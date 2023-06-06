Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yargıtay'dan Uber Taksi kararı!

    Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, UberXL hizmetine erişimin engellemesine, Uber Taksi hizmetinin ise faaliyetlerini sürdürmesine karar verdi. Uber Taksi, sarı taksilerle hizmet vermeye devam edecek.
    Oy Ver
    Yargıtay'dan Uber Taksi kararı! Tam Boyutta Gör
    Uber, Türkiye’de 2014 ve 2019 yılları arasında UberXL ve Uber Taksi hizmeti veriyordu. 2019’da mahkeme kararıyla Uber’in her iki hizmetinin durdurulmasına karar verilmişti. Uber 2020 yılında bu kararı istinafa taşımış ve Uber Taksi’nin erişim engeli kaldırılmıştı.

    Uber Taksi hizmet vermeye devam edecek

    Son olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararıyla birlikte Uber’in 2020 yılında istinaf sonucunda elde ettiği kararın onanmasına hükmedildi. Buna göre Uber Taksi hizmeti faaliyetini sürdürmeye devam edecek. UberXL hizmeti ise “haksız rekabet oluşturduğu” gerekçesiyle hizmet veremeyecek.

    Uber’den yapılan açıklamada, “Yargıtay 23.01.2023 tarihinde vermiş olduğu karar ile, Uber’in lehine olan söz konusu bu kararı onamıştır. Uber açısından son derece olumlu olan bu karar, Uber uygulamasına veya Uber Taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirmemektedir. Böylelikle Yargıtay, Uber’in Türkiye’deki Taksi hizmetinin devamı için son kararı vermiş oldu.” ifadelerine yer verildi.

    Uber Taksi ile 2022'de 25 milyon yolculuk yapıldı

    Uber Taksi hizmeti ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Hatay’da sarı taksi çağırılabiliyor. Uber uygulaması üzerinden ödeme yapılabiliyor. Uber ayrıca yakın zamanda Uber Kurye hizmetini de İstanbul’da kullanıma sundu. 2022 yılında Türkiye’de 25 milyon müşteri Uber uygulaması üzerinden taksi çağırdı. 33 bin sürücü Uber Taksi ile taşımacılık yaptı. Uber uygulaması Türkiye’de 6 milyon tekil kullanıcı indirme sayısına ulaştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto radyo sinyal güçlendirici tavsiye l-carnitine ile 1 ayda kaç kilo verilir en iyi ödev siteleri ücretsiz spore türkçe yama maymun karaciğeri ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız