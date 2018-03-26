Uber artık global pazarlardan çıkmayacak

Hızlı büyümesine rağmen son yıllarda gerek ülke içi karşı aksiyonlar gerekse de rakip platformların kendi ülkelerinde taban bulması Uber’i zorluyor. Bu yıl üçüncü büyük pazardan çekilen firma artık direnmeye karar verdi.

Mevcut pazarlarda mücadeleye devam

2016 yılında varlıklarını yüksek bir fiyattan satarak Çin’den çekilen Uber, 2017 yılında da Rusya’dan çekilmişti. Son olarak Grab hizmeti ile bir devir anlaşması yapan Uber, Güneydoğu Asya pazarından da çekildi.

Uber patronu Dara Khosrowshahi, bundan sonra başka pazarlardan çekilme planı olup olmadığı sorusuna artık herhangi bir pazardan çekilmeyeceklerini, faaliyette oldukları pazarlarda gelirleri arttırma ve rekabete karşı güç kazanma amacında olduklarını belirtti.

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Özellikle Avrupa ve ABD’de araç çağırma hizmetleri büyük bir rekabete dönüştüğü için karlılıktan uzaklaşmaya başladı. Bir süre önce Uber’e yatırım yapan Softbank, firmanın gelişmekte olan ülke pazarlarına ulaşmasını istemişti.

Japon Softbank potansiyel gördüğü pazarlarda farklı hizmetleri de destekliyor. Hindistan’da Ola, Güneydoğu Asya’da Grab teknoloji devinden yatırımlar aldı. Uber’i de destekleyen Softbank bir nevi kendi bölgesi olan Asya’da bu tür hizmetlerin büyümesi için çaba gösteriyor.

Yapılan açıklama ülkemiz için de şimdilik herhangi bir çekilme planının olmadığını belirtiyor. Taksici-Uber kavgaları, kanuni düzenlemeler, davalar İstanbul’da firmanın oldukça başını ağrıtıyor.