Waymo'nun sürücüsüz taksileri korna terörü estiriyor: İnsanları uyutmuyorlar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Waymo'nun sürücüsüz taksileri, San Francisco'da yeni bir soruna neden oldu. Gün içinde birçok kişiye ulaşım hizmeti sunan otonom araçlar her ne kadar kendi kendine gitmeyi öğrenmiş olsalar da, çevreye rahatsızlık vermeden park etmeyi öğrenememişler.

Elektrikli Smart #5'in yeni ipucu görselleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Gündüzleri yolcu taşıyan bu araçlar, gece saatlerinde ulaşım hizmetlerine olan talep azaldığında otoparka dönüyor. İşte sıkıntı tam da burada başlıyor. Sabah saat 4 sularında park ederken birbirlerine yer açmakta zorlanıyor ve sürekli korna çalıyorlar.

Yaşananlar çevre sakinlerini bezdirmiş durumda. Otopark yakınlarında ikamet edenler, her saat başı yankılanan korna sesleri nedeniyle rahat bir uyku uyuyamadıklarını söylüyor. Yazılım mühendisi Sophia Tung'un çektiği görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Waymo sorunu çözmeye çalışıyor

Aslına bakılırsa Waymo'nun sürücüsüz taksileri park etme konusunda oldukça başarılı. Ancak otopark alanında yaşanan yoğunluk işi zorlaştırıyor. Her araç, diğer araçlara çarpmadan park etmek için manevra yapmaya çalışırken, korna çalmak zorunda kalıyor.

Waymo yetkilileri, bu sorunun farkında ve çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket sözcüsü Chris Bonelli, çevre sakinlerinden gelen şikayetler üzerine bu davranışa neyin sebep olduğunu belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Waymo'nun sürücüsüz taksileri korna terörü estiriyor