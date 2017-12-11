Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı

Sürücülerin yavaşlamasını sağlayan ve üç boyutlu yaya şeridi uygulaması Aydın'da uygulanmaya başladı. Uygulamanın başarılı sonuç vermesi durumunda kullanım alanı genişletilecek.
1 yıl
9,1b
1
55
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yurt dışında bazı bölgelerde kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması, Aydın’da kullanılmaya başlandı. Efeler ilçesinde bulunan Hürriyet Bulvarı üzerine uygulanan çalışmadan olumlu sonuç alınırsa aynı uygulama il geneline yayılacak.

Optik illüzyon ile üç boyutlu hissi verilen yaya şeridi uygulaması ile sürücülerin yaya şeridini görünce yavaşlamasına yardımcı oluyor. Yaya şeridini gören sürücüler şeridi önce bir barikat olarak görüyor ve hızını kesiyor.

Yaya güvenliğini düşünerek böyle bir uygulamaya giriştiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Üç boyutlu şerit uygulamasının örnekleri yurt dışında kullanılıyor. İzlanda’nın Ísafjördur şehri ve Hindistan’ın birkaç bölgesinde uygulanıyor.

Üç boyutlu şerit uygulamasının yurt dışındaki örneklerini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaBr2 1 yıl en beğenilen
Başka ülke yaparsa medeniyet, biz yaparsak trol. Boşuna dememiş "medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar!" diye.
1 Yanıt Yanıtla +129
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 1 yıl
Maket trafik polis aracından sonra bu çıktı. Devlet işi gücü bırakmış milleti trollüyor.
3 Yanıt Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Millet buna alıştı mı tekrar vurdum duymazlığa başlar.
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Astforum 1 yıl
Haberlerde gördüm bunu. Millet ya algılayamıyor yada yada öğrenmiş olacak ki hiç yavaşlamadan geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaRviLLE 1 yıl
Bu uygulamanın da polis arabası uygulaması gibi işe yarayacağını sanmıyorum çünkü sadece 1 kere kanıp yavaşlayacak insanlar sonrasında yine alıştıkları gibi devam edecekler eğitim tabiki önemli insanlar birbirine saygılı olsa bunlara gerekte kalmaz ama bunun yerine hıza duyarlı kasisler var belli bi hıza düştüğünüzde kasis iniyor ve sorunsuz geçiyorsunuz eğer belirlenen hızın üzerinde iseniz kasis kalkıyor o tarz bi şey uygulanabilir bunun yerine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 1 yıl
Millet ne zamanki bu ilizyona alıştı o zaman da gerçeğini koyacaksın. Hızla gelen adam buna çarpıp camdan fırlayacak.
Bu tür şeylere gerek yok, sistemini kuracaksın kurala uymayana cezanın alasını vereceksin. Zaten devletin paraya ihtiyacı var, havadan sudan vergi üretip milleti soyacağına kurallara uymayanları soysun. Hem millet rahat eder hemde kalite yükselir. Tabi herkes kurallara uymaya başladıktan sonra vergilere geri döneriz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Molla Gurhani 1 yıl
Haber olarak yeterince reklam yapılırsa her sürücü bu konuda bilgilendirilirse hem kazaların önüne geçilmiş olur, hem de yayalar için olumlu olur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl
Avrupa’da sıkıyorsa yayaya yol vermeyin bakalım ne oluyor. Bi kere insan oldukları için dururlar zaten. Burada???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightFor1 1 yıl
Maket polis arabalarını herkes biliyor değil mi, ilk çıktığında kısa bir süre şaşırdı insanlar, sonra ne oldu, kim takıyor şu an maket polis arabalarını?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 1 yıl
Her kasise bariye nasıl olsa resim deyip girmezler inş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McSlaty 1 yıl
istersen o yola gerçekten kaldırım taşı koy yine umursamazlar. insanları eğitip bilinçli bir toplum yaratırsan bunlara gerek kalır mı sizce ?
bugun dedem yaşında adam, sağ şeritten giderken önüme kırıyor arabasını. yine bugun ada çevresinden dönüş yapan abla zahmet edip kafasını çeviripte sağa bakmıyor. bi bak belki kamyon geliyor , bir bak belki uçak geliyor
oralı bile değil... bilmiyorum ülkemizin bu araç kullanma sınavı çok katı olmalı ve cezalarıda çok agır olmalı. aksi durumlarda kimse kimseyi afedersiniz iplemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenmavi 1 yıl
Sürücü açısından baktığınızda hiç tereddüt öyle 3 boyutlu görünmüyor arkadaşlar ben ilk Aydın'da gördüğümde bunlar niye yaya geçidini bu kadar soluk yapmışlar ki diye düşündüm. Fotoğrafa bakarsanız mükemmel ama araç sürerken hiç te öyle görünmüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Bu zirvaliklarla uğraşacağınıza vergileri insani seviyeye getirin.
En başta araçlara saygı gösterilmiyor herkes kırmızıda geçiyor. Bu zamandan sonra Yaya geçidi vs umrumda değil. hızımı bile kesmiyorum artık. Mesela U döneceğim yerde kırmızı yanınca beklemeyip direk yaya geçidine çıkıp dönüşü tamamlıyorum. Çevirmede Evrak falan eksik olduğunda hemen yönümü değiştiriyorum yada refuje çıkıp ters yoldan devam ediyorum. Trafik sıkışıyor kaldırıma çıkıp oradan yardırıyorum.
Enduro Motosiklet kullanmanın faydaları
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 1 yıl 10ff
10ff
Bu zirvaliklarla uğraşacağınıza vergileri insani seviyeye getirin.
En başta araçlara saygı gösterilmiyor herkes kırmızıda geçiyor. Bu zamandan sonra Yaya geçidi vs umrumda değil. hızımı bile kesmiyorum artık. Mesela U döneceğim yerde kırmızı yanınca beklemeyip direk yaya geçidine çıkıp dönüşü tamamlıyorum. Çevirmede Evrak falan eksik olduğunda hemen yönümü değiştiriyorum yada refuje çıkıp ters yoldan devam ediyorum. Trafik sıkışıyor kaldırıma çıkıp oradan yardırıyorum.
Enduro Motosiklet kullanmanın faydaları


