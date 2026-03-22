Minecraft Dungeons II duyuruldu, yıl bitmeden çıkıyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde piyasaya çıktığında büyük ilgi gören Minecraft Dungeons yapımının devamı geliyor. Oyunculara Minecraft konseptinden alıştığımızın dışında hikâye tabanlı ve loot destekli ilerleme sistemiyle çok oyunculu bir deneyim sunan Minecraft Dungeons yeni oyunuyla daha iddialı.

Minecraft Dungeons II tanıtıldı

Minecraft Dungeons II hayranlardan alınan geri bildirimlerle geliştirildi. İlk haritaya göre yeni konumlar, daha yüksek yoğunluklu boss savaşları, daha çeşitli dövüş mekanikleri ve yeni hikâye unsurları oyunu çekici hale getirecek.

Mojang stüdyoları oyunun PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch ve PC (Steam, Microsoft Store) platformları için yıl bitmeden erişime açılacağını duyurdu. Henüz bir fiyat açıklanmasa da ilgili mağazalarda istek listesine eklenebiliyor.

