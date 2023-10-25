Xpeng uçan araba konseptini tanıttı: Sonunda rüya gerçek oluyor mu?

Xpeng AeroHT 2013 yılında Xpeng'in alt iştiraki olarak kuruldu. 2016 yılında arabadan daha çok drone'a benzer bir araç geliştirdiler. Beş nesil drone benzeri araçlar üzerinde çalıştıktan sonra 2021 yılında altıncı nesil uçan otomobil konseptini duyurdular.
Tanıtılan araca dışarıdan baktığımızda iki kapılı coupe tarzı bir görünümde olduğunu görüyoruz. A sütunu ile birleşen kısa bir ön kaput göze çarpıyor. Arka tarafta ise büyük havalandırma delikleri görünüyor.
1000 kg ağırlığında olan otomobilin 137 bin dolar fiyat ile 2024'de satışa sunulacağı Xpeng tarafından açıklandı. Ancak prototipin üretim seviyesine geçmesi şuanki haliyle yakın zamanda mümkün görünmüyor.
Modüler Uçan Araba
Şirket modüler aracın seri üretime gireceğini açıkladı. Bu hibrit yaklaşımın hayata geçmesi uçan araba konseptinden daha kolay olduğu için Xpeng AeroHT'nin bu söyleminin gerçekleşmesi daha olası görünüyor.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.