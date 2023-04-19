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    Uber komisyonsuz olarak Hatay'da hizmet vermeye başladı

    Uber'in sarı taksi çağırma ve ödeme hizmeti UberTaksi, Hatay'da faaliyete başladı. UberTaksi, hizmet bedeli olmadan hizmet veriyor.                                
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    Uber komisyonsuz olarak Hatay'da hizmet vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Uber, depremden ciddi şekilde etkilenen Hatay’da şehir içi ulaşıma destek olmak için UberTaksi hizmetini kullanıma sunduğunu duyurdu. UberTaksi, Hatay’da hizmet bedeli almayacak.

    Hatay’daki kullanıcılar bugün itibarıyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek. Böylelikle UberTaksi’nin hizmet verdiği şehir sayısı 9’a yükseldi. UberTaksi; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay’da kullanılabiliyor.

    Uber, Hatay’daki taksi sürücülerine destek olmak için taksilerden hizmet bedeli almayacağını duyurdu. Ayrıca yolculara destek olmak için ilk binişte MERHABAHATAY koduyla 70 TL indirim uyguluyor. Konuyla ilgili açıklamlarada bulunan Uber Türkiye CEO’su Neyran Bahadırlı, “Deprem bölgesini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Hatay’daki şehir içi ulaşıma ve deprem sonrası yardım çalışmalarına teknolojimiz ile katkı sağlamak amacıyla Hatay’da taksilerden hizmet bedeli almadan faaliyetlerimizi başlatıyoruz” dedi.

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    KiLLeR© 22 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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