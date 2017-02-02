Google’ın Waymo sürücüsüz araç iştiraki önemli gelişmeler gösteriyor

Bir süre önce sürücüsüz araç teknolojilerini tek bir kaynaktan yönetmek için Waymo adında yeni bir iştirak kuran Google, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Son raporlar da bunu doğrular nitelikte.

Yüzde 50 gelişme var

Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı tarafından yayınlanan yıllık raporda, sürücüsüz araçların kaç kez sürücü tarafından kontrol altına alınma konusuna maruz kaldığı araştırılmış. Oranın en düşük çıktığı teknolojiler en iyi olarak tanımlanmış.

Rapora göre Waymo’nun test araçları 2016 yılında toplam 1 milyon kilometre mesafe kat etmiş ve sadece 124 kontrol konusu tespit edilmiş. 2015 yılında Google çatısı altındayken 600 bin kilometre test yapılmış ve 341 adet kontrol konusu oluşmuş. Yani yaklaşık yüzde 50 civarında bir gelişme kaydedilmiş.

Sürücüsüz araç teknolojileri bilgisayarların derin öğrenme sistemini temel aldığı için her geçen gün çok daha yeni şeyler öğreniyor ve algoritmasını da buna göre güncelliyor. Bu bakımdan uzun yol testleri çok önem taşıyor.

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Sürücüsüz araç teknolojilerinin henüz yollara çıkması için erken. Otomobil kullanma çok hassas dengeler gerektirdiği için güvenli sürüş tekniklerinin en iyi seviyede olması gerek. Telefonunuzun bir dakika kendisini kapatıp açması sorun oluşturmaz ancak seyir halindeyken sürücüsüz aracın bir saniyelik hesaplama hatası hayatınıza mal olabilir.

Hali hazırda Tesla’nın otomatik pilotu sürücüsüz araç teknolojilerine küçük bir örnek. Sürücü zaman zaman elini direksiyondan çekerek kontrolü araca verebiliyor ancak son dönemde ölümcül kazalara neden olduğunu duymuştuk. Şimdilik teknolojinin gelişmesini beklemekten başka çare yok.