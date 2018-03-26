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Uber artık global pazarlardan çıkmayacak

Faaliyet gösterdiği pek çok ülkede büyük kavgalara sahne olan Uber artık mücadele kararı aldı. Asya bölgesinden neredeyse tamamen çekilen Uber artık Batı tarafına odaklanıyor.
1 yıl
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hızlı büyümesine rağmen son yıllarda gerek ülke içi karşı aksiyonlar gerekse de rakip platformların kendi ülkelerinde taban bulması Uber’i zorluyor. Bu yıl üçüncü büyük pazardan çekilen firma artık direnmeye karar verdi.

Mevcut pazarlarda mücadeleye devam

2016 yılında varlıklarını yüksek bir fiyattan satarak Çin’den çekilen Uber, 2017 yılında da Rusya’dan çekilmişti. Son olarak Grab hizmeti ile bir devir anlaşması yapan Uber, Güneydoğu Asya pazarından da çekildi.

Uber patronu Dara Khosrowshahi, bundan sonra başka pazarlardan çekilme planı olup olmadığı sorusuna artık herhangi bir pazardan çekilmeyeceklerini, faaliyette oldukları pazarlarda gelirleri arttırma ve rekabete karşı güç kazanma amacında olduklarını belirtti.

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Özellikle Avrupa ve ABD’de araç çağırma hizmetleri büyük bir rekabete dönüştüğü için karlılıktan uzaklaşmaya başladı. Bir süre önce Uber’e yatırım yapan Softbank, firmanın gelişmekte olan ülke pazarlarına ulaşmasını istemişti.

Japon Softbank potansiyel gördüğü pazarlarda farklı hizmetleri de destekliyor. Hindistan’da Ola, Güneydoğu Asya’da Grab teknoloji devinden yatırımlar aldı. Uber’i de destekleyen Softbank bir nevi kendi bölgesi olan Asya’da bu tür hizmetlerin büyümesi için çaba gösteriyor.

Yapılan açıklama ülkemiz için de şimdilik herhangi bir çekilme planının olmadığını belirtiyor. Taksici-Uber kavgaları, kanuni düzenlemeler, davalar İstanbul’da firmanın oldukça başını ağrıtıyor.

 

