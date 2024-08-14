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    Anlık Bildirim

    Waymo'nun sürücüsüz taksileri korna terörü estiriyor: İnsanları uyutmuyorlar

    Waymo'nun otonom taksileri park ederken çıkardıkları gürültü nedeniyle insanlara uyku uyutmamaya başladı. Araçlar gece boyunca otoparkta çıkardıkları korna sesleriyle çevreyi rahatsız ediyor.

    Waymo'nun sürücüsüz taksileri korna terörü estiriyor Tam Boyutta Gör

    Waymo'nun sürücüsüz taksileri, San Francisco'da yeni bir soruna neden oldu. Gün içinde birçok kişiye ulaşım hizmeti sunan otonom araçlar her ne kadar kendi kendine gitmeyi öğrenmiş olsalar da, çevreye rahatsızlık vermeden park etmeyi öğrenememişler.

    Gündüzleri yolcu taşıyan bu araçlar, gece saatlerinde ulaşım hizmetlerine olan talep azaldığında otoparka dönüyor. İşte sıkıntı tam da burada başlıyor. Sabah saat 4 sularında park ederken birbirlerine yer açmakta zorlanıyor ve sürekli korna çalıyorlar.

    Yaşananlar çevre sakinlerini bezdirmiş durumda. Otopark yakınlarında ikamet edenler, her saat başı yankılanan korna sesleri nedeniyle rahat bir uyku uyuyamadıklarını söylüyor. Yazılım mühendisi Sophia Tung'un çektiği görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

    Waymo sorunu çözmeye çalışıyor

    Aslına bakılırsa Waymo'nun sürücüsüz taksileri park etme konusunda oldukça başarılı. Ancak otopark alanında yaşanan yoğunluk işi zorlaştırıyor. Her araç, diğer araçlara çarpmadan park etmek için manevra yapmaya çalışırken, korna çalmak zorunda kalıyor.

    Waymo yetkilileri, bu sorunun farkında ve çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket sözcüsü Chris Bonelli, çevre sakinlerinden gelen şikayetler üzerine bu davranışa neyin sebep olduğunu belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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