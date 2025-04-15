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    Anlık Bildirim

    Samsung, durdurulan One UI 7 güncellemesi için özür mesajı paylaştı

    Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte birkaç model için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini durdurmuştu. Şirket, yakında güncellemenin revize edilmiş sürümünü sunmaya başlayacak.
    Samsung One UI 7 güncellemesi özür mesajı Tam Boyutta Gör
    Samsung, askıya alınan One UI 7 güncellemesinin dağıtımına yakında yeniden başlayacağını doğruladı. Yalnızca Galaxy S24 serisi değil, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 modelleri için de güncellemenin yeni sürümü yayınlanacak.

    Exynos işlemcili Galaxy S24 telefonlarda sorun ortaya çıktı

    Samsung, One UI 7 güncellemesindeki hataları gidermek için dağıtımı geçici olarak askıya almıştı, bu rahatsızlıktan dolayı özür mesajı yayınladı. Sorunun Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24 serisini etkilediği, telefonların belirli durumlarda kilitlenmesine neden olduğu paylaşıldı.

    Yeni güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor

    Açıklamaya göre, inceleme neredeyse tamamlandı ve yakında bir düzeltme güncellemesi yayınlanması planlanıyor. Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, bu düzeltilmiş yapıyı alan ilk cihazlar olacak. Güncellemenin Güney Kore, Avrupa ve ABD’den başlayarak küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 4 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 6 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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