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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor

"Ubi 30" etkinliği kapsamında 30. yılını kutlamaya devam eden Ubisoft'un bu hafta sonuna özel gerçekleştirdiği sürpriz kampanya ile tam 7 adet oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz.
2 yıl
8,9b
1
40
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının şüphesiz en önemli isimleri arasında yer alan Ubisoft, yaklaşık 7 aylık dönem boyunca pek çok kampanya ile yüzleri güldürmeyi başardı. Ubisoft Club üzerinden klasik haline gelen birçok yapımı bedava dağıtan geliştirici, yıl sonuna özel sürpriz paket sunmayı da ihmal etmedi.
Buna göre daha önce kısa süreli kampanyalarla ücretsiz şekilde verilen oyunları kaçıranlar 15 - 18 Aralık tarihleri arasında 7 adet oyunun tamamını tekrar ücretsiz şekilde indirebilecekler. Ubisoft'un paketinde bir döneme damga vuran ve bazı kullanıcılar için efsaneler arasına giren Far Cry 3: Blood Dragon ve Assassin’s Creed III gibi oyunlar da yer alıyor. 
Fırsattan yararlanabilmek için Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra uygulama arayüzündeki "News" bölümünden "Get 7 Free Games"e tıklamanız durumunda ilgili yapımlar hesabınıza eklenecektir. İşte kampanya dahilinde ücretsiz sahip olabileceğiniz oyunlar:
  • Prince of Persia: The Sands of Time 
  • Tom Clancy’s Splinter Cell 
  • Rayman Origins 
  • The Crew 
  • Beyond Good & Evil 
  • Far Cry 3: Blood Dragon 
  • Assassin’s Creed III 

https://club.ubisoft.com/en-US/ubi30 Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Rainbow six ücretsiz yap da samimiyetini anlayalım
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TheNewAtilla 2 yıl
Blood dragonu mutlaka deneyin. Çok keyifli bir oyun ben çok beğendim.
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devan 2 yıl
Adamlar 7 ay boyunca her ay 1 oyun 1oyun verdiler.bu ayda son oyunla birlikte gifler ve mobil oyunlarda verdiler ek olarak 7 oyunu 4 gün boyunca alabilme imkanı verdiler.bu promosyonlarda her yerde bangır bangır bagirildi.ben ki her oyunu 7 ayda tek tek aldım bir tek verdikleri gif mobil oyun reyman ve indirim kuponu gibi promosyon listesi internette düşünce listede ilk talep edene verilecek 300 oyunun tarihini 9 aralıktan 12 sine cevimeselerdi watch dogs2 ,divigon ,steel adlı oyunlardan birini kaçırdığıma bu kadar uzulmedim.
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aycibin 2 yıl
kampanya 15-18 aralık haber tarihi 17 aralık.zaten geçmiş olsun.insan en azından 3-5 gün önceden haber verir.
worms2'nin de geçen ay kampanyası vardı 3 günle kaçırmıştım :(
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arel.gr 2 yıl aycibin
aycibin
kampanya 15-18 aralık haber tarihi 17 aralık.zaten geçmiş olsun.insan en azından 3-5 gün önceden haber verir.
worms2'nin de geçen ay kampanyası vardı 3 günle kaçırmıştım :(

yazık, kaçırmışız

haklısın @aycibin ne haber veriyorlar ne de ney nasıl olur yardım ediyorlar.
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emsalsszz 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

resimdeki gibi welcome10 kodunu girdiğimde hiçbir indirim etki etmiyor normalde yüzde 10 indirim uygulanması gerekirken (ilk alışveriş olduğu için) not applied yazıyor
yardımcı olursanız sevinirim
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4hm3t.# 2 yıl
ps4 için de geçerli mi bu?
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Jacques Reverdi 2 yıl
Nasıl alacağız bu oyunları hesabı açtım.
Edit: Tamam yaptım.
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Nu.D.38 2 yıl
ubisoft farcry ları da ücretsiz ver la
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fotifoti 2 yıl
crew bedava versen oynanmaz
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gcb1903 2 yıl fotifoti
fotifoti

crew bedava versen oynanmaz

Bedava zaten
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Kerim5100 2 yıl
baştaki üçlüyü kaçırmıştım iyi oldu bu :D
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ewdewdwe 2 yıl
Ubisoft servisi ne bağlanmıştır hatası alıyorum
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