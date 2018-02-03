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Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi

Bir aksesuar üreticisi yaklaşmakta olan Huawei P20'nin tasarımını gözler önüne serdi. Oldukça şık duran cihazlar barındırdığı üç arka kamerasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
1 yıl
9,1b
1
35
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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27 Mart'ta Paris'te düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak olan Huawei P20'nin tasarımı gözler önüne serildi. Bir kılıf üreticisi tarafından sızdırılan görüntüler bugüne kadar ortaya atılan iddiaları da doğrular nitelikte. Nitekim cihazın üç arka kameraya sahip olacağı en başından beri söyleniyordu ve görseller de bu iddiaları kanıtlıyor.
Cihazın daha önce şematik çizim görselleri de ortaya çıkmıştı lakin bugün ortaya çıkan yeni görseller diğerlerinden biraz farklı. Başından beri doğru olansa cihazın üç arka kameraya sahip olacak olması. Sızdırılan görsellere bakacak olursak, kabul edilebilir olarak niteleyebileceğimiz oldukça ince çerçevelere sahip ekranın alt kısmında parmak izi tarayıcısının konumlandırıldığı bir home butonunu görmekteyiz. Home butonunun dokunmatik bir buton olduğu tahminlerimiz arasında. Ekranın üst tarafında ise iki adet kamera sensörü ve ahize bizleri karşılamakta.  
Üç adet kamera sensörünün dikey şeklide konumlandırıldığı arka panelde kameraların hemen altında çift LED flaş yer alıyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmeyeceği de belirtiliyor. Kılıfın üst kısmındaki küçük deliği 3.5 mm kulaklık girişi için açılmış olabilir ancak bunun 3.5 mm kulaklık girişinin aksine gürültü engelleme için kullanılan ikinci bir mikrofon olduğu söyleniyor. Huawei'in 27 Mart'ta tıpkı P10 serisinde olduğu gibi üç farklı model tanıtması bekleniyor.  P20, P20 Plus ve P20 Lite'dan oluşan bir P20 serisi söz konusu. Yukarıda görseline yer verdiğimiz telefonun P20 modeli olduğu düşünülüyor. Ancak her şey tüm bunlarla sınırlı değil. Ek olarak bir de P20 Plus'a ait olduğu düşünülen görüntüler mevcut. 
Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi
 
Yukarıdaki görselin ise P20 serisinin en güçlü modeli P20 Plus'a ait olduğu düşünülüyor. Tasarımsal olarak baktığımız zaman ön tarafta tamamen çerçevesiz bir ekranın bizlere merhaba dediğini görüyoruz. Ekranın üst kısmında yer alan iPhone X benzeri çentik ise dikkatli gözlerden kaçmıyor. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ise P20'den farksız bir panel ile karşılaşıyoruz. 
Şimdilik tüm bu görüntüler bir aksesuar firmasının paylaşımlarından ibaret. Görüntülerin doğruluk payı ise Huawei'in 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği lansmanda ortaya çıkacak. 

https://www.forbes.com/sites/bensin/2018/02/03/latest-leak-shows-huawei-p20-looking-like-an-iphone-x-with-three-cameras/#690075af2eb7 Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
Birkaç seneye kadar böylesini görürüz
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Barerkican 1 yıl
Kamera olayı da traş bıçağı olayına döndü..Tırşata en son 5 bıçakta durdular kamerada nerde duracaklar bakalım.
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canmania 1 yıl astegon
astegon
Bu ne şimdi? 3 adet CMOS? Ne alaka? Nedir görevleri?

