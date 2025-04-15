Samsung, durdurulan One UI 7 güncellemesi için özür mesajı paylaştı

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Tam Boyutta Gör Samsung, askıya alınan One UI 7 güncellemesinin dağıtımına yakında yeniden başlayacağını doğruladı. Yalnızca Galaxy S24 serisi değil, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 modelleri için de güncellemenin yeni sürümü yayınlanacak.

One UI 7'de yeni sorun: Güvenlik açığı tespit edildi! 22 sa. önce eklendi

Exynos işlemcili Galaxy S24 telefonlarda sorun ortaya çıktı

Samsung, One UI 7 güncellemesindeki hataları gidermek için dağıtımı geçici olarak askıya almıştı, bu rahatsızlıktan dolayı özür mesajı yayınladı. Sorunun Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24 serisini etkilediği, telefonların belirli durumlarda kilitlenmesine neden olduğu paylaşıldı.

Yeni güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor

Açıklamaya göre, inceleme neredeyse tamamlandı ve yakında bir düzeltme güncellemesi yayınlanması planlanıyor. Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, bu düzeltilmiş yapıyı alan ilk cihazlar olacak. Güncellemenin Güney Kore, Avrupa ve ABD’den başlayarak küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

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Samsung, One UI 7 güncellemesi için özür mesajı paylaştı