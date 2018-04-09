Sony Xperia telefonlarda gizli 120 Hz ekran modu olduğu ortaya çıktı

Sony Xperia kullanıcılarını ilgilendiren ilginç bir durum söz konusu. Bazı Xperia telefonların ekranlarının tıpkı Razer Phone gibi 120 Hz tazeleme hızında çalıştırılabileceği ortaya çıktı. Daha da net konuşmak gerekirse bu özelliğin 2016 yılından beri cihazlarda yer aldığı anlaşıldı.

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Sony'nin 120 Hz ekran modunu bazı modellere dahil ettiği ancak devre dışı bıraktığı keşfedildi. Tek sorun özelliğin kolayca etkinleştirilememesi. XDA Developers üyelerine göre muhtemelen cihaz sahipleri de bunu yapmayı tercih etmeyecek. Zira yazılımsal bir sorun nedeniyle sağlıklı çalışmıyor.

Etkinleştirmek zor ve riskli

120 Hz modunu etkinleştirmek için Xperia kullanıcılarının telefonlarındaki dahili çekirdeği yamamaları gerekecek ki bu da normal kullanıcıların altından kalkabileceği kolay bir iş değil. Bunun için kamera performansını düşüren bir Custom ROM yüklenmesi gerekli. Ayrıca etkinleştirmeyi başarsanız bile bu özelliğin tutarlı çalışmadığı belirtiliyor.

Yapılan araştırmalar Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra modellerinde gizli 120 Hz modunun yer aldığını ortaya koymuş durumda. XDA Developers'a göre Android platformunun 120 Hz performans için optimize edilmemiş olması sorun yaratıyor. Android P'nin yüksek tazeleme hızına sahip ekranları desteklemesiyle bu durum değişecek.

https://www.xda-developers.com/sony-xperia-xz-premium-hidden-120hz-screen-mode-razer-phone/