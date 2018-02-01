Huawei P20 serisi 27 Mart'ta tanıtılacak!

Teknoloji dünyasının MWC 2018'e gün saydığı şu günlerde üreticiler de basın davetiyelerini göndermeye başladı. Samsung ve ASUS'un ardından şimdi de Çinli üretici Huawei, P20 serisi için basın davetiyelerini gönderdi. Daha önce HTC'nin MWC 2018 fuarını pas geçeceğini öğrenmiştik Huawei de MWC 2018 fuarını pas geçerek yeni amiral gemisi cihazlarını 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracak.

Huawei tarafından gönderilen davetiyelerde belirli bir telefon adından bahsedilmiyor lakin etkinlik kapsamında P10 serisinin selefi P20 ailesinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei'in tanıtım için neden MWC 2018 fuarını seçmediği bilinmemekle birlikte şirketin bu adımının Samsung Galaxy S9 serisi ile rekabet edebilmek adına izlemiş olduğu stratejinin bir parçası olduğu düşünülüyor. P20, P20 Plus ve P20 Lite'dan oluşan ailenin bugüne kadar sızdırılan bilgiler dahilinde teknik detaylarıysa şöyle:

Çinli kaynaklar tarafından yayınlanan raporlara göre, P20 ve P20 Plus modellerine Leica'nın 40 MP çözünürlüklü ve 5x hibrid zoom özelliğine sahip üç arka kamera sensörünün eşlik edeceği söyleniyor. Öz çekim kamerasının ise 24 MP çözünürlüğünde olacağı söylentiler arasında. Seriye, selefi Kirin 970'den bir tık daha iyi performans gösterecek olan Kirin 975 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 6 GB sistem belleğinden beslenecek olan telefonların minimum 64 GB ROM ile geleceği de sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Renk seçeneklerini de gözler önüne seren sızıntılar; Huawei P20 ve P20 Plus'ın seramik siyah ve alacakaranlık renkleriyle satışa çıkacağını, P20 Lite modelinin ise geceyarısı siyahı, kiraz ağacı pembesi ve dil balığı mavisi seçenekleriyle satışa çıkacağını gösteriyor.

https://www.androidauthority.com/huawei-p20-likely-revealed-paris-march-27-834367/