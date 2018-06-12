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Uber'in 5 MB'lık hafif sürümü yayınlandı

Dünyanın en büyük ve en çok tartışılan ulaşım platformlarından Uber'in mobil uygulamasının düşük performanslı cihazlarda daha rahat çalışabilmesi için hafif (Lite) sürümü yayınlandı.
11 ay
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1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tartışmalı ulaşım servisi Uber'in Asya'daki son duraklarından biri de Hindistan. Şirket ülkedeki birçok insana ulaşabilmek için Uber'in Android uygulamasının düşük performanslı cihazlar ve internet bağlantılarında rahat kullanılmasını sağlayacak hafif (Lite) sürümünü yayınladı.

Hindistan'dan sonra diğer ülkelerde de yayınlanacak

Uber uygulamasının hafif sürümü ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürüldü ve şirket gelecekte diğer ülkelerde de kullanıma sunacağını açıkladı. Uber Lite, normal Uber uygulamasının 181.4 MB'lık boyutuna karşılık 5 MB'dan az yer kaplıyor. Hindistan'daki kullanıcıların düşük donanımlı cihazları ve gelişmemiş internet altyapılarında daha verimli çalışması için tasarlanan bu hafif sürümle Uber'in kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiş.
Uber CEO'su Dara Khosrowshahi ETNow televizyon kanalına verdiği demeçte: "Hindistan büyüme planımızın önemli bir parçası konumunda. Piyasaya baktığınızda büyüme oranları açısından en sağlıklı pazarlarımızdan biri. Bundan beş ila on yıl sonra nerede olabileceğimizi hayal ederken, Hindistan'ın başarımızda hayati bir rol oynayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

https://www.theverge.com/2018/6/12/17450282/uber-lite-app-emerging-market-india Yorum Yaz
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esmerbuyucu 11 ay en beğenilen
5 MB ama bazılarına yarattığı etki TOKAT gibi.
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Omisis046 11 ay
Türkiye'de olay olduysa Hindistan'da ne biçim şeyler olur off. Merak ediyorum, zaten fakir bir millet. Ubercileri yakabilirler orda.
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ardicli2000 11 ay
UBER mi kaldı da haber yapıyonuz...
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esmerbuyucu 11 ay en beğenilen
5 MB ama bazılarına yarattığı etki TOKAT gibi.
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