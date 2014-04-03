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Ubuntu One bulut depolama servisi kapılarını kapatıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu One bulut depolama servisi kapılarını kapatıyor

En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu'unun kullanıcılarına ücretli bulut depolama alanı sağladığı Ubuntu One hizmeti kapılarını kapatma kararı aldı.

Google, Dropbox gibi devlerin henüz 1GB veya 2GB ücretsiz depolama alanı sunduğu bir dönemde Ubuntu One kullanıcılara yüksek depolama alanlarını belirli ücretler karşılığı kiralamaya başlamıştı. Ancak şu anda 50GB'a kadar farklı platformlarda ücretsiz depolama alanı bulunabiliyor ve bu da Ubuntu One'yi olumsuz etkiledi. 

Canonical yaptığı açıklamada şu anki bulut depolama rekabetine katılacak imkanlarının olmadığını zira büyük yatırımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Ubuntu One 20GB'a kadar ücretiz kapasiteyi kadar farklı ortaklık programları ile kullanıcılara sunuyor olsa da gerek ekosistemin kullanıcı sayısının azlığı gerekse rekabetin kızışması nedeniyle başarı sağlayamadı.

Ubuntu One bugünden itibaren depolama alanı satışını iptal etti. 1 Haziran itibariyle de senkronizasyon özelliği kapanacak. 31 Temmuz itibariyle de sunuculardaki tüm veriler silinecek. Yıllık abonelere ise geri ödeme yapılacak. 

Bununla birlikte Ubuntu One şifreleri ile diğer Ubuntu servislerine erişim devam edecek. Canonical en azından senkronizasyon imkanının üçüncü taraf yazılımlarla devam etmesini sağlamak amacıyla Ubuntu One kaynak kodlarını herkese açık hale getirmeyi planlıyor.  

http://techcrunch.com/2014/04/02/canonical-shuts-down-cloud-storage-service-ubuntu-one/?txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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sierratr1 5 yıl
Hep bu yuzden bulut olayindan korkuyorum bi gun kapanirsa diye ama caga ayak uydurmak lazim.
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nepasvior 5 yıl
5gb ücretsizdi ve ubuntu kullananlar bilirler ki hem ubuntuda hem android de hem windowsta çalışan bir ubuntu one bir de dropbox vardır, başka adam akıllı sorunsuz çalışan servis yoktur, dropbox sadece 2gb bedava veriyor, üstelik türkçe karakterlerle sorunları var onun da, örneğin büyük İ veya küçük ı harfi, bu harfleri içeren dosyaşları geri gelmeyecek şekilde siliyor dropbox, bu durumda tek seçenek ubuntu one dı, kullanan herkese geçmiş olsun
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mrsmrc 5 yıl nepasvior
nepasvior

5gb ücretsizdi ve ubuntu kullananlar bilirler ki hem ubuntuda hem android de hem windowsta çalışan bir ubuntu one bir de dropbox vardır, başka adam akıllı sorunsuz çalışan servis yoktur, dropbox sadece 2gb bedava veriyor, üstelik türkçe karakterlerle sorunları var onun da, örneğin büyük İ veya küçük ı harfi, bu harfleri içeren dosyaşları geri gelmeyecek şekilde siliyor dropbox, bu durumda tek seçenek ubuntu one dı, kullanan herkese geçmiş olsun

Aynen katılıyorum. Hesabım vardı benim de ama daha bir şey yüklemek nasip olmamıştı.
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deadric 5 yıl
Siz "ubuntu mobile os" yi çıkarın yeter, parası neyse verip alalım.
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Yetkili Bi Abi 5 yıl deadric
deadric

Siz "ubuntu mobile os" yi çıkarın yeter, parası neyse verip alalım.

dediğin olay var zaten

ubuntu.com/...
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metebyr 5 yıl
nedir bu ubuntunun çektiği. valla üzülüyorum, kullanmaya hevesleniyorum her seferinde. sonra terminalde sudo apk falan yazarken hevesim kaçıyor ve siliyorum :(
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Şeker Hapı 5 yıl
Bu ek konusu çok tartışıldı yanlış gibi gözükse de aslında doğru yazılmış.
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K.can.tas 5 yıl
Kullanıp övenler çok gördüm.Keşke devam etselerdi.
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bkaakco 5 yıl
Pazar payı %1 bile olmayan bir sistem, bir de üstüne rakipler var. Ücretli olması başlı başına eksi. Çok doğal bir durum kapanması.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Ubuntu One'yi den sonra bir gülme tuttu.
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garip bir insancik 5 yıl akare+bkare=ckare
akare+bkare=ckare
Ubuntu One'yi den sonra bir gülme tuttu.

Tdk dan araştır hocam. Doğrusu o dur.
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