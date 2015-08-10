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Ubuntu'lu akıllı telefonların global satışı başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Ubuntu'lu akıllı telefonların global satışı başladı
 
Aquaris E4.5 Ubuntu edition 
Ubuntu işletim sistemli akıllı telefonlar bir süredir bekleniyor. Ancak bu cihazlar şimdiye kadar yalnızca İspanya ve Çin gibi kısıtlı pazarlarda satıldı. Ancak BQ şirketi bu kez Ubuntu'lu telefonlara dünyanın her yerinden erişmenin önünü açtı.
Aquaris E5 HD Ubuntu Edition ve Aquaris E4.5 Ubuntu Edition modelleri için açılan global satış sitesi Türkiye dahil bir çok ülkeye ürün gönderebiliyor. Ancak ülkemizdeki yasalar yurt dışından kişisel olarak akıllı telefon getirilmesini yasaklıyor. Bu durumda siparişin gümrükte kontrol edilmesi akıllı telefonun elinize ulaşamayacağı anlamına geliyor.
Akıllı telefonların özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak Aquaris E4.5 Ubuntu Edition; 4.5 inçlik cihaz qHD çözünürlük sunabilen ekrana sahip. Cihaza 1 GB sistem belleği ve 8GB depolama alanı eşlik ederken gücünü ise 4 çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan Mediatek işlemci sağlıyor. Ekran birimi olarak 500MHz hızında çalışan Mali 400 grafik yongası barındıran cihaz 2150 mAh bataryaya sahip. Çift sim, OTG ve SD kart'ı destekleyen cihaz arka kamera olarak 8MP(Yazılımsal destek ile 13 MP'e çıkarılmış) ve ön tarafta 5MP(Yazılımsal destek ile 8MP'e çıkarılmış) kamera barındırıyor. 
Ubuntu'lu akıllı telefonların global satışı başladı

Aquaris E5 Ubuntu edition
Aquaris E5 Ubuntu Edition modelinde ise 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alırken, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile sistem destekleniyor. Yongaseti yine MediaTek imzalı ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği barındırıyor. Arka kısmında 13MP, ön kısmında 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan model Full HD video kaydı yapabiliyor. Batary kapasitesi ise 2500 mAh olarak belirlenmiş
Fiyatlara gelecek olursak Aquaris E4.5 Ubuntu Edition modelini sipariş vermek için 169.9€ (Günümüz kuru ile 520 TL) ödeme yapılması gerekiyor. Aquaris E5 Ubuntu Edition fiyatı ise 199.9€(610 TL).
Ülkemizdeki kanun gereği posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek Türkiye’ye cep telefonu getirilmesi mümkün olmadığını hatırlatalım, ancak yurt dışında yaşayıp sipariş vermek isteye takipçiler için global satışın yapıldığı internet sitesine: store.bq.com/gl/ 
Kişisel telefon ihtalatıyla ilgili kanuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://store.bq.com/gl/ Yorum Yaz
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Jeopol 4 yıl
$100 gibi bir fiyati olsaydi denemek icin alirdim.
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MURATSPLAT 4 yıl
Türkiye'ye gelse de alsak.
Andorid, IOS ve Windows Phone'dan farklı bir seçenek olması iyidir.
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halitozbasli 4 yıl
Ubuntu linuxun red hottan sonraki en iyi çalışan versyonuydu. Vay be 2004 yılında pcye güç bela yüklediğim ubuntu telefonda çalışır hale gelmiş :)
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yalnıztosba 4 yıl
Guzel telefonmus
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FatihAsl 4 yıl
Masaüstü deneyimi yaşatacak çift işletim sistemli telefonları bekliyorum. Ubuntu, bu hayalim için göz kırpıyor.
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Umutcan 4 yıl
Çerçeveler ve kasa yakıyor.
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interwap 4 yıl
Bireysel olarak posta ile telefon getirtmenin olanağı yok*.
*Yurt dışından tamirden dönmesi durumunda yada yurt dışında unuttuğunuz telefonu posta yoluyla getirtmeniz mümkün. Tabi geçiş sırasında IMEI kaydı kontrol ediliyor. (Eğer tamir esnasında IMEI değiştiyle nasıl bir yol izleniyor, bilen varsa bilgilendirsin.)
Bunlar dışında firmalar ithalat yapabilir. Bireysel olarak mümkün değil.
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alemburda34 4 yıl
Ticari olarak getirilebilir ama yüzü astarını geçebilir gümrük müşavirleri bu konulara daha vakıf. Bunu sadece bu ürün için demiyorum bazı arkadaşlar Tr olmayan Tv, cep telefonu vs getirmek istiyorlar.
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muratai 4 yıl
Yurtdışından almaya kalkarsanız vay halinize. Vergisini ödesenizde telefonu gümrükten geçiremezsiniz. Haberi yapan arkadaşın bu durumdan haberi yok sanırım? :)
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Okisht 4 yıl muratai
Şimdi kontrol ettim vergi ödendiğinde de alınamıyormuş cidden. Teşekkür ederim uyarı için

ggm.gtb.gov.tr/...
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