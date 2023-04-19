Uber komisyonsuz olarak Hatay'da hizmet vermeye başladı

Hatay’daki kullanıcılar bugün itibarıyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek. Böylelikle UberTaksi’nin hizmet verdiği şehir sayısı 9’a yükseldi. UberTaksi; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay’da kullanılabiliyor.
Uber, Hatay’daki taksi sürücülerine destek olmak için taksilerden hizmet bedeli almayacağını duyurdu. Ayrıca yolculara destek olmak için ilk binişte MERHABAHATAY koduyla 70 TL indirim uyguluyor. Konuyla ilgili açıklamlarada bulunan Uber Türkiye CEO’su Neyran Bahadırlı, “Deprem bölgesini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Hatay’daki şehir içi ulaşıma ve deprem sonrası yardım çalışmalarına teknolojimiz ile katkı sağlamak amacıyla Hatay’da taksilerden hizmet bedeli almadan faaliyetlerimizi başlatıyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)