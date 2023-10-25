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    Xpeng uçan araba konseptini tanıttı: Sonunda rüya gerçek oluyor mu?

    Xpeng AeroHT iki adet uçan araba konseptini tanıttı. İlki katlanabilir yapıda pervanelere sahip otomobil, ikincisi ise içinde drone bulunan bir kamyonet. Detaylar haberimizde...
    Xpeng uçan araba konseptini tanıttı: Rüya gerçek oluyor mu? Tam Boyutta Gör
    Xpeng AeroHT iki uçan otomobil prototipini duyurdu. Firma daha önce uçan otomobillerle ilgili çeşitli patentler almıştı. Xpeng'in uçan arabasının pervaneleri katlanabiliyor ve halka açık yollarda sürülebiliyor. Firmanın tanıttığı diğer araç ise farklı bir yaklaşım sunuyor. Ana araç ve içerisinden çıkan drone ile hem karada hem havada seyahat imkanı sunuyor.

    Xpeng AeroHT 2013 yılında Xpeng'in alt iştiraki olarak kuruldu. 2016 yılında arabadan daha çok drone'a benzer bir araç geliştirdiler. Beş nesil drone benzeri araçlar üzerinde çalıştıktan sonra 2021 yılında altıncı nesil uçan otomobil konseptini duyurdular.

    Tanıtılan araca dışarıdan baktığımızda iki kapılı coupe tarzı bir görünümde olduğunu görüyoruz. A sütunu ile birleşen kısa bir ön kaput göze çarpıyor. Arka tarafta ise büyük havalandırma delikleri görünüyor.

    Xpeng uçan araba konseptini tanıttı: Rüya gerçek oluyor mu? Tam Boyutta Gör
    Otomobilin asıl ayırt edici özelliği ise tavanındaki pervaneler. Toplamda 8 adet pervaneye sahip olan otomobilin pervaneleri muhtemelen katlanabilir yapıda. Etkinlikte bu özellik gösterilmese de render görsellerinde katlanabildiği gösterilmişti. Firma bu sistemin en büyük zorluğunun araç yolda giderken pervaneleri titreşimden zarar görmeden kitlemek olduğu söylenmişti.

    1000 kg ağırlığında olan otomobilin 137 bin dolar fiyat ile 2024'de satışa sunulacağı Xpeng tarafından açıklandı. Ancak prototipin üretim seviyesine geçmesi şuanki haliyle yakın zamanda mümkün görünmüyor.

    Modüler Uçan Araba

    Xpeng uçan araba konseptini tanıttı: Rüya gerçek oluyor mu? Tam Boyutta Gör
    Xpeng'in tanıttığı bir diğer ilginç prototip modüler uçan araba konsepti. Prototip, karada giden ana taşıyıcı bir araç ve yavru bir uçan gövdeden oluşuyor. Altı tekerlekli ana araç Tesla'nın Cybertruck kamyonetine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Beş kişiyi taşıyabilen araç hibrit bir sürüş sistemine sahip. İçinde taşıdığı elektrikli drone ise manuel ve otomatik idare edilebiliyor ve iki kişiyi taşıyabiliyor.

    Şirket modüler aracın seri üretime gireceğini açıkladı. Bu hibrit yaklaşımın hayata geçmesi uçan araba konseptinden daha kolay olduğu için Xpeng AeroHT'nin bu söyleminin gerçekleşmesi daha olası görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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