Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı

Yurt dışında bazı bölgelerde kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması, Aydın’da kullanılmaya başlandı. Efeler ilçesinde bulunan Hürriyet Bulvarı üzerine uygulanan çalışmadan olumlu sonuç alınırsa aynı uygulama il geneline yayılacak.

Optik illüzyon ile üç boyutlu hissi verilen yaya şeridi uygulaması ile sürücülerin yaya şeridini görünce yavaşlamasına yardımcı oluyor. Yaya şeridini gören sürücüler şeridi önce bir barikat olarak görüyor ve hızını kesiyor.

Yaya güvenliğini düşünerek böyle bir uygulamaya giriştiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Üç boyutlu şerit uygulamasının örnekleri yurt dışında kullanılıyor. İzlanda’nın Ísafjördur şehri ve Hindistan’ın birkaç bölgesinde uygulanıyor.

Üç boyutlu şerit uygulamasının yurt dışındaki örneklerini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.