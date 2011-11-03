Üçüncü çeyrekte Intel'in pazar payı arttı; AMD mobil segmentte gelişti

Jon Peddie Research'ün ekran kartı pazarına yönelik araştırmasından sonra gözlerin çevrildiği işlemci arenasında sahneye çıkan IDC, 3. çeyrek satış raporunu yayınladı. Alanında dünyanın en büyük bağımsız araştırma şirketlerinden biri olan IDC'ye göre, geride bıraktığımız 3. çeyrekte işlemciler satışları, bir önceki çeyreğe göre %6.7, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de %5.2 artış gösterdi. Gelir bazında bakıldığında 10.7 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bu açıdan da en az %12.2 artış göstermiş oldu.

Ekran kartı pazarındaki tablonun bir benzerinin işlemci pazarında yaşandığını söyleyebiliriz. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında Intel pazar payını %79.3 seviyesinden%80.2'ye yükseltirken, daha spesifik bir detaylandırmada AMD'nin Fusion işlemcileri nedeniyle mobil pazarda bir kan kaybettiği ve pazar payının %82.3 seviyesine gerilediği belirtiliyor. Ancak diğer taraftan en güçlü olduğu nokta olan sunucu pazarında güçlenmeye devam eden ve pazar payını %95.1 düzeyine çıkartan Intel'in masaüstü pazar payı ise %75.8 olarak gerçekleşti.

AMD'ye geldiğimizde ise ikinci çeyrekte %20.4 olan pazar payının %19.7'ye gerilediği açıklandı ki bu düşüşün arkasındaki en en önemli neden masaüstü ve sunucu tarafındaki zayıf performans. Buna rağmen Fusion APU'lar sayesinde AMD mobilde güçlenmeye başlamış durumda. Şirketin masaüstü, sunucu ve mobil segmentlerdeki üçüncü çeyrek pazar payları sırasıyla şu şekilde gerçekleşti; %24.1, %4.9 ve %19.7. Pazarın üçüncü ve son x86 işlemci üreticisi olan VIA'nın payı ise sadece %0.1.