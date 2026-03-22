    Minecraft Dungeons II duyuruldu, yıl bitmeden çıkıyor

    Minecraft evrenine hikâye tabanlı ve macera odaklı yeni bir soluk getiren Minecraft Dungeons oyunu yıllar sonra devam yapımına kavuştu. Minecraft Dungeons II bu yıl yayınlanacak. 

    Pandemi döneminde piyasaya çıktığında büyük ilgi gören Minecraft Dungeons yapımının devamı geliyor. Oyunculara Minecraft konseptinden alıştığımızın dışında hikâye tabanlı ve loot destekli ilerleme sistemiyle çok oyunculu bir deneyim sunan Minecraft Dungeons yeni oyunuyla daha iddialı.

    Minecraft Dungeons II tanıtıldı

    Minecraft Dungeons II hayranlardan alınan geri bildirimlerle geliştirildi. İlk haritaya göre yeni konumlar, daha yüksek yoğunluklu boss savaşları, daha çeşitli dövüş mekanikleri ve yeni hikâye unsurları oyunu çekici hale getirecek.

    Mojang stüdyoları oyunun PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch ve PC (Steam, Microsoft Store) platformları için yıl bitmeden erişime açılacağını duyurdu. Henüz bir fiyat açıklanmasa da ilgili mağazalarda istek listesine eklenebiliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
