Uber kazasında güvenlik sürücüsünün "The Voice" adlı TV şovunu izlediği açıklandı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ve ölümle sonuçlanan Uber kazasının detayları ortaya saçılmaya devam ediyor. Otonom modda ilerleyen araç, 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı bir kadının ölümüne neden olmuş ve kazada güvenlik sürücüsünün ihmali olduğu belirtilmişti. Yayınlanan yeni raporlar güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in kaza sırasında bir televizyon şovu izlediğini ortaya koyuyor.
Uber, ölümüne sebep olduğu kadının ailesiyle uzlaşmıştı
Temple Polis Departmanı, Perşembe akşamı, Mart ayında meydana gelen ölümcül Uber kazasıyla ilgili 318 sayfalık bir rapor yayınladı. Rapora göre kaza sırasında güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in çevrimiçi video akış hizmeti Hulu üzerinden bir televizyon şovunu izlediği belirtiliyor.
Hulu üzerinde yapılan incelemler sonucunda, güvenlik şoförünün kazanın yapıldığı saniyelerde, ABD'de yayınlanan yetenek yarışması "The Voice"ı izlediği ortaya çıktı. Böylece kazanın görüntülerinde, elindeki bir teknolojik cihazla ilgilendiği görülen Vasquez'in ne yaptığı da açığa çıkarılmış oldu. Uber, kaza olayından iki hafta sonra ölümüne neden olduğu Elaine Herzberg'in ailesiyle uzlaşmış ve olası bir mahkemenin önüne geçmişti. Ortaya çıkan yeni detaylar sonucunda güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez ile ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını ise zaman gösterecek.
https://www.techspot.com/news/75207-police-uber-safety-driver-fatal-collision-watching-hulu.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sürücü daha doğru bir ifade ile yolcunun
ne izlediğinin ne anlamı var ki !?
Yayanın kıyafet seçimi ve yolu kontrol etmemesi en büyük hata bence. Bu kaza otonom (yarı otonom vs.) teknoloji olmasaydı da kaçınılmaz gibi.
Soförün herşeyi yapay zekaya (AI) bırakması sanırım hatanın ötesinde, suç. AI burada yardımcı bir teknoloji. Eller direksiyonda gözler yolda olması lazım. Bu şuna benzer arabayı 100KM/h de Cruise a (hız sabitleyici) alıp, meyilli bir yolda farkına varmadan hızlanarak 120 KM/h hızla trafik cezası yerseniz suçu Cruise a atamazsınız. Cruise orada yardımcı bir teknoloji, kontrol sizde olmalı.
Uber'in AI teknolojisinin o yayayı tespit etmemesi imkansız. Sadece LIDAR kayıtlarını değil diğer tüm sensörlerin kayıtlarını görmek lazım. AI dan daha fazla şey beklemek normak. Karanlıkta da yayayı kızıl ötesi, radar vs ile görüp en azından şoförü öncden uayarması lazım. Anladığım kadarıyla böyle bir uyarı yok.