ondan sonra motorcular şöyle yapıyor motorcular böyle yapıyor diyorlar. ne işi var motosikletin yaya geçidinde, kaldırımda ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9071 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, üç boyutlu yaya geçidi ve
7 etiket daha yaya geçidi aydın Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz! 1 yıl BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı 1 yıl Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi 1 yıl Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor 1 yıl HTC halen mali durumunu toparlayamadı 1 yıl Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu! 1 yıl Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek 1 yıl Ryzen işlemciler için Gigabyte X399 Designare EX anakart 1 yıl Rcoket Lab roketini canlı yayında fırlatacak 1 yıl Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor 1 yıl Shazam resmen Apple iştiraki oldu 1 yıl Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü 1 yıl Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı 1 yıl İlan platformu Craigslist'te kripto para ile ödeme yapılabilecek 1 yıl HP’nin yüzlerce dizüstü bilgisayarında keylogger bulundu 1 yıl Samsung Galaxy S9 arka kamera görseli sızdırıldı 1 yıl Facebook'un drone'u Aquila emekliye ayrılıyor 1 yıl Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye 1 yıl Netflix büyükler için de maceranı seç dizisi hazırlıyor 1 yıl Nesnelerin İnterneti'ne 1.1 trilyon dolarlık harcama bekleniyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı Sonraki Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse" 1 yıl Tesla’nın yeni yapay zekâ işlemcisini AMD efsanesi Jim Keller tasarlıyor 1 yıl Apple'ın otonom teknolojisine ait yeni detaylar paylaşıldı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ (2018) her yönüyle sızdı 1 yıl Microsoft Edge'in Android sürümü 1 milyon kez indirildi 1 yıl İnsan teriyle giyilebilir cihazlara güç sağlayabilecek kumaş gibi pil geliştirildi 1 yıl Bitcoin'in "legalleştirilmesi" tüm kripto paraların fiyatında sıçrama yarattı 1 yıl SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak! 1 yıl Profesör Asuman Özdağlar, MIT'de bölüm başkanı oldu 1 yıl Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı 1 yıl Huawei’den Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar yatırım 1 yıl Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı 1 yıl Google’ın bulduğu açık iOS 11 için jailbreak imkânı verebilir 1 yıl Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer 1 yıl Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir 1 yıl Ryzen 2 ilk nesle göre daha iyi performans sunacak 1 yıl Rekabet Kurumu'ndan Google'a Android tehditi: Ceza gelebilir! 1 yıl AMD referans tasarım RX Vega kart gönderimini durdurdu 1 yıl Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli “Kangal S4” görücüye çıktı 1 yıl BMW'nin elektrikli araç pilleri 15 yıllık kullanım ömrüne sahip Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim