Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor

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"Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler"

Glukhovsky, Hollywood'dan bir şirketle yaptığı anlaşmayı iptal etmişti

https://variety.com/2019/film/global/metro-2033-movie-1203311748/

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Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin ünlü bilim kurgu serisiresmen filme uyarlanıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre film için hazırlıklar resmen başlamış durumda.Rus yapım şirketleri tarafından hazırlanan Metro 2033 filmininvizyona gireceği belirtildi.Filmin yapımcıları arasında bulunan Valery Fedorovich,"Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin kaleme aldığı Metro 2033; tüm dünyada büyük bir üne sahip olan, özellikle de bilim kurgu hayranları ve oyunseverlerin kültürel kodlarına kazınmış inanılmaz bir seri. Gazprom Media olarak bu proje bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olacak. Bugüne kadarolacağını söyleyebilirim. Daha önceplanlıyoruz. Hem prodüksiyon kısmına hem de tanıtım kısmına büyük önem vereceğiz." ifadelerini kullandı. Fedorovich, filminönemli yatırımlar yapılacağını söyledi.Gazprom Media ile yaptığı anlaşma sonrasında kendisi de bazı açıklamalar yapan Dmitry Glukhovsky,"Metro 2033 benim ilk romanım. Hayatımda çok özel bir yeri var. Serinin film hakları için geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde." şeklinde konuştu.Hollywood'un ünlü yapım şirketlerinden olan, hatırlayacağınız üzerebir Metro 2033 filmi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak bu proje yaklaşık iki yılın ardından 2018'de yazar Dmitry Glukhovsky tarafından iptal edildi. Glukhovsky yaptığı açıklamalarda, senarist F. Scott Frazier'inve filmisöyledi. Glukhovsky bunun ardından sözleşmeyi feshederek filmin haklarını tekrar kendisine almıştı.Gazprom Media ile yaptığı anlaşmadan bahseden Glukhovsky,"Rusyada, Metro 2033 kitabının iyi bir uyarlamasını çekebilecek yapımcılar göremiyordum. İmkansız bir şey gibi geliyordu aslına bakarsanız. Ancak şimdi nihayet Metro'yu rahatlıkla ellerine bırakabileceğim, bana güven veren bir ekiple karşılaştım. Hepimizin hedefi aynı: dünya standartlarında, birinci kalitede bir film ortaya çıkarıp serinin en iyi hayranlarını bile şaşırtmayı başarabilmek. Metro hayranlarını üzmemek için ben de bu projede yapımcı olarak görev alıp tavsiyelerim ve eylemlerimle filmin hazırlanmasına katkıda bulunacağım." şeklinde konuştu.Gazprom Media ve Glukhovsky'nin açıklamaları gerçekten de heyecan verici. Muhtemelen Rus sinema tarihinin en yüksek bütçeli, en iddialı yapımlarından birisine imza atmaya hazırlanıyorlar. Gazprom Media'nın filmi yurt dışındaki tanıtımına büyük önem vermesi Metro serisinin hayranlarını sevindirecektir.Dmitry Glukhovsky, Metro üçlemesinin ilk kitabını 2005 yılında yayınlamıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla 4A Games tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Metro serisi şimdi ilk kez bir film uyarlamasına kavuşuyor.