Neyi amaçlamakta ne yapmak nereye varmak istemektedir?
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BlackberryBB 1 yıl
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Güzel gözüküyor, çentik ufak İphone X'e göre tanıtılsın bakalım nasıl olucak :))
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DH Misafiri 1 yıl
Samsung note 5 oreo 8 vermiyor ama aynı işlemcisi olan A8 2016 oreo güncelleme veriyor ne enteresan dimi.
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DH Misafiri 1 yıl
HUAWEI gerçekten başarılı işler yapıyor Apple Samsung tasarım algı ile cezbediyordu Huaweı ise Mutlak özellellik ve kaliteyle cezbediyor ben kullanıyorum memnunum sizde kullanın Tavsiye ederim !
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nightsoldier 1 yıl
Yeniliğin iyisi kötüsü olmaz bana göre. Ha müşterilerce rağbet görürse devamı gelir, görmezse gelmez. Ancak sektörde yenilik yapmaya çalışan birkaç firmadan biridir huawei. Sürekli bir şeyler deniyor. Mesela, öğrenen arayüzü onlar getirdi, kullanıcıların alışkanlıklarını takip etmek için ve görevi sadece bu olan bir chip geliştirdi. Leica ile işbirliği ile ortaya çıkan sonuçları hepimiz görüyoruz. Diğer firmalar p9'un peşinden gittiler ve çift kamera işine girmeyen kalmadı. Çift kameranın nasıl kullanılması gerektiğini huawei diğer üreticilere öğretti. Kronik sorunu olan cihazı yok denecek kadar az. Sorunlu olan cihazları da 45 dk. gibi bir sürede tamir edip teslim ediyor.
Yine özçekim kamerasını çiftleyerek, ön tarafa geniş açı ve düşük ışıkta bile olsa güzel iş çıkarabilen (sınıfına göre) kamera geliştirdi. Bunu ilk mate 10 litede denemiş olsa da bu modelde, ön kamera işini birkaç adım ileriye taşıyacağını düşünüyorum.
Yenilik yapmaya çalışan üreticiler, rekabeti arttırır. Rekabetin artması da bize yarar. Şu anda çift kameralı cihazları nasıl uyguna bulabiliyorsak, birkaç sene sonra da 3 kameralı,oled ekranlı cihazları uyguna bulabileceğiz.
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alp0007 1 yıl
“Arkayı dörtleyelim”
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abdullah199 1 yıl
ne gereksiz işler bunlar. muhtemelen şu şekilde konuşmalar geçmiştir.
pazarlama ekibi: Şöyle değişik bi şeyler yapın da iyi pazarlayalım şunu.
bir genious: 3 kamera olsun kimsede yok.
mühendis ekibi: hiçbir faydası olmaz kullanıcıya, gereksiz bir şey olur.
pazarlama ekibi: mükemmel olur kimsede yok, herkese 3 kamera var diye satarız.
karar: 3 kameralı olsun.
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pcwolf28 1 yıl
Apple yapsa fanlar şu an methiyeler düzüyordu...
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Gravaze 1 yıl
Apple kameraları dik hale getirdi hemen siz de getirin, aman eksik kalmayın.
Markalar bu kafayla gittiği sürece Apple'ı geçemezler, taklit edenlerin aslını geçmesi imkansızdır. Neden kendi yollarında ısrar etmeyip taklit edersin ki, yazık.
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zolzauza 1 yıl
Mercimek kadar sensör koy sonra göstermelik 3 lensli telefon diye sür piyasaya. Adam gibi 1 inch cmos sensör, f 1.4~1.8 kaliteli lens carl zeiss veya schneider kreuznach gibi, laser autofocus, ois, kombo xenon/led flaş, safir lens camı ve iyi bir yazılım yeter. Ne diye kafasına taş yemiş kedi gibi eşeleniyorsunuz :)
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ogzhnakcy90 1 yıl zolzauza
zolzauza
Mercimek kadar sensör koy sonra göstermelik 3 lensli telefon diye sür piyasaya. Adam gibi 1 inch cmos sensör, f 1.4~1.8 kaliteli lens carl zeiss veya schneider kreuznach gibi, laser autofocus, ois, kombo xenon/led flaş, safir lens camı ve iyi bir yazılım yeter. Ne diye kafasına taş yemiş kedi gibi eşeleniyorsunuz :)

Çok biliyon yemin ederim. Bunu gören Huawei mühendisleri istifa etti.
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HLLBN 1 yıl
P20 trafik lambası edition.
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