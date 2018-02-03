Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi

27 Mart'ta Paris'te düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak olan Huawei P20'nin tasarımı gözler önüne serildi. Bir kılıf üreticisi tarafından sızdırılan görüntüler bugüne kadar ortaya atılan iddiaları da doğrular nitelikte. Nitekim cihazın üç arka kameraya sahip olacağı en başından beri söyleniyordu ve görseller de bu iddiaları kanıtlıyor.

Cihazın daha önce şematik çizim görselleri de ortaya çıkmıştı lakin bugün ortaya çıkan yeni görseller diğerlerinden biraz farklı. Başından beri doğru olansa cihazın üç arka kameraya sahip olacak olması. Sızdırılan görsellere bakacak olursak, kabul edilebilir olarak niteleyebileceğimiz oldukça ince çerçevelere sahip ekranın alt kısmında parmak izi tarayıcısının konumlandırıldığı bir home butonunu görmekteyiz. Home butonunun dokunmatik bir buton olduğu tahminlerimiz arasında. Ekranın üst tarafında ise iki adet kamera sensörü ve ahize bizleri karşılamakta.

Üç adet kamera sensörünün dikey şeklide konumlandırıldığı arka panelde kameraların hemen altında çift LED flaş yer alıyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmeyeceği de belirtiliyor. Kılıfın üst kısmındaki küçük deliği 3.5 mm kulaklık girişi için açılmış olabilir ancak bunun 3.5 mm kulaklık girişinin aksine gürültü engelleme için kullanılan ikinci bir mikrofon olduğu söyleniyor. Huawei'in 27 Mart'ta tıpkı P10 serisinde olduğu gibi üç farklı model tanıtması bekleniyor. P20, P20 Plus ve P20 Lite'dan oluşan bir P20 serisi söz konusu. Yukarıda görseline yer verdiğimiz telefonun P20 modeli olduğu düşünülüyor. Ancak her şey tüm bunlarla sınırlı değil. Ek olarak bir de P20 Plus'a ait olduğu düşünülen görüntüler mevcut.

Yukarıdaki görselin ise P20 serisinin en güçlü modeli P20 Plus'a ait olduğu düşünülüyor. Tasarımsal olarak baktığımız zaman ön tarafta tamamen çerçevesiz bir ekranın bizlere merhaba dediğini görüyoruz. Ekranın üst kısmında yer alan iPhone X benzeri çentik ise dikkatli gözlerden kaçmıyor. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ise P20'den farksız bir panel ile karşılaşıyoruz.

Şimdilik tüm bu görüntüler bir aksesuar firmasının paylaşımlarından ibaret. Görüntülerin doğruluk payı ise Huawei'in 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği lansmanda ortaya çıkacak.

https://www.forbes.com/sites/bensin/2018/02/03/latest-leak-shows-huawei-p20-looking-like-an-iphone-x-with-three-cameras/#690075af2eb7