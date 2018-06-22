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Uber kazasında güvenlik sürücüsünün "The Voice" adlı TV şovunu izlediği açıklandı

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ve ölümle sonuçlanan Uber kazasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Otonom sürüş modundaki aracın güvenlik sürücüsünün televizyon şovu izlediği ortaya çıktı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ve ölümle sonuçlanan Uber kazasının detayları ortaya saçılmaya devam ediyor. Otonom modda ilerleyen araç, 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı bir kadının ölümüne neden olmuş ve kazada güvenlik sürücüsünün ihmali olduğu belirtilmişti. Yayınlanan yeni raporlar güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in kaza sırasında bir televizyon şovu izlediğini ortaya koyuyor.

Uber, ölümüne sebep olduğu kadının ailesiyle uzlaşmıştı

Temple Polis Departmanı, Perşembe akşamı, Mart ayında meydana gelen ölümcül Uber kazasıyla ilgili 318 sayfalık bir rapor yayınladı. Rapora göre kaza sırasında güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in çevrimiçi video akış hizmeti Hulu üzerinden bir televizyon şovunu izlediği belirtiliyor.
Hulu üzerinde yapılan incelemler sonucunda, güvenlik şoförünün kazanın yapıldığı saniyelerde, ABD'de yayınlanan yetenek yarışması "The Voice"ı izlediği ortaya çıktı. Böylece kazanın görüntülerinde, elindeki bir teknolojik cihazla ilgilendiği görülen Vasquez'in ne yaptığı da açığa çıkarılmış oldu. Uber, kaza olayından iki hafta sonra ölümüne neden olduğu Elaine Herzberg'in ailesiyle uzlaşmış ve olası bir mahkemenin önüne geçmişti. Ortaya çıkan yeni detaylar sonucunda güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez ile ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını ise zaman gösterecek.

https://www.techspot.com/news/75207-police-uber-safety-driver-fatal-collision-watching-hulu.html Yorum Yaz
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zwartevis 11 ay en beğenilen
Burada önemli olan kadına ne görev verildiği. Eğer pür dikkat yola bak, gerekirse kontrolü ele alarak müdahale et dedilerse başı belada. Her şekilde bu kadar deneysel ve hem kendin hem başkaları için tehlikeli olan bir teknoloji elindeyken bu kadar rahatlık inanılmaz harbiden.
Burada önemli olan kadına ne görev verildiği. Eğer pür dikkat yola bak, gerekirse kontrolü ele alarak müdahale et dedilerse başı belada. Her şekilde bu kadar d...
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SEO-Uzmanı 11 ay
sürcüsüz bir araçta
sürücü daha doğru bir ifade ile yolcunun
ne izlediğinin ne anlamı var ki !?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu adam da acaba orada Uber'e tuzak kuranların adamı mı :) Malum biz her şeyin altında bir bit yeniği aramaya meraklı olduğumuz için, insanın aklına da gelmiyor değil hani...
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aktorun 11 ay
Burada 3 tarafında (yaya, sürücü, UBER) hatası var. Hangisi büyük tartışmaya açık ve bakış açısına göre değişir.
Yayanın kıyafet seçimi ve yolu kontrol etmemesi en büyük hata bence. Bu kaza otonom (yarı otonom vs.) teknoloji olmasaydı da kaçınılmaz gibi.
Soförün herşeyi yapay zekaya (AI) bırakması sanırım hatanın ötesinde, suç. AI burada yardımcı bir teknoloji. Eller direksiyonda gözler yolda olması lazım. Bu şuna benzer arabayı 100KM/h de Cruise a (hız sabitleyici) alıp, meyilli bir yolda farkına varmadan hızlanarak 120 KM/h hızla trafik cezası yerseniz suçu Cruise a atamazsınız. Cruise orada yardımcı bir teknoloji, kontrol sizde olmalı.
Uber'in AI teknolojisinin o yayayı tespit etmemesi imkansız. Sadece LIDAR kayıtlarını değil diğer tüm sensörlerin kayıtlarını görmek lazım. AI dan daha fazla şey beklemek normak. Karanlıkta da yayayı kızıl ötesi, radar vs ile görüp en azından şoförü öncden uayarması lazım. Anladığım kadarıyla böyle bir uyarı yok.
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DarthWorm 11 ay
Hele şükür araçta sorun olmadığı ortaya çıktı
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Ceqa 11 ay
Günlerdir bu sorunun cevabını arıyordum teşekkürler donanımhaber
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Kulak Misafiri 11 ay
Adam sonunda ortaya çıktı.
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zwartevis 11 ay en beğenilen
Burada önemli olan kadına ne görev verildiği. Eğer pür dikkat yola bak, gerekirse kontrolü ele alarak müdahale et dedilerse başı belada. Her şekilde bu kadar deneysel ve hem kendin hem başkaları için tehlikeli olan bir teknoloji elindeyken bu kadar rahatlık inanılmaz harbiden.
1 Yanıt Yanıtla +19
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ugurr999 11 ay zwartevis
Haklısın ayrıca o kadını oraya koyanda da kabahat var. Sen ayda 2000-2500 dolara çalıştıracak insan aramışsın sonra da gidip ''Meksikalı temizlikçi teyze'' tipli kadını direksiyona koymuşsun. Böyle bir proje için aylık 15000-20000 dolara test pilotu kiralasan bu sorunu yaşamayabilirdin. İşverenlerin sorunu işte bu; ilk düşündükleri şey işçime daha az nasıl para veririm. Ondan sonra da bu ucuzculuk kafası yüzünden başlarına çıkan ek maliyetlerden kurtulamıyorlar.
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