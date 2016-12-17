Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor

Oyun dünyasının şüphesiz en önemli isimleri arasında yer alan Ubisoft, yaklaşık 7 aylık dönem boyunca pek çok kampanya ile yüzleri güldürmeyi başardı. Ubisoft Club üzerinden klasik haline gelen birçok yapımı bedava dağıtan geliştirici, yıl sonuna özel sürpriz paket sunmayı da ihmal etmedi.

Buna göre daha önce kısa süreli kampanyalarla ücretsiz şekilde verilen oyunları kaçıranlar 15 - 18 Aralık tarihleri arasında 7 adet oyunun tamamını tekrar ücretsiz şekilde indirebilecekler. Ubisoft'un paketinde bir döneme damga vuran ve bazı kullanıcılar için efsaneler arasına giren Far Cry 3: Blood Dragon ve Assassin’s Creed III gibi oyunlar da yer alıyor.

Fırsattan yararlanabilmek için Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra uygulama arayüzündeki "News" bölümünden "Get 7 Free Games"e tıklamanız durumunda ilgili yapımlar hesabınıza eklenecektir. İşte kampanya dahilinde ücretsiz sahip olabileceğiniz oyunlar:

Prince of Persia: The Sands of Time

Tom Clancy’s Splinter Cell

Rayman Origins

The Crew

Beyond Good & Evil

Far Cry 3: Blood Dragon

Assassin’s Creed III

https://club.ubisoft.com/en-US/ubi30