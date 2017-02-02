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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın Waymo sürücüsüz araç iştiraki önemli gelişmeler gösteriyor

Sürücüsüz araç teknolojileri bilgisayarların derin öğrenme sistemini temel aldığı için her geçen gün çok daha yeni şeyler öğreniyor ve algoritmasını da buna göre güncelliyor.
2 yıl
2b
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce sürücüsüz araç teknolojilerini tek bir kaynaktan yönetmek için Waymo adında yeni bir iştirak kuran Google, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Son raporlar da bunu doğrular nitelikte.

Yüzde 50 gelişme var

Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı tarafından yayınlanan yıllık raporda, sürücüsüz araçların kaç kez sürücü tarafından kontrol altına alınma konusuna maruz kaldığı araştırılmış. Oranın en düşük çıktığı teknolojiler en iyi olarak tanımlanmış.

Rapora göre Waymo’nun test araçları 2016 yılında toplam 1 milyon kilometre mesafe kat etmiş ve sadece 124 kontrol konusu tespit edilmiş. 2015 yılında Google çatısı altındayken 600 bin kilometre test yapılmış ve 341 adet kontrol konusu oluşmuş. Yani yaklaşık yüzde 50 civarında bir gelişme kaydedilmiş.

Sürücüsüz araç teknolojileri bilgisayarların derin öğrenme sistemini temel aldığı için her geçen gün çok daha yeni şeyler öğreniyor ve algoritmasını da buna göre güncelliyor. Bu bakımdan uzun yol testleri çok önem taşıyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle"

Sürücüsüz araç teknolojilerinin henüz yollara çıkması için erken. Otomobil kullanma çok hassas dengeler gerektirdiği için güvenli sürüş tekniklerinin en iyi seviyede olması gerek. Telefonunuzun bir dakika kendisini kapatıp açması sorun oluşturmaz ancak seyir halindeyken sürücüsüz aracın bir saniyelik hesaplama hatası hayatınıza mal olabilir.

Hali hazırda Tesla’nın otomatik pilotu sürücüsüz araç teknolojilerine küçük bir örnek. Sürücü zaman zaman elini direksiyondan çekerek kontrolü araca verebiliyor ancak son dönemde ölümcül kazalara neden olduğunu duymuştuk. Şimdilik teknolojinin gelişmesini beklemekten başka çare yok.

 

http://mashable.com/2017/02/01/waymo-self-driving-disengagement-report Yorum Yaz
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megaron85 2 yıl en beğenilen
"ancak son dönemde ölümcül kazalara neden olduğunu duymuştuk."
Kaynım söyledi bana. Ona da kardeşinin görümcesi anlatmış. Valla...
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OverClocK1ng 2 yıl
"Rapora göre Waymo’nun test araçları 2016 yılında toplam 1 milyon kilometre mesafe kat etmiş ve sadece 124 kontrol konusu tespit edilmiş. 2015 yılında Google çatısı altındayken 600 bin kilometre test yapılmış ve 341 adet kontrol konusu oluşmuş. Yani yaklaşık yüzde 50 civarında bir gelişme kaydedilmiş."
If 600.000 = 341 , then 1000.000 = x
x = 1000.000*341 / 600.000 = 568
Yani 600.000 km. de 341 tane kontrol konusu yapan, aynı hata oranıyla devam ederse 1000.000 olunca 568 tane olurdu.
568 / 124 = 4.58 katı.
Yani %50 gelişme kaydedilmemiş. %458 gelişme kaydedilmiş.
Sevgili Ekrem!
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megaron85 2 yıl en beğenilen
"ancak son dönemde ölümcül kazalara neden olduğunu duymuştuk."
Kaynım söyledi bana. Ona da kardeşinin görümcesi anlatmış. Valla...
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