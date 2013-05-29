Ufak boyutlarıyla dikkat çeken Micro-Phone, Indiegogo üzerinde destek arıyor

Kickstarter benzeri yapısı ile tanıdığımız Indiegogo üzerinde başlatılmış yeni projelerden Micro-Phone, kredi kartı kadar boyutları ile özellikle çocuklar için oldukça faydalı görünüyor.

Standart sim kartları ve 850/900/1800/1900 bantları üzerinden kullanılabilen Micro-Phone, Avustralya'da geliştirilip Çin'de üretiliyor. 54 x 85 x 5.5 mm boyutları ve 40 gram ağırlığı oldukça taşınabilir yapıda olan telefonun işletim sistemi belirtilmemiş olsa da, üzerinde 1.8-inç LCD ekran, hoparlör ve diğer klasik telefon tuşları yer alıyor. Diğer akıllı cep telefonlarına yüklenecek Micro-Phone + Locator isimli uygulama ile GSM sinyalleri üzerinden telefonun yerinin anlık olarak tespit edilmesine de imkan veren geliştiriciler, cihazın özellikle çocuklar ve acil durum kullanımları için tasarlandığını belirtiyorlar.

Tam dolu batarya ile 21 gün kullanım ömrü sunduğu belirtilen ve yazılımsal olarak hesap makinesi, alarm, takvim, telefon rehberi ya da mesajlaşma gibi imkanlar sağlayan Micro-Phone, site üzerinde yapılacak 39$ (Basic) ya da 69$ (Yer belirleme sistemi dahil) bağışlar ile Ağustos ayında elde edilebiliyor.

Indiegogo üzerinde 50,000$ hedef ile başlayan proje, bitimine 32 gün kala 14,240$ bağış toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/micro-phone-the-tiny-mobile-device-with-a-big-idea