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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UYAP SMS Bilgi Sistemi ile taraf olduğunuz davalardaki gelişmeler anında cebinize geliyor

6 yıl
1,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yargı ağındaki tüm verileri ortak bir veritabanına aktararak her yerden bilgiye ulaşılmasını sağlayan Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni (UYAP) başlatan Adalet Bakanlığı, projenin mobil ayağında ise SMS ile bilgilendirme yöntemine geçmişti.

UYAP SMS Bilgi Sistemi olarak tanımlanan sistem; dava bilgilerini, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemleri, atama ve yer değiştirme gibi bilgileri ve duyuruları SMS yoluyla kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

UYAP SMS Bilgi Sistemi; yargı birimleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, avukatlara ve ilgili kişilere uygun görülen bilgi ve duyuruları otomatik olarak SMS yoluyla gönderiyor. Böylece avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman ve emek masrafı ortadan kalkmış oluyor.

Ayrıca sistemin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla adliyelerdeki iş yükünün azalması, işlemlerin hızlanması ve uygulamada şeffaflığın sağlanması bekleniyor.

Hizmet, 1 Nisan 2008 tarihinden bu yana kullanılıyor. Kullanıcılar bilgi edinmek istedikleri dava ile ilgili sisteme kayıt olabiliyorlar. Kayıt olduktan sonra sistemde bir davaya taraf olan kişi ve avukatlara örneğin ''Ankara 28. İcra Müdürlüğünde 2008/15 sayılı dosyasına taraf olarak eklendiniz'' şeklinde bir başlangıç mesajı gönderiliyor ve bu davada yaşanan her türlü gelişme kullanıcılara SMS olarak iletiliyor. Başlangıç SMS'inden ücret alınmıyor.

Kullanıcılar isterse bir dava ile ilgili http://www.uyap.gov.tr/sms/icerik/icerik.asp adresindeki uygun mesaj içeriklerini 4060'a göndererek anlık olarak bilgi de alabiliyor.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için Avea, Vodafone ve Turkcell'le işbirliği protokolü imzaladı. 

Avukatlar ise, Adalet Bakanlığı web sayfasından vekil olarak katıldıkları dava ya da işlemlerle ilgili bilgilendirmelerin içerik ve düzeyini Avukat Portalı'ndan belirleyebiliyorlar. Bu sayede bir dosyada sadece bilirkişi inceleme raporu ile ilgili bilgi alırken, başka bir davada yargılama sürecinin tamamını takip edebiliyor.

UYAP SMS Bilgi Sistemi, 2009 yılında Avrupa e-Devlet Ödülleri kapsamında 31 devlete ait 259 proje arasından Halk Ödülü kategorisinde Avrupa birinciliğini kazandı.
BM Kamu Hizmeti Gününün 10. yıl dönümünde ise BM Genel Kurulu'nda düzenlenen ''2012 BM Kamu Hizmetleri Ödülü'' töreninde, ''Kamu hizmetlerinde yolsuzluk ile mücadele'' kategorisinde' yine birincilik ödülü kazandı.

Anlık/Kayıtlı Sorgulama Servisi kapsamında servislerden birinden yararlanmak amaçlı kullanıcı tarafından gönderilen SMS'in ve bu SMS'e istinaden UYAP tarafından kullanıcıya gönderilen bilgi SMS'inin toplam ücreti, operatörün standart SMS tarifesi üzerinden 1 TL (vergiler dahil) olarak ücretlendiriliyor. 

http://www.sms.uyap.gov.tr/index.html Yorum Yaz
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