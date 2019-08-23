Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor

Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin ünlü bilim kurgu serisi Metro resmen filme uyarlanıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre film için hazırlıklar resmen başlamış durumda. Gazprom Media'ya ait Rus yapım şirketleri tarafından hazırlanan Metro 2033 filminin 1 Ocak 2022'de vizyona gireceği belirtildi.
Filmin yapımcıları arasında bulunan Valery Fedorovich,"Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin kaleme aldığı Metro 2033; tüm dünyada büyük bir üne sahip olan, özellikle de bilim kurgu hayranları ve oyunseverlerin kültürel kodlarına kazınmış inanılmaz bir seri. Gazprom Media olarak bu proje bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olacak. Bugüne kadar geliştirdiğimiz en iddialı ve en yüksek bütçeli film olacağını söyleyebilirim. Daha önce görülmemiş seviyede bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Hem prodüksiyon kısmına hem de tanıtım kısmına büyük önem vereceğiz." ifadelerini kullandı. Fedorovich, filmin yurt dışındaki tanıtımları için de önemli yatırımlar yapılacağını söyledi.
Gazprom Media ile yaptığı anlaşma sonrasında kendisi de bazı açıklamalar yapan Dmitry Glukhovsky,"Metro 2033 benim ilk romanım. Hayatımda çok özel bir yeri var. Serinin film hakları için geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde sayısız şirketten teklif almış olmama rağmen hepsini reddetmiştim." şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler"
Hollywood'un ünlü yapım şirketlerinden olan MGM Stüdyoları, hatırlayacağınız üzere 2016 yılında bir Metro 2033 filmi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak bu proje yaklaşık iki yılın ardından 2018'de yazar Dmitry Glukhovsky tarafından iptal edildi. Glukhovsky yaptığı açıklamalarda MGM Stüdyolarını suçlayarak, senarist F. Scott Frazier'in orijinal hikayeye sadık kalmadığını ve filmi Amerikanlaştırmaya çalıştığını söyledi. Glukhovsky bunun ardından sözleşmeyi feshederek filmin haklarını tekrar kendisine almıştı.
Gazprom Media ile yaptığı anlaşmadan bahseden Glukhovsky,"Rusyada, Metro 2033 kitabının iyi bir uyarlamasını çekebilecek yapımcılar göremiyordum. İmkansız bir şey gibi geliyordu aslına bakarsanız. Ancak şimdi nihayet Metro'yu rahatlıkla ellerine bırakabileceğim, bana güven veren bir ekiple karşılaştım. Hepimizin hedefi aynı: dünya standartlarında, birinci kalitede bir film ortaya çıkarıp serinin en iyi hayranlarını bile şaşırtmayı başarabilmek. Metro hayranlarını üzmemek için ben de bu projede yapımcı olarak görev alıp tavsiyelerim ve eylemlerimle filmin hazırlanmasına katkıda bulunacağım." şeklinde konuştu.
Gazprom Media ve Glukhovsky'nin açıklamaları gerçekten de heyecan verici. Muhtemelen Rus sinema tarihinin en yüksek bütçeli, en iddialı yapımlarından birisine imza atmaya hazırlanıyorlar. Gazprom Media'nın filmi yurt dışındaki tanıtımına büyük önem vermesi Metro serisinin hayranlarını sevindirecektir.
Dmitry Glukhovsky, Metro üçlemesinin ilk kitabını 2005 yılında yayınlamıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla 4A Games tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Metro serisi şimdi ilk kez bir film uyarlamasına kavuşuyor.
https://variety.com/2019/film/global/metro-2033-movie-1203311748/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Filmin yapımcıları arasında bulunan Valery Fedorovich,"Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin kaleme aldığı Metro 2033; tüm dünyada büyük bir üne sahip olan, özellikle de bilim kurgu hayranları ve oyunseverlerin kültürel kodlarına kazınmış inanılmaz bir seri. Gazprom Media olarak bu proje bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olacak. Bugüne kadar geliştirdiğimiz en iddialı ve en yüksek bütçeli film olacağını söyleyebilirim. Daha önce görülmemiş seviyede bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Hem prodüksiyon kısmına hem de tanıtım kısmına büyük önem vereceğiz." ifadelerini kullandı. Fedorovich, filmin yurt dışındaki tanıtımları için de önemli yatırımlar yapılacağını söyledi.
