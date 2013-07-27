Unified Color, HDR Expose 3 ve 32 Float v3 isimli fotoğraf düzenleme yazılımlarını duyurdu

Özellikle profesyonel kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan HDR yazılımlarının yeni sürümlerini duyuran Unified Color, üst seviye bir fotoğraf düzenleme imkanı sağlayabiliyor.

Kendi başına bağımsız olarak çalışabilen HDR Expose 3 ve Photoshop üzerinde eklenti olarak çalışan 32 Float v3, benzer olarak üst seviye HDR fotoğraflar oluşturulmasını sağlıyor ve yeni sürümleri ile gelişmiş ton haritalama özelliklerine, gelişmiş hizalama ve hayalet önleme desteklerine kavuşuyor. 32-bit renk alanı üzerinde ayrı ayrı renk ve parlaklık ayarlarına da imkan veren HDR Expose 3 ve 32 Float v3 yazılımları, kolay ara yüzleriyle de kolay bir kullanım vaat ediyor.

Üst seviye düzenleme