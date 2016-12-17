Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor

Haber Editörü
Oyun dünyasının şüphesiz en önemli isimleri arasında yer alan Ubisoft, yaklaşık 7 aylık dönem boyunca pek çok kampanya ile yüzleri güldürmeyi başardı. Ubisoft Club üzerinden klasik haline gelen birçok yapımı bedava dağıtan geliştirici, yıl sonuna özel sürpriz paket sunmayı da ihmal etmedi.
Buna göre daha önce kısa süreli kampanyalarla ücretsiz şekilde verilen oyunları kaçıranlar 15 - 18 Aralık tarihleri arasında 7 adet oyunun tamamını tekrar ücretsiz şekilde indirebilecekler. Ubisoft'un paketinde bir döneme damga vuran ve bazı kullanıcılar için efsaneler arasına giren Far Cry 3: Blood Dragon ve Assassin’s Creed III gibi oyunlar da yer alıyor.
Fırsattan yararlanabilmek için Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra uygulama arayüzündeki "News" bölümünden "Get 7 Free Games"e tıklamanız durumunda ilgili yapımlar hesabınıza eklenecektir. İşte kampanya dahilinde ücretsiz sahip olabileceğiniz oyunlar:
- Prince of Persia: The Sands of Time
- Tom Clancy’s Splinter Cell
- Rayman Origins
- The Crew
- Beyond Good & Evil
- Far Cry 3: Blood Dragon
- Assassin’s Creed III
https://club.ubisoft.com/en-US/ubi30 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
worms2'nin de geçen ay kampanyası vardı 3 günle kaçırmıştım :(
yazık, kaçırmışız
haklısın @aycibin ne haber veriyorlar ne de ney nasıl olur yardım ediyorlar.
resimdeki gibi welcome10 kodunu girdiğimde hiçbir indirim etki etmiyor normalde yüzde 10 indirim uygulanması gerekirken (ilk alışveriş olduğu için) not applied yazıyor
yardımcı olursanız sevinirim
Edit: Tamam yaptım.
Bedava zaten
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