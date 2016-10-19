Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor

Tam Boyutta Gör



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretim süreci tamamlanan yerli eğitim uçağı Hürkuş, EASA ve SHGM tarafından CS-23 (akrobatik, eğitim ve normal uçuşlar için) gereksinimlerine göre tip sertifikasını almış ve uluslararası alanda da geçerliliği olacak şekilde onaylanmıştı.

Bu onayın ardından Savunma Sanayii Müsteşarlığı, üretilen ilk prototipin kabul sürecini başlattı ve Hürkuş, Ekim 2016 itibariyle onaylanarak, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. Bu kabul sadece TC-VCH kuyruk numaralı birinci prototipi kapsıyor. İkinci prototipin kabulü ise Aralık 2016 itibariyle tamamlanacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan Mart 2006 tarihli anlaşmaya göre TUSAŞ, 2 adet prototip uçak, 2 adet test uçağı, uçaklara ilişkin dokümantasyon, yer destek ekipmanı, yedek malzeme üretimi gibi kapsamlar taşıyordu.

Yeni Uçaklar 2018’de Envantere Giriyor

Bu arada Hürkuş – B kapsamındaki modellerin üretim süreci ise devam ediyor. 2018 yılı içerisinde Hürkuş-B modelleri üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Ayrıca Tusaş, Hürkuş’un silahlı versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Hürkuş-C isimli model, Flir Sensörü, Cirit Füzesi gibi silahlarla uçabilecek. 1500kg’a kadar faydalı yük taşıyabilecek olan Hürkuş-C, uçuş maliyetinin son derece düşük oluşu işe de önemli bir külfeti ortadan kaldıracak.

Bu tür uçakların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör operasyonlarında çok daha pratik, etkili ve düşük maliyetli olacağı belirtiliyor. ABD’nin 1965 yapımı, çift pervaneli North American Rockwell OV-10 uçaklarını 2015 yılında modernize ederek Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Hürkuş da benzer bir etki ile ülkemiz coğrafyasında önemli bir misyon üstlenebilir.