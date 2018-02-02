UFS 3.0 standardı tamamlandı

Mobil cihazlarda içeriklerin boyutları arttıkça bu içeriklerin hızlı transfer edilmesi de öne çıkmaya başlıyor. Mobil cihazlar için hali hazırdaki en iyi standart olan UFS şimdi daha da gelişti ve kullanıma sunuluyor.

UFS 3.0 neler sunuyor?

JEDEC organizasyonu tarafından tamamlanan UFS 3.0 standardı mevcut 2.1 standardına göre iki kat daha hızlı veri aktarımlarına ve ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarına imkan tanıyor.

UFS 3.0 mevcut 1.2GB/s veri transfer hızlarını 2.9GB/s seviyesine yani iki katından daha fazlasına çıkarıyor. Pratikte 900MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarını görebiliyorduk. UFS 3.0 ile bu rakamların 1.9GB/s ve 400MB/s seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

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Veri transfer hızlarında artış için hat başına performans iki kat artarak 11.6Gbps seviyesine ulaşmış. Yani tek hatta 1450MB/s olmak üzere iki hatlı cihazlarda 2.9GB/s seviyeleri mümkün olacak.

UFS 3.0 cihazlarının en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) ve HS-G3 (5.8 Gbps) kodlarına destek sunması gerekiyor. Elbette G3 kodunu kullanarak daha düşük veri transfer hızları sunan bellekler de olacaktır.

Diğer taraftan yeni 2.5 V VCC güç kaynağı modu ile enerji tüketiminde önemli tasarruflar elde edilebiliyor. Yine otomotiv endüstrisi için mümkün olan sıcaklık aralıklarının biraz daha geliştirildiği ifade ediliyor. UFS 3.0 için kontrolcü standardı da tanımlanmış durumda. Yani iş yazılım ve donanım desteğine geldi.

Hali hazırda UFS 3.0 standardını destekleyen bir yonga seti veya bellek mevcut değil. Bu bakımdan standardın ilk cihazlarda görünmesinin biraz zaman alacağını söylemek gerek.