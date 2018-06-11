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Snapchat'e gönderilen mesajları silebilme özelliği geldi

Kullanıcılarıyla yaşadığı tasarım anlaşmazlıkları nedeni ile zor günler geçiren Snapchat uygulamasına, gönderilen mesajları silebilme özelliği geldi. Çok yakında tüm kullanıcılarda aktif olacak.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son birkaç aydır kullanıcıları ile yaşadığı tasarım anlaşmazlıkları nedeni ile zor günler geçiren ve gelir kaybı yaşayan Snapchat, uygulamayı eski günlerine döndürmek için çabalıyor. Yapılan açıklamaya göre artık Snapchat ile gönderdiğimiz mesajları silebilmemiz mümkün hale geliyor.

Artık pişmanlık duyduğunuz mesajları silebileceksiniz

Popüler sosyal medya uygulamasına eklenen "Sohbeti Sil" özelliği, yanlış gönderdiğimiz veya keşke göndermeseydim dediğimiz mesajları silmemize olanak sağlıyor. Özelliği kullanabilmek için silmek istediğiniz mesajın üzerine uzun bir şekilde dokunun ve çıkan menüden "Sil" seçeneğine tıklayın.
Anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta olduğu gibi silme işleminden sonra karşı taraf veya grup üyelerinde mesajın silindiğine dair bir uyarı görüntüleniyor. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubunda aktif olan bu özellik kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara açılacak.

https://www.engadget.com/2018/06/11/snapchat-users-clear-chats-delete-messages/ Yorum Yaz
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