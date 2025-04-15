Samsung, durdurulan One UI 7 güncellemesi için özür mesajı paylaştı

- Exynos işlemcili Galaxy S24 telefonlarda sorun ortaya çıktı
- Yeni güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor
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Exynos işlemcili Galaxy S24 telefonlarda sorun ortaya çıktı
Samsung, One UI 7 güncellemesindeki hataları gidermek için dağıtımı geçici olarak askıya almıştı, bu rahatsızlıktan dolayı özür mesajı yayınladı. Sorunun Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24 serisini etkilediği, telefonların belirli durumlarda kilitlenmesine neden olduğu paylaşıldı.
Yeni güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor
Açıklamaya göre, inceleme neredeyse tamamlandı ve yakında bir düzeltme güncellemesi yayınlanması planlanıyor. Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, bu düzeltilmiş yapıyı alan ilk cihazlar olacak. Güncellemenin Güney Kore, Avrupa ve ABD’den başlayarak küresel olarak yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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