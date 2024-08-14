Waymo'nun sürücüsüz taksileri korna terörü estiriyor: İnsanları uyutmuyorlar

Waymo'nun sürücüsüz taksileri, San Francisco'da yeni bir soruna neden oldu. Gün içinde birçok kişiye ulaşım hizmeti sunan otonom araçlar her ne kadar kendi kendine gitmeyi öğrenmiş olsalar da, çevreye rahatsızlık vermeden park etmeyi öğrenememişler.
Gündüzleri yolcu taşıyan bu araçlar, gece saatlerinde ulaşım hizmetlerine olan talep azaldığında otoparka dönüyor. İşte sıkıntı tam da burada başlıyor. Sabah saat 4 sularında park ederken birbirlerine yer açmakta zorlanıyor ve sürekli korna çalıyorlar.
Yaşananlar çevre sakinlerini bezdirmiş durumda. Otopark yakınlarında ikamet edenler, her saat başı yankılanan korna sesleri nedeniyle rahat bir uyku uyuyamadıklarını söylüyor. Yazılım mühendisi Sophia Tung'un çektiği görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.
Waymo sorunu çözmeye çalışıyor
Aslına bakılırsa Waymo'nun sürücüsüz taksileri park etme konusunda oldukça başarılı. Ancak otopark alanında yaşanan yoğunluk işi zorlaştırıyor. Her araç, diğer araçlara çarpmadan park etmek için manevra yapmaya çalışırken, korna çalmak zorunda kalıyor.
Waymo yetkilileri, bu sorunun farkında ve çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket sözcüsü Chris Bonelli, çevre sakinlerinden gelen şikayetler üzerine bu davranışa neyin sebep olduğunu belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.