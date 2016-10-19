Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor

Bu onayın ardından Savunma Sanayii Müsteşarlığı, üretilen ilk prototipin kabul sürecini başlattı ve Hürkuş, Ekim 2016 itibariyle onaylanarak, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. Bu kabul sadece TC-VCH kuyruk numaralı birinci prototipi kapsıyor. İkinci prototipin kabulü ise Aralık 2016 itibariyle tamamlanacak.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan Mart 2006 tarihli anlaşmaya göre TUSAŞ, 2 adet prototip uçak, 2 adet test uçağı, uçaklara ilişkin dokümantasyon, yer destek ekipmanı, yedek malzeme üretimi gibi kapsamlar taşıyordu.
Yeni Uçaklar 2018’de Envantere Giriyor
Bu arada Hürkuş – B kapsamındaki modellerin üretim süreci ise devam ediyor. 2018 yılı içerisinde Hürkuş-B modelleri üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Ayrıca Tusaş, Hürkuş’un silahlı versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Hürkuş-C isimli model, Flir Sensörü, Cirit Füzesi gibi silahlarla uçabilecek. 1500kg’a kadar faydalı yük taşıyabilecek olan Hürkuş-C, uçuş maliyetinin son derece düşük oluşu işe de önemli bir külfeti ortadan kaldıracak.
Bu tür uçakların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör operasyonlarında çok daha pratik, etkili ve düşük maliyetli olacağı belirtiliyor. ABD’nin 1965 yapımı, çift pervaneli North American Rockwell OV-10 uçaklarını 2015 yılında modernize ederek Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Hürkuş da benzer bir etki ile ülkemiz coğrafyasında önemli bir misyon üstlenebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazı zihniyetler gibi sürekli "istemezük" demeyin artık. "Cık olmamış"çılıktan, karamsal bulutlarla dolaşıp manda meraklıları gibi elin gavurunu kendinizden üstün görmeyin.
Siz böyle yaptıkça kendi hayatında bir umut ışığı görmeyen ama birilerinin ballandırarak anlattığı hikayelerle "lan bari buna sevineyim" diyen insanları kaybediyorsunuz. Bu kaybettikleriniz yığınlar daha sonra ülkeye yön veriyor.
Yapılması için önerileriniz, örnekleriniz varsa amenna ama "yok olmamış, tü kaka" dedikçe siz ve biz kaybedeceğiz.
Elinden çok ağzı çalışanlar, kandırmak için bile olsa bir şeyler gösterenler, ürettiğini iddia edenler kazanacak.
Anlayın artık, eleştirmek yerine daha iyisini ortaya koymadıkça "% bilmem kaç yüzünden" muhabbeti hiç bitmeyecek.