarının ekranında bir işe yaramaz. Geçirgenlik %66, verim ise &6. Normal saydam bir ekrana göre aynı parlaklıkta olması için ışığın daha kuvvetli olması lazım. Bu da fazladan pil tüketimi demek. Yani verimsiz bir sistem. Verimliliği bunun 3 katı olan saydam olmayan piller bir telefonu 15-20 saatte ancak şarj edebilirken bundan pek birşey beklememek lazım.
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arel.gr 7 yıl
urunu fiyatiyla piyasada gormedikce...icad oldu,bugun,yarin,cikti,cikiyor diye vaad edilen verimli pillerden farki olmayacaktir.
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alpa07 7 yıl
Daha neler göreceğiz.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
alibotan
Mobil cihazlarin arka kapaklarina entegre ederseler harika olur.

Mobil cihazının arka kapağını görme isteği nedir onu anlamadım :D , saydam olmasa olmuyor mu ?
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OZKNaln 7 yıl
COK LAZIM EVET
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_bluescream_ 7 yıl
onemli olan verimde dünyadaki mevcut gökdelenlerin güneş alabilen camlarına uygulanırsa led sistemler le beraber aydınlatma cok ucuza getirilebilir. tabi her şeyin başında yatırım önemli
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Farwynd 7 yıl
Hemen heyecanlanmamak lazım. %6 güzel bir gelişme fakat hala istenilen seviyede çok gerideyiz.
Bu gerizekalı dünyanın güneş gibi muazzam bir enerji kaynağı varken değerlendirememek çok çok kötü.
Ülkeler savaş yatırımı yerine bu tür şeylere yatırım yapsalardı şu an çoktan evlerimizin tepelerinde panel olurdu.
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jovanovic 7 yıl
Önemli olan verimi...
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