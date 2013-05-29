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Ufak boyutlarıyla dikkat çeken Micro-Phone, Indiegogo üzerinde destek arıyor

5 yıl
898
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21
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ufak boyutlarıyla dikkat çeken Micro-Phone, Indiegogo üzerinde destek arıyor
Ufak boyutlarıyla dikkat çeken Micro-Phone, Indiegogo üzerinde destek arıyor
Kickstarter benzeri yapısı ile tanıdığımız Indiegogo üzerinde başlatılmış yeni projelerden Micro-Phone, kredi kartı kadar boyutları ile özellikle çocuklar için oldukça faydalı görünüyor.
Standart sim kartları ve 850/900/1800/1900 bantları üzerinden kullanılabilen Micro-Phone, Avustralya'da geliştirilip Çin'de üretiliyor. 54 x 85 x 5.5 mm boyutları ve 40 gram ağırlığı oldukça taşınabilir yapıda olan telefonun işletim sistemi belirtilmemiş olsa da, üzerinde 1.8-inç LCD ekran, hoparlör ve diğer klasik telefon tuşları yer alıyor. Diğer akıllı cep telefonlarına yüklenecek Micro-Phone + Locator isimli uygulama ile GSM sinyalleri üzerinden telefonun yerinin anlık olarak tespit edilmesine de imkan veren geliştiriciler, cihazın özellikle çocuklar ve acil durum kullanımları için tasarlandığını belirtiyorlar.
 
Ufak boyutlarıyla dikkat çeken Micro-Phone, Indiegogo üzerinde destek arıyor
Tam dolu batarya ile 21 gün kullanım ömrü sunduğu belirtilen ve yazılımsal olarak hesap makinesi, alarm, takvim, telefon rehberi ya da mesajlaşma gibi imkanlar sağlayan Micro-Phone, site üzerinde yapılacak 39$ (Basic) ya da 69$ (Yer belirleme sistemi dahil) bağışlar ile Ağustos ayında elde edilebiliyor.
Indiegogo üzerinde 50,000$ hedef ile başlayan proje, bitimine 32 gün kala 14,240$ bağış toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/micro-phone-the-tiny-mobile-device-with-a-big-idea Yorum Yaz
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Haberin üzerinde yer alan görsel, tanıtım videosundan çok daha tanıtıcı.
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Sajuuk 5 yıl oKsyqeN
forza5454
Madem acil durumlar için;
Peki ya batarya ömrü ? Bence en önemli faktör budur.

21 gün yazıyor haberde ama?
forza5454Mademacildurumlar için;Peki ya batarya ömrü ? Bence en önemli faktör budur.21 gün yazıyor habe...
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DH Misafiri 5 yıl
ürün güzelde kredi kartı kalınlığında olup cüzdana konsaydı yedek telefon olarak tadından yenmezdi
ulan herşeyi benmi düşünecem yeter yaaa yeter
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kartal1000 5 yıl
2000'lı yıllarda da da vardı böyle ufak makinalar panasonic g50 vardı. üstüne tanımam ufak telefonlar içinde :D
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ukyo29 5 yıl
Çocuklar oyun oynayamayacağı telefonu istemezler :)
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Fenomenon 5 yıl
neyin tartışmasını yapıyosunuz ya
tasarım olarak aşırı derecede itici ve berbat
ayrıca kredi kartı boyutunda başka hiç telefon görmesek bize dünya harikası diye yutturacaklar
tamam düşünce olarak güzel ama tasarım gerçekten berbat
herkes şimdi nokia'yı kötülüyor ama nokia'nın tasarım konusunda ne kadar mütiş işler başardığını şimdi daha iyi anlıyorum
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grafman09 5 yıl
yapılmışı var,, belki şu linkten bakabilirsiniz.. fiyatı uygun.. aliexpress.com/...
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arifbalyemez 5 yıl
Telefon taşımaktan bıktım arkadaş. Şöyle olabildiğince küçük bir telefon olsa pili 3-5 gün gitse hemen alacağım. Alo desin mesaj göndersin yeter.
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MK* 5 yıl
bir note 2 değil
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SystemApps 5 yıl
gereksiz olduğunu düşünen bir benmi varım
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-Ege 5 yıl SystemApps
SystemApps
gereksiz olduğunu düşünen bir benmi varım

Tabi canım ne gereği var. Tüm telefonlar en üst düzey işlemcilerle,kameralarla,ekranlarla,işletim sistemleriyle donatılmak zorunda ama batarya ömrü önemsiz zaten değil mi?
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savinelli 5 yıl
bence uzun batarya ömrü için içine program yüklenebilen bi işletim sistemi koyulmamıştır. adamlar o telefonu aynı boyutta tuşsuz ve tamamen dokunmatik ekran da yapabilirlerdi ama bu batarya ömrünü çok kötü etkilerdi. fikir güzel..
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Carfreak 5 yıl
Tam 9-10 yaşındaki çocuğuna ver okula gitsin telefonu. Çok güzel düşünülmüş bence.
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ufuks36 5 yıl
tam asker telefonu :)
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matrix22 5 yıl
Benim gibi note2 kullananların muhakkak olması lazım malum millet telefonu görünce ; oha
onu nasıl tasıyon diyo muhakkak, bu duruma maruz kalındığında peşine bunu çıkarıp milleti

lazım....
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Haberin üzerinde yer alan görsel, tanıtım videosundan çok daha tanıtıcı.
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