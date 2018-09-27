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Uçan spor araba Koncepto Milenya, halka açık ilk uçuşunu tamamladı

Filipinli girşimci Kyxz Mendiola tarafından geliştirilen uçan spor araba Koncepto Milenya, halka açık ilk uçuşunda 10 dakika boyunca havada kalmayı başardı.
8 ay
4,4b
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Uçan spor araba Koncepto Milenya, halka açık ilk uçuşunu tamamladı
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Günümüzde uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürmenin peşinde olan pek çok şirket var. Bu şirketlerin neredeyse tamamı havacılık sektöründe yeni bir hizmet sunmak için çalışıyor olsa da ticari amaçla yola çıkmayıp tamamen kendi arzularını yerine getirmek için kişisel hava aracı geliştiren girişimciler de mevcut. Filipinli girişimci Kyxz Mendiola da bunlardan biri. 


6 yıllık çalışmanın meyvesi

Ödüllü bir hip-hop dans grubunun kurucusu olan ve bir dönem yönetmenlik de Mendiola, bundan 6 yıl önce gününün büyük bir kısmını trafikte harcadığını fark ederek hızlı bir ulaşım aracı oluşturma düşüncesiyle dans ve sinema kariyerini yarıda bıraktı. 6 yıldır uçan spor araba prototipi üzerinde çalışan Mendiola, bu ayın başında Koncepto Milenya isimli aracı tanıtmış ve ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti. Dünyanın en küçük uçan spor arabası olarak tanımlanan araç geçtiğimiz günlerde halka açık ilk uçuşunu tamamladı.


Sahip olduğu 16 pervane ile havalanan Koncepto Milenya gücünü lityum iyon bataryadan alıyor. 6.1 metre yükselikte, saatte 60 kilometre hızla hareket edebilen aracın halka açık ilk uçuşu 10 dakika kadar sürdü. Bu süre ilk etapta yetersiz gibi görünse de aslında Kyxz Mendiola'nın hedefine oldukça uygun. Aracı Filipinlerin başkenti Manila gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde, şehir içi ulaşımda kullanmayı hedefleyen Mendiola, ''Bir saatlik sürüş mesafesinde bir yere gitmeniz gerektiğinde, bu sizi beş dakikada oraya götürebilir'' ifadesiyle uçuş süresinin yeterli olduğunu belirtiyor.


100 kilograma kadar yolcu taşıyabilen araçtaki 16 pervaneden bir veya iki tanesinin bozulması halinde aracın yoluna devam edebiliyor oluşu ekstra bir güvenlik önlemi sağlıyor. Mendiola'ya göre aracın bir diğer avantajı ise kullanımının son derece kolay olması. Bir düğmeye basarak aracın havalandığını ve bir çubuk ile yönünün belirlendiğini belirten Mendiola, bu sayede aracın önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.


Tabi Mendiola aracı geliştirmeye başladığında kişisel bir arzu ile yola çıksa da Kxyz Mendiola yakın bir tarihte seri üretim sürecine girebilir. Aracın ticari kullanıma sunulması için Mendiola ile birlikte çalışan Avustralyalı Star8 şirketi, aracı Avustralya, Avrupa ve Hong Kong’da piyasaya sürmeyi hedefliyor. 




https://www.reuters.com/article/us-philippines-drone/philippine-inventor-aims-to-cut-travel-times-with-passenger-drone-idUSKCN1M619C Yorum Yaz
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ouzqan 7 ay
Bizim ülkede gideri çok.
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Bloodin 8 ay
Neden isim ve resim bana "Kamboçya"yı anımsattı acep :)
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eAkman 8 ay
Sizin araba anlayışınıza...
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ardicli2000 8 ay
Karadeniz yaylalarında çok iş yapar...
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