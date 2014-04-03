Ubuntu One bulut depolama servisi kapılarını kapatıyor





En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu'unun kullanıcılarına ücretli bulut depolama alanı sağladığı Ubuntu One hizmeti kapılarını kapatma kararı aldı.





Google, Dropbox gibi devlerin henüz 1GB veya 2GB ücretsiz depolama alanı sunduğu bir dönemde Ubuntu One kullanıcılara yüksek depolama alanlarını belirli ücretler karşılığı kiralamaya başlamıştı. Ancak şu anda 50GB'a kadar farklı platformlarda ücretsiz depolama alanı bulunabiliyor ve bu da Ubuntu One'yi olumsuz etkiledi.





Canonical yaptığı açıklamada şu anki bulut depolama rekabetine katılacak imkanlarının olmadığını zira büyük yatırımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Ubuntu One 20GB'a kadar ücretiz kapasiteyi kadar farklı ortaklık programları ile kullanıcılara sunuyor olsa da gerek ekosistemin kullanıcı sayısının azlığı gerekse rekabetin kızışması nedeniyle başarı sağlayamadı.





Ubuntu One bugünden itibaren depolama alanı satışını iptal etti. 1 Haziran itibariyle de senkronizasyon özelliği kapanacak. 31 Temmuz itibariyle de sunuculardaki tüm veriler silinecek. Yıllık abonelere ise geri ödeme yapılacak.





Bununla birlikte Ubuntu One şifreleri ile diğer Ubuntu servislerine erişim devam edecek. Canonical en azından senkronizasyon imkanının üçüncü taraf yazılımlarla devam etmesini sağlamak amacıyla Ubuntu One kaynak kodlarını herkese açık hale getirmeyi planlıyor.

http://techcrunch.com/2014/04/02/canonical-shuts-down-cloud-storage-service-ubuntu-one/?txtlnkusaolp00000595