Üçüncü parti Twitter uygulamalarının ömrü uzadı

Üçüncü parti Twitter uygulamalarını önemli özelliklerden mahrum bırakacak değişiklikler ertelendi. Hatırlayacağınız üzere Twitter geçtiğimiz yıl Tweetbot, Twitterrific, Talon ve Plume gibi üçüncü parti uygulamaların push bildirim ve zaman akışının otomatik yenilenmesi gibi özelliklerden faydalanmasını sağlayan yayın hizmetleri özelliğini sonlandıracağını açıklamıştı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan bir Twitter sözcüsü erteleme kararının, geliştiricilerin yeni API'ye geçiş için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak adına alındığını söyledi. Şirket resmi Twitter Dev hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce 19 Haziran 2018 itibariyle hayata geçirilmesi planlanan değişikliklerin ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Yeni API'nin neler sunacağı belirsiz

Twitter ayrıca Hesap Etkinliği API'sinin (Account Activity API) genel olarak kullanılabilir hale gelmesinden en az 90 gün önce geliştiricilere bilgi vereceğini de açıkladı. Sosyal medya devi önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili daha fazla detay paylaşacak. Üçüncü parti uygulamaların yayın hizmeti almasını sağlayacak yeni Hesap Etkinliği API'sinin ne kadar faydalı olacağı belli değil. Dolayısıyla geliştiricilerin aklında hala yanıt bekleyen sorular var.

https://www.theverge.com/2018/4/6/17206524/twitter-tweetbot-twitterrific-apps-features-api-changes