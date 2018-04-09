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Sony Xperia telefonlarda gizli 120 Hz ekran modu olduğu ortaya çıktı

Sony Xperia marka bazı telefonların, Razer Phone gibi 120 Hz ekran tazeleme hızı sunabildiği ortaya çıktı. Bahsi geçen gizli ekran modunun etkinleştirilmesi için Custom ROM yüklenmesi gerekiyor.
1 yıl
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony Xperia kullanıcılarını ilgilendiren ilginç bir durum söz konusu. Bazı Xperia telefonların ekranlarının tıpkı Razer Phone gibi 120 Hz tazeleme hızında çalıştırılabileceği ortaya çıktı. Daha da net konuşmak gerekirse bu özelliğin 2016 yılından beri cihazlarda yer aldığı anlaşıldı.
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Sony'nin 120 Hz ekran modunu bazı modellere dahil ettiği ancak devre dışı bıraktığı keşfedildi. Tek sorun özelliğin kolayca etkinleştirilememesi. XDA Developers üyelerine göre muhtemelen cihaz sahipleri de bunu yapmayı tercih etmeyecek. Zira yazılımsal bir sorun nedeniyle sağlıklı çalışmıyor.

Etkinleştirmek zor ve riskli

120 Hz modunu etkinleştirmek için Xperia kullanıcılarının telefonlarındaki dahili çekirdeği yamamaları gerekecek ki bu da normal kullanıcıların altından kalkabileceği kolay bir iş değil. Bunun için kamera performansını düşüren bir Custom ROM yüklenmesi gerekli. Ayrıca etkinleştirmeyi başarsanız bile bu özelliğin tutarlı çalışmadığı belirtiliyor.
Yapılan araştırmalar Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra modellerinde gizli 120 Hz modunun yer aldığını ortaya koymuş durumda. XDA Developers'a göre Android platformunun 120 Hz performans için optimize edilmemiş olması sorun yaratıyor. Android P'nin yüksek tazeleme hızına sahip ekranları desteklemesiyle bu durum değişecek.

https://www.xda-developers.com/sony-xperia-xz-premium-hidden-120hz-screen-mode-razer-phone/ Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl kımyasal
2k 120hz panel, 4k 60hz panelden daha iyidir
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intel7mix 1 yıl zunerall
Sayfayı aşağı yukarı kaydırırken görüntülerin hayalet gibi değilde daha net ve keskin olmasını sağlıyor
Tabi ki bataryadan daha fazla yiyor
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agent1453 1 yıl
120hz veya 144hz cep telefonları olsa daha iyi olurdu.
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ozzzy222 1 yıl
akıcılık 10 numara olur tabi işlemci ve gpu gereksinimi karşılıyorsa , ama pili mahveder ve aşırı ısı demek bu.
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V4LKyR 1 yıl
Basit,
arch/arm/boot/dts/qcom/dsi-panel-somc-synaptics-sharp-4k-cmd-ID6.dtsi
dosyasını değiştirip kerneli tekrar derleyeceksiniz. Akabinde flashlayıp bakacaksınız olmuş mu diye.
Bana basit tabi.
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devrimdoga 1 yıl V4LKyR
Katılıyorum. Bir iş bilene basit bilmeyene zor görünür. Şahsen root ve rom atma dışında bir bilgim yok.
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kımyasal 1 yıl
Ekranlarda kaliteyi gösteren parametreler vardır.Bunlar ekran (amoled,ıps vb.) tipi,çözünürlük (HD,Full HD,4K),ppı değerli (inch başına düşen piksel yoğunluğu) ve Hz oranıdır.
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intel7mix 1 yıl kımyasal
2k 120hz panel, 4k 60hz panelden daha iyidir
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Acaliyptica 1 yıl
Sayın Donanım Haber, Xperia XZ2 nin çıkışı ile ilgili bir duyumunuz varmıdır? İyi çalışmalar dilerim.
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intel7mix 1 yıl
Portalda troll yapayım derken suyunu çıkartmayın
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zunerall 1 yıl
120Hz olmasının avantajı nedir? Ne tür etkileri ya da faydaları vardır?
Bilenler bizleri de aydınlatırsa çok makbule geçer.
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intel7mix 1 yıl zunerall
Sayfayı aşağı yukarı kaydırırken görüntülerin hayalet gibi değilde daha net ve keskin olmasını sağlıyor
Tabi ki bataryadan daha fazla yiyor
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