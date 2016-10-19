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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yapılan kabul testlerinden de başarıyla geçti. Uçaklar yakında envantere dahil olacak.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretim süreci tamamlanan yerli eğitim uçağı Hürkuş, EASA ve SHGM tarafından CS-23 (akrobatik, eğitim ve normal uçuşlar için) gereksinimlerine göre tip sertifikasını almış ve uluslararası alanda da geçerliliği olacak şekilde onaylanmıştı.

Bu onayın ardından Savunma Sanayii Müsteşarlığı, üretilen ilk prototipin kabul sürecini başlattı ve Hürkuş, Ekim 2016 itibariyle onaylanarak, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. Bu kabul sadece TC-VCH kuyruk numaralı birinci prototipi kapsıyor. İkinci prototipin kabulü ise Aralık 2016 itibariyle tamamlanacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan Mart 2006 tarihli anlaşmaya göre TUSAŞ, 2 adet prototip uçak, 2 adet test uçağı, uçaklara ilişkin dokümantasyon, yer destek ekipmanı, yedek malzeme üretimi gibi kapsamlar taşıyordu.

Yeni Uçaklar 2018’de Envantere Giriyor

Bu arada Hürkuş – B kapsamındaki modellerin üretim süreci ise devam ediyor. 2018 yılı içerisinde Hürkuş-B modelleri üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Ayrıca Tusaş, Hürkuş’un silahlı versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Hürkuş-C isimli model, Flir Sensörü, Cirit Füzesi gibi silahlarla uçabilecek. 1500kg’a kadar faydalı yük taşıyabilecek olan Hürkuş-C, uçuş maliyetinin son derece düşük oluşu işe de önemli bir külfeti ortadan kaldıracak.

Bu tür uçakların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör operasyonlarında çok daha pratik, etkili ve düşük maliyetli olacağı belirtiliyor. ABD’nin 1965 yapımı, çift pervaneli North American Rockwell OV-10 uçaklarını 2015 yılında modernize ederek Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Hürkuş da benzer bir etki ile ülkemiz coğrafyasında önemli bir misyon üstlenebilir.


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İssiz Adam 2 yıl en beğenilen
Üretimden, geliştirilmesinden çok vecihi hürkuşun unutulmaması beni mutlu etti...
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wasted.wastelander 2 yıl
Helalolsun guzel haber
Yanıtla +33
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RaptorFX 2 yıl
Milli muhabbetinde "her şeyi %100 yerli değil ki" olayı kabak tadı verdi. Kardeşim bir yapmaya başlansın zamanla motoru da pervanesi de bilmem nesi de olur.
Bazı zihniyetler gibi sürekli "istemezük" demeyin artık. "Cık olmamış"çılıktan, karamsal bulutlarla dolaşıp manda meraklıları gibi elin gavurunu kendinizden üstün görmeyin.
Siz böyle yaptıkça kendi hayatında bir umut ışığı görmeyen ama birilerinin ballandırarak anlattığı hikayelerle "lan bari buna sevineyim" diyen insanları kaybediyorsunuz. Bu kaybettikleriniz yığınlar daha sonra ülkeye yön veriyor.
Yapılması için önerileriniz, örnekleriniz varsa amenna ama "yok olmamış, tü kaka" dedikçe siz ve biz kaybedeceğiz.
Elinden çok ağzı çalışanlar, kandırmak için bile olsa bir şeyler gösterenler, ürettiğini iddia edenler kazanacak.
Anlayın artık, eleştirmek yerine daha iyisini ortaya koymadıkça "% bilmem kaç yüzünden" muhabbeti hiç bitmeyecek.
Milli muhabbetinde "her şeyi %100 yerli değil ki" olayı kabak tadı verdi. Kardeşim bir yapmaya başlansın zamanla motoru da pervanesi de bilmem nesi de olur.
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1 Avatar
kadirirdem 2 yıl
bunlar güzel haber.
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veleciraptor 2 yıl
Her şey % 100 yerli olamaz. Bu nedenle güzel bir gelişme. Umarım ar-ge çalışmaları devam eder ama TF-X gibi başka projeler çıkmaz bunu başardık diye. Bu tür projelere öyle büyük bütçeler lazım olur ki sonuçta ortaya çıkan hazır satılandan 4-5 kat dala pahalı ve daha işlevsiz olur. Avrupa'nın en zengin ülkeleri bile ar-ge masrafı çok yüksek olduğundan ortak ar-ge yapıyorlar. Tiger, Typhoon gibi. Bizim de böyle ortaklıklar bulmamız lazım
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BekirTemel 2 yıl
isimler özenle seçiliyor belli
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Stand Alone 2 yıl
Körü körüne muhalefet olanlar yüzünden bu ülke potansiyelini kaybediyor.
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pemaxs 2 yıl
İnşallah silah teknolojimiz hızla gelişir yoksa bu yamyam ülkeler Türkiyeyi yok edecek
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Maxrell 2 yıl
Devletimizin ilerlemesi bizi mutlu eder yalnız akp yapıyor algısına şiddetle karşıyım,açın bakın Türkiye ilk ne zaman kendi uçaklarını yapıp satmaya başlamış.
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nokta_28 2 yıl
Böyle güzel haberlerin gelmesi dileğiyle.. Belki zor ama umut etmek lazım. Gün gelir kendi işlemcilerimizi yaparız..
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ressi1 2 yıl
yanlış hatırlamıyorsam bir savaş pilotunun yetiştirilmesi 30 milyon liraya mal oluyordu.
Maliyet açısından önemli ama bence terör operasyonlarında artık savaş uçağı kullanmak mantıksız çok masraflı. Silahlı drone ve iha kullanmak çok daha mantıklı geliyor.
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sistemli adam 2 yıl
ak partiyi sevmiyorum hemen olumsuz bir şey yazmam lazım.
pardon biri benden önce davranıp vizyonsuz herifler yazmış, geç kaldım, ilk ben aşağılayıp karizma yapamadım.
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Survival 2 yıl
Kardeşini buldum

[simage]http://www.aviation-history.com/north-american/p51.html[/simage]
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