Gazprom Media ile yaptığı anlaşma sonrasında kendisi de bazı açıklamalar yapan Dmitry Glukhovsky,"Metro 2033 benim ilk romanım. Hayatımda çok özel bir yeri var. Serinin film hakları için geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde sayısız şirketten teklif almış olmama rağmen hepsini reddetmiştim." şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler"
Glukhovsky, Hollywood'dan bir şirketle yaptığı anlaşmayı iptal etmişti
Hollywood'un ünlü yapım şirketlerinden olan MGM Stüdyoları, hatırlayacağınız üzere 2016 yılında bir Metro 2033 filmi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak bu proje yaklaşık iki yılın ardından 2018'de yazar Dmitry Glukhovsky tarafından iptal edildi. Glukhovsky yaptığı açıklamalarda MGM Stüdyolarını suçlayarak, senarist F. Scott Frazier'in orijinal hikayeye sadık kalmadığını ve filmi Amerikanlaştırmaya çalıştığını söyledi. Glukhovsky bunun ardından sözleşmeyi feshederek filmin haklarını tekrar kendisine almıştı.
Gazprom Media ile yaptığı anlaşmadan bahseden Glukhovsky,"Rusyada, Metro 2033 kitabının iyi bir uyarlamasını çekebilecek yapımcılar göremiyordum. İmkansız bir şey gibi geliyordu aslına bakarsanız. Ancak şimdi nihayet Metro'yu rahatlıkla ellerine bırakabileceğim, bana güven veren bir ekiple karşılaştım. Hepimizin hedefi aynı: dünya standartlarında, birinci kalitede bir film ortaya çıkarıp serinin en iyi hayranlarını bile şaşırtmayı başarabilmek. Metro hayranlarını üzmemek için ben de bu projede yapımcı olarak görev alıp tavsiyelerim ve eylemlerimle filmin hazırlanmasına katkıda bulunacağım." şeklinde konuştu.
Gazprom Media ve Glukhovsky'nin açıklamaları gerçekten de heyecan verici. Muhtemelen Rus sinema tarihinin en yüksek bütçeli, en iddialı yapımlarından birisine imza atmaya hazırlanıyorlar. Gazprom Media'nın filmi yurt dışındaki tanıtımına büyük önem vermesi Metro serisinin hayranlarını sevindirecektir.
Dmitry Glukhovsky, Metro üçlemesinin ilk kitabını 2005 yılında yayınlamıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla 4A Games tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Metro serisi şimdi ilk kez bir film uyarlamasına kavuşuyor.
https://variety.com/2019/film/global/metro-2033-movie-1203311748/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek endişem varsa o da standart Amerikan sineması gibi bütün kitabı 90 dakikaya sığdırmaya çalışıp arka planın sığlaştırılması yönündedir. Çünkü genelde kitaptan uyarlanan filmlerde bol bol aksiyon koyacağım diye her şeyi kırpmaya başlıyorlar; sonra oturup bomboş aksiyon izliyoruz. Ya da aksiyon çekmek pahalı diye 60 dakika giriş, 20 dakika gelişme yapıp 80 dakikada biriktirdiklerimizi son 10 dakika finaline sıkış tepiş sokuşturup hikayeyi çözümlemeye çalışıyorlar; bu da olmaz.
Film dediğin roller coastera binmiş hissi vermeli; inişleri, çıkışları, dönüşleri, baskısı, tansiyonu, gerilimi, heyecanı, rahatlaması...
Orijinal dili Rusça mı olacak acaba merak ediyorum. Uzun zamandır Rusça film izlememiştim, iyi oyuncular seçeceklerine inanmak istiyorum. Daha iki buçuk sene var çıkmasına, gelsin bakalım. Merakla bekliyoruz.