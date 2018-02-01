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Huawei P20 serisi 27 Mart'ta tanıtılacak!

Son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarının kameralarında Leica ile işbirliğine giden Huawei'in, bu yıl piyasaya süreceği 3 arka kameralı P20 serisinin tanıtım tarihi netleşti. İşte ayrıntılar:
1 yıl
3,9b
1
19
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei P20 serisi 27 Mart'ta tanıtılacak!
Teknoloji dünyasının MWC 2018'e gün saydığı şu günlerde üreticiler de basın davetiyelerini göndermeye başladı. Samsung ve ASUS'un ardından şimdi de Çinli üretici Huawei, P20 serisi için basın davetiyelerini gönderdi. Daha önce HTC'nin MWC 2018 fuarını pas geçeceğini öğrenmiştik Huawei de MWC 2018 fuarını pas geçerek yeni amiral gemisi cihazlarını 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracak. 
Huawei tarafından gönderilen davetiyelerde belirli bir telefon adından bahsedilmiyor lakin etkinlik kapsamında P10 serisinin selefi P20 ailesinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei'in tanıtım için neden MWC 2018 fuarını seçmediği bilinmemekle birlikte şirketin bu adımının Samsung Galaxy S9 serisi ile rekabet edebilmek adına izlemiş olduğu stratejinin bir parçası olduğu düşünülüyor. P20, P20 Plus ve P20 Lite'dan oluşan ailenin bugüne kadar sızdırılan bilgiler dahilinde teknik detaylarıysa şöyle:
Çinli kaynaklar tarafından yayınlanan raporlara göre, P20 ve P20 Plus modellerine Leica'nın 40 MP çözünürlüklü ve 5x hibrid zoom özelliğine sahip üç arka kamera sensörünün eşlik edeceği söyleniyor. Öz çekim kamerasının ise 24 MP çözünürlüğünde olacağı söylentiler arasında. Seriye, selefi Kirin 970'den bir tık daha iyi performans gösterecek olan Kirin 975 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 6 GB sistem belleğinden beslenecek olan telefonların minimum 64 GB ROM ile geleceği de sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 
Renk seçeneklerini de gözler önüne seren sızıntılar; Huawei P20 ve P20 Plus'ın seramik siyah ve alacakaranlık renkleriyle satışa çıkacağını, P20 Lite modelinin ise geceyarısı siyahı, kiraz ağacı pembesi ve dil balığı mavisi seçenekleriyle satışa çıkacağını gösteriyor.

https://www.androidauthority.com/huawei-p20-likely-revealed-paris-march-27-834367/ Yorum Yaz
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uzays1z 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie

Şişirilmiş bir balon, xiaomi varken bunlara laf düşmez. Çok pahalı

Huawei donunda sallar xiaomi'yi :)
3 Yanıt Yanıtla +25
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Paetzold 1 yıl
Huawei telefonlarini begeniyorum, cikarsinlar bakarim aliriz belki.
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DineİnValhalla 1 yıl
Bi türlü sevemedim su Huawei yi beğenemedim hiçbir modelini yani
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ouz1806 1 yıl
Artık akıllı telefon olayı kabuk değiştirmeli
Kendilerini tekrar etmeme çabasıyla 3 kamera 6 gb ram vs koyup satmaya çalışıyorlar
Bükülen ekran ya da başka bir yeni yola girmeli üreticiler
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Taha0194 1 yıl
Fiyatı Hiç Sormıcam kafa kafaya Takas olurmu😀😀
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Yanıcı Madde 1 yıl
Türkiye'deki teknoloji marketlere ne zaman gelir? Ve ne kadar olurlar sizce?(P20/P20Lite) Beklesem mi diye
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marsli61 1 yıl
Lite olanı alırız.
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Lumibrite 1 yıl marsli61
marsli61
Lite olanı alırız.

Lite serisi,esas seri kadar güzel değil...
P10 lite kullanıyorum...p9 lite'den- mate 10 lite'ye kadar hemen hemen aynı çip set var...
Farklılık olarak frekanslarıyla oynanmış...hepsinde aynı gpu : mali t830 mp 2
Ha,fark olarak mate'nin kamerası var vs...o da tabi ki mate 10 kadar değil.
Bu seride de aynı taktiği uygulayacaklardır.
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Das Boot 1 yıl
Sonu yok ki bunun. 3, 4, 5 diye gider.
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qooqie 1 yıl
Şişirilmiş bir balon, xiaomi varken bunlara laf düşmez. Çok pahalı
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uzays1z 1 yıl qooqie
qooqie

Şişirilmiş bir balon, xiaomi varken bunlara laf düşmez. Çok pahalı

Huawei donunda sallar xiaomi'yi :)
3 Yanıt Yanıtla +25
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Kerim5100 1 yıl
Çıkış tarihinden çok merak edileni 3 arka kamera ile ne yapmayı amaçlıyorlar?
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shockwave error 1 yıl
mate 10 pro dan iyi mi olur kamerası?
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huawei, Leica ve
7 etiket daha mwc 2018 huawei p20 huawei p20 plus huawei p20 lite Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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