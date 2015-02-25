Üç farklı görevi bir araya getiren kompakt cihaz SYMLIS Sparrow, Indiegogo üzerinde destek arıyor

Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız bağış platformu Indiegogo, rakibi kadar olmasa da ciddi proje sayılarına ulaşıyor ve yine ciddi miktarlarda bağışlar toplayabiliyor. Sitenin son konuklarından olan SYMLIS Sparrow, ufak boyutlu gövdesiyle hem şarj, hem veri transferi hem de flaş bellek olarak görev yapıyor.

Site üzerinde Longwei Wu ve ekibi tarafından oldukça modern bir tasarımla hazırlanan SYMLIS Sparrow, ufak gövdesiyle anahtarlık yanında dahi taşınabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. iOS cihazlar için Lightning, Android telefon ve tabletler dahil diğer bütün ürünler içinse microUSB olmak üzere iki farklı versiyonu ve 16GB, 32GB ile 64GB depolama seçenekleri bulunan ürün, üzerinde taşıdığı ufak kablosuyla da tek bir bağlantı üzerinden cihazların şarj edilmesine ya da yedeklenmesine imkan tanıyor. Özellikle sınırlı USB portuna sahip dizüstü bilgisayarlar için kullanışlı bir yapı sunan ürün, Android uyumlu versiyonunda ise direkt olarak akıllı cihazlara OTG temelinde ekstra depolama verebiliyor.

Site üzerinde konan 20,000$ hedefin bitimine 32 gün kala 13,753$'lık kısmını toplamayı başaran SYMLIS Sparrow, 16GB için 35$, 32GB için 49$, 64GB'lık versiyon içinse yapılacak en az 79$ bağış miktarlarıyla 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/symlis-sparrow-otg-flash-drive-phone-charger