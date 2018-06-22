Uber kazasında güvenlik sürücüsünün "The Voice" adlı TV şovunu izlediği açıklandı

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ve ölümle sonuçlanan Uber kazasının detayları ortaya saçılmaya devam ediyor. Otonom modda ilerleyen araç, 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı bir kadının ölümüne neden olmuş ve kazada güvenlik sürücüsünün ihmali olduğu belirtilmişti. Yayınlanan yeni raporlar güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in kaza sırasında bir televizyon şovu izlediğini ortaya koyuyor.

Uber, ölümüne sebep olduğu kadının ailesiyle uzlaşmıştı

Temple Polis Departmanı, Perşembe akşamı, Mart ayında meydana gelen ölümcül Uber kazasıyla ilgili 318 sayfalık bir rapor yayınladı. Rapora göre kaza sırasında güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in çevrimiçi video akış hizmeti Hulu üzerinden bir televizyon şovunu izlediği belirtiliyor.

Hulu üzerinde yapılan incelemler sonucunda, güvenlik şoförünün kazanın yapıldığı saniyelerde, ABD'de yayınlanan yetenek yarışması "The Voice"ı izlediği ortaya çıktı. Böylece kazanın görüntülerinde, elindeki bir teknolojik cihazla ilgilendiği görülen Vasquez'in ne yaptığı da açığa çıkarılmış oldu. Uber, kaza olayından iki hafta sonra ölümüne neden olduğu Elaine Herzberg'in ailesiyle uzlaşmış ve olası bir mahkemenin önüne geçmişti. Ortaya çıkan yeni detaylar sonucunda güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez ile ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını ise zaman gösterecek.

https://www.techspot.com/news/75207-police-uber-safety-driver-fatal-collision-watching-hulu.html