https://techcrunch.com/2018/03/25/uber-ceo-says-there-will-be-no-more-global-exit-deals/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
geçen 6 kişi yenibosnaya gidecez uber çağırdık. Mercedes vito ve klasik müzik eşliğinde yolculuk yaptık. 25 lira üstelik taksi oraya 22 lira yazıyor ancak küfür ve korna eşliğinde gidiyorsunuz. elimde imkanım oldukça uber çağırırım banane taksici rantından. taksi plakaları 400 bin lira düşüş yaşamış. 0 a iner inşallah kurtuluruz şu hanzo taksicilerden
geçen 6 kişi yenibosnaya gidecez uber çağırdık. Mercedes vito ve klasik müzik eşliğinde yolculuk yaptık. 25 lira üstelik taksi oraya 22 lira yazıyor ancak küfür...
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devrimdoga 1 yıl
Bir şans vereyim dedim, kısa mesafe gideceğimi söyleyince taksimetre açmadan gitti, "buraya zaten 15 lira yia" dediği yer 10 liralık yerdi. Gece geç saat olduğu için mecbur kaldım. O 5 liraya belki çok ihtiyacın yoktu ama yapılan haysiyetsizlik umarım bi yerlerden çıkar. Sonuna kadar Uber'e destek!
Bir şans vereyim dedim, kısa mesafe gideceğimi söyleyince taksimetre açmadan gitti, "buraya zaten 15 lira yia" dediği yer 10 liralık yerdi. Gece geç saat olduğu...
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CoreXXX 1 yıl
taksiciler ubere saldırdıkca halk taksicilere daha çok düşman olıyor inadına uber çağırıyor ve uber kalitesini görünce bi daha taksi çağırmıyorlar kendilerine zarar:)
halbuki kalitelerini artırsa taksiciler. güzel bi altyapı ile uygulama yapsalar itaksinin gelişmişi gibi. bide kibarlaşsaalar uberle savaşmak zorunda kalmazlar
taksiciler ubere saldırdıkca halk taksicilere daha çok düşman olıyor inadına uber çağırıyor ve uber kalitesini görünce bi daha taksi çağırmıyorlar kendilerine ...
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rohan32 1 yıl
Arkadaşlar 1 kilo kıyma Et 45 tl olmuş
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CoreXXX 1 yıl
taksiciler ubere saldırdıkca halk taksicilere daha çok düşman olıyor inadına uber çağırıyor ve uber kalitesini görünce bi daha taksi çağırmıyorlar kendilerine zarar:)
halbuki kalitelerini artırsa taksiciler. güzel bi altyapı ile uygulama yapsalar itaksinin gelişmişi gibi. bide kibarlaşsaalar uberle savaşmak zorunda kalmazlar
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Bence Uber tutulana kadar böyle klas arabaları sudan ucuza sunacaktır. Türkiyede taksici fakir ve az eğitimli de müşterisi sanki doçent ve milyoner mi hepsi? Bildiğin liseli ergenler ortak araç tutup disko niyetine araç kiralıyor. İyi de Mercedes geliyor, minibüs gibi. Üç kuruşa. Nereye kadar? Sonuçta Türkiye sokaklarında ve trafiğinde gidecek. İnen binen de bildiğin sarhoşu, iti kopuğu da olacak. Uber'in şoförü de İngiltereden gelmiyor ki yine taksici veya bildiğin trafikteki bir başka şoför. Müşteri de tek başına lüks minibüs çağırıp dolaşacak? Trafikte içinde tek kişinin olduğu minibüsler dolaşmaya başlayacak? Vay vay. Bütün bunlar tabii ki vergi vermez ise ancak mümkün. Ama tıpkı taksi gibi onlar da vergi verir ise bakalım lüks Mercedes'ler yerine bildiğin dördüncü sınıf araçlar ve zamlı tarife ile kapına geldiği zaman Uber negözel diyecek bir kitle olacak mı göreceğiz. Bitcoin gibi. Önce çok güzel kar ediyormuşsun gibi paranı ikiye katlar zevk verir sonra senden katlayarak geri alır. Bir şey haddinden fazla ucuz ve iyiyse bunda bir bit yeniği vardır her zaman. Muhakkak bir başkasının cebinden çıkar o lüks ve para. Sana veriliyormuş gibi görünür. Ama senden de alınıp kendine götürür. Gençlik heyecanı bunu görmez.
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ScknNet 1 yıl MonitörKertenkelesi
Vergilerini veriyorlar. Hemde taksilerden kat be kat.
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farevel 1 yıl
Sonuna kadar uber
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sniper23 1 yıl
Bütün dünyada Uber'in bir sürü taksici düşmanı var. Mücadeleye devam.
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devrimdoga 1 yıl
Bir şans vereyim dedim, kısa mesafe gideceğimi söyleyince taksimetre açmadan gitti, "buraya zaten 15 lira yia" dediği yer 10 liralık yerdi. Gece geç saat olduğu için mecbur kaldım. O 5 liraya belki çok ihtiyacın yoktu ama yapılan haysiyetsizlik umarım bi yerlerden çıkar. Sonuna kadar Uber'e destek!
Yanıtla +9
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
geçen 6 kişi yenibosnaya gidecez uber çağırdık. Mercedes vito ve klasik müzik eşliğinde yolculuk yaptık. 25 lira üstelik taksi oraya 22 lira yazıyor ancak küfür ve korna eşliğinde gidiyorsunuz. elimde imkanım oldukça uber çağırırım banane taksici rantından. taksi plakaları 400 bin lira düşüş yaşamış. 0 a iner inşallah kurtuluruz şu hanzo taksicilerden
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interwap 1 yıl
Uber İtaylya dahil bir çok ülkede protesto edildi/ediliyor. Bu ülkelerin kiminde yasal kiminde ise hükümetler çalışma yaparak yasal hale getiriyor.
Ülkemizdeki faaliyerlerinin belkide %90'ı yasadışı durumda.
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dr20mouse 1 yıl
Dava taksiciler lehine sonuclanacak muhtemelen. Uber burada hizmet verir ama xl hizmetini turistlere verir normal hizmeti içinde sari plakalilardan adam seçip kendi bunyesinde çalıştırır.
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