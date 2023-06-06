Yargıtay'dan Uber Taksi kararı!

Uber Taksi hizmet vermeye devam edecek
Son olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararıyla birlikte Uber’in 2020 yılında istinaf sonucunda elde ettiği kararın onanmasına hükmedildi. Buna göre Uber Taksi hizmeti faaliyetini sürdürmeye devam edecek. UberXL hizmeti ise “haksız rekabet oluşturduğu” gerekçesiyle hizmet veremeyecek.
Uber’den yapılan açıklamada, “Yargıtay 23.01.2023 tarihinde vermiş olduğu karar ile, Uber’in lehine olan söz konusu bu kararı onamıştır. Uber açısından son derece olumlu olan bu karar, Uber uygulamasına veya Uber Taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirmemektedir. Böylelikle Yargıtay, Uber’in Türkiye’deki Taksi hizmetinin devamı için son kararı vermiş oldu.” ifadelerine yer verildi.
Uber Taksi ile 2022'de 25 milyon yolculuk yapıldı
Uber Taksi hizmeti ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Hatay’da sarı taksi çağırılabiliyor. Uber uygulaması üzerinden ödeme yapılabiliyor. Uber ayrıca yakın zamanda Uber Kurye hizmetini de İstanbul’da kullanıma sundu. 2022 yılında Türkiye’de 25 milyon müşteri Uber uygulaması üzerinden taksi çağırdı. 33 bin sürücü Uber Taksi ile taşımacılık yaptı. Uber uygulaması Türkiye’de 6 milyon tekil kullanıcı indirme sayısına ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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