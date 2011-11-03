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Üçüncü çeyrekte Intel'in pazar payı arttı; AMD mobil segmentte gelişti

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jon Peddie Research'ün ekran kartı pazarına yönelik araştırmasından sonra gözlerin çevrildiği işlemci arenasında sahneye çıkan IDC, 3. çeyrek satış raporunu yayınladı. Alanında dünyanın en büyük bağımsız araştırma şirketlerinden biri olan IDC'ye göre, geride bıraktığımız 3. çeyrekte işlemciler satışları, bir önceki çeyreğe göre %6.7, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de %5.2 artış gösterdi. Gelir bazında bakıldığında 10.7 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bu açıdan da en az %12.2 artış göstermiş oldu.
 Ekran kartı pazarındaki tablonun bir benzerinin işlemci pazarında yaşandığını söyleyebiliriz. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında Intel pazar payını %79.3 seviyesinden%80.2'ye yükseltirken, daha spesifik bir detaylandırmada AMD'nin Fusion işlemcileri nedeniyle mobil pazarda bir kan kaybettiği ve pazar payının %82.3 seviyesine gerilediği belirtiliyor. Ancak diğer taraftan en güçlü olduğu nokta olan sunucu pazarında güçlenmeye devam eden ve pazar payını %95.1 düzeyine çıkartan Intel'in masaüstü pazar payı ise %75.8 olarak gerçekleşti. 
 AMD'ye geldiğimizde ise ikinci çeyrekte %20.4 olan pazar payının %19.7'ye gerilediği açıklandı ki bu düşüşün arkasındaki en en önemli neden masaüstü ve sunucu tarafındaki zayıf performans. Buna rağmen Fusion APU'lar sayesinde AMD mobilde güçlenmeye başlamış durumda. Şirketin masaüstü, sunucu ve mobil segmentlerdeki üçüncü çeyrek pazar payları sırasıyla şu şekilde gerçekleşti; %24.1, %4.9 ve %19.7. Pazarın üçüncü ve son x86 işlemci üreticisi olan VIA'nın payı ise sadece %0.1.

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DISTURBED 7 yıl
böyle bi haberi intel'e özel sayfada verilmesi dh nin tarafsizlıgına gölge düşürüyor.
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WinteR 7 yıl
Önceki reklamlar AMD'ydi, Bulldozer öncesi, şimdi intel bazı durum değişklikleri bariz görülüyor ama bu haberdeki verilerin tarafla alakası yok, bu başlığa AMDde gelirler artıyor denilip resmin küçük parçasını gösterilseydi olurdu, kaç gün geçti?
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carloska 7 yıl
Intel in tekelleştiğini düşünürsek ve işlemcisini sattırmak için her yolu! denediğini düşünürsek AMD nin başarısı gözardı edilemez... 1 ay önce vatanbilgisayara AMD notebook almak için gittiğimde bütün çalışanların üstünde Intel logolu kıyafetler vrdı
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yenerbalcı 7 yıl carloska
carloska

Intel in tekelleştiğini düşünürsek ve işlemcisini sattırmak için her yolu! denediğini düşünürsek AMD nin başarısı gözardı edilemez... 1 ay önce vatanbilgisayara AMD notebook almak için gittiğimde bütün çalışanların üstünde Intel logolu kıyafetler vrdı

mobil işlemci olarak ne başarısı 10000 tane intel 1 tane amd satılıyor

git bak mağzalara amd işlemcisi var mı (mobilde sadece ekran kartı satılıyor)

ben bir kere amd aldım hem performans hem de anakartları iyi olmuyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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