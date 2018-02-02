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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UFS 3.0 standardı tamamlandı

Gelecek yıllarda üst seviye akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstülerde hatta otomobil bilgi ekranlarında 2GB/s seviyesine kadar veri transfer hızları mümkün olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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UFS 3.0 standardı tamamlandı

Mobil cihazlarda içeriklerin boyutları arttıkça bu içeriklerin hızlı transfer edilmesi de öne çıkmaya başlıyor. Mobil cihazlar için hali hazırdaki en iyi standart olan UFS şimdi daha da gelişti ve kullanıma sunuluyor.

UFS 3.0 neler sunuyor?

JEDEC organizasyonu tarafından tamamlanan UFS 3.0 standardı mevcut 2.1 standardına göre iki kat daha hızlı veri aktarımlarına ve ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarına imkan tanıyor.

UFS 3.0 mevcut 1.2GB/s veri transfer hızlarını 2.9GB/s seviyesine yani iki katından daha fazlasına çıkarıyor. Pratikte 900MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarını görebiliyorduk. UFS 3.0 ile bu rakamların 1.9GB/s ve 400MB/s seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu yıl bitmeden geliyor"

Veri transfer hızlarında artış için hat başına performans iki kat artarak 11.6Gbps seviyesine ulaşmış. Yani tek hatta 1450MB/s olmak üzere iki hatlı cihazlarda 2.9GB/s seviyeleri mümkün olacak.

UFS 3.0 cihazlarının en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) ve HS-G3 (5.8 Gbps) kodlarına destek sunması gerekiyor. Elbette G3 kodunu kullanarak daha düşük veri transfer hızları sunan bellekler de olacaktır.

Diğer taraftan yeni 2.5 V VCC güç kaynağı modu ile enerji tüketiminde önemli tasarruflar elde edilebiliyor. Yine otomotiv endüstrisi için mümkün olan sıcaklık aralıklarının biraz daha geliştirildiği ifade ediliyor. UFS 3.0 için kontrolcü standardı da tanımlanmış durumda. Yani iş yazılım ve donanım desteğine geldi. 

Hali hazırda UFS 3.0 standardını destekleyen bir yonga seti veya bellek mevcut değil. Bu bakımdan standardın ilk cihazlarda görünmesinin biraz zaman alacağını söylemek gerek. 

 

http://www.androidpolice.com/2018/01/31/newly-published-ufs-3-0-spec-brings-faster-storage-speeds-smartphones/ Yorum Yaz
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001ATB 1 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Iphone Ipad lerdeki hizlara zor yetisir :

forums.macrumors.com/...


Neden mi :

NVMe protokolu kullanmakta yani SSD lerdeki SATA3 ten cok cok hizli .


Yeni nesil PC ler son 3 yildir SATA3 yerine PCIe NVMe ye gecmistir .

Samsung UFS 2.x ve 3 ile ugrasacagina gelecegi belli kanitlanmis NVMe protokolune gecmesi boylece daha da hizli cihazlar bizi bekleyecektir. Hizli bir depolama klasik hizli islemcilere daha da anlamli olacaktir. Apple yillar IOS ta boyle ...

Apple şu an android tepe modellerden hızlı değil dostum.Geçti artık o abi ayfon abi ios yani dönemleri.
smart1978Iphone Ipad lerdeki hizlara zor yetisir :forums.macrumors.com/...Neden mi :
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OverClocK1ng 1 yıl
Gerçekten ayfon çok hızlı ama X modeli toplatılıyor mu ne...
Hızlı toplasalar bari..
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freudunpiposu 1 yıl
Ya bu nasıl iPhone yetişemiyorsa bütün uygulamaları daha hızlı açıyor (sosyal medya vb).
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smart1978 1 yıl
Iphone Ipad lerdeki hizlara zor yetisir :
forums.macrumors.com/...
Neden mi :
NVMe protokolu kullanmakta yani SSD lerdeki SATA3 ten cok cok hizli .
Yeni nesil PC ler son 3 yildir SATA3 yerine PCIe NVMe ye gecmistir .
Samsung UFS 2.x ve 3 ile ugrasacagina gelecegi belli kanitlanmis NVMe protokolune gecmesi boylece daha da hizli cihazlar bizi bekleyecektir. Hizli bir depolama klasik hizli islemcilere daha da anlamli olacaktir. Apple yillar IOS ta boyle ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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001ATB 1 yıl smart1978
smart1978

Iphone Ipad lerdeki hizlara zor yetisir :

forums.macrumors.com/...


Neden mi :

NVMe protokolu kullanmakta yani SSD lerdeki SATA3 ten cok cok hizli .


Yeni nesil PC ler son 3 yildir SATA3 yerine PCIe NVMe ye gecmistir .

Samsung UFS 2.x ve 3 ile ugrasacagina gelecegi belli kanitlanmis NVMe protokolune gecmesi boylece daha da hizli cihazlar bizi bekleyecektir. Hizli bir depolama klasik hizli islemcilere daha da anlamli olacaktir. Apple yillar IOS ta boyle ...

Apple şu an android tepe modellerden hızlı değil dostum.Geçti artık o abi ayfon abi ios yani dönemleri.
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