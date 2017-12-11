Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı

Optik illüzyon ile üç boyutlu hissi verilen yaya şeridi uygulaması ile sürücülerin yaya şeridini görünce yavaşlamasına yardımcı oluyor. Yaya şeridini gören sürücüler şeridi önce bir barikat olarak görüyor ve hızını kesiyor.
Yaya güvenliğini düşünerek böyle bir uygulamaya giriştiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Üç boyutlu şerit uygulamasının örnekleri yurt dışında kullanılıyor. İzlanda’nın Ísafjördur şehri ve Hindistan’ın birkaç bölgesinde uygulanıyor.
Üç boyutlu şerit uygulamasının yurt dışındaki örneklerini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.
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Bu tür şeylere gerek yok, sistemini kuracaksın kurala uymayana cezanın alasını vereceksin. Zaten devletin paraya ihtiyacı var, havadan sudan vergi üretip milleti soyacağına kurallara uymayanları soysun. Hem millet rahat eder hemde kalite yükselir. Tabi herkes kurallara uymaya başladıktan sonra vergilere geri döneriz.
bugun dedem yaşında adam, sağ şeritten giderken önüme kırıyor arabasını. yine bugun ada çevresinden dönüş yapan abla zahmet edip kafasını çeviripte sağa bakmıyor. bi bak belki kamyon geliyor , bir bak belki uçak geliyor oralı bile değil... bilmiyorum ülkemizin bu araç kullanma sınavı çok katı olmalı ve cezalarıda çok agır olmalı. aksi durumlarda kimse kimseyi afedersiniz iplemiyor.
ondan sonra motorcular şöyle yapıyor motorcular böyle yapıyor diyorlar. ne işi var motosikletin yaya geçidinde, kaldırımda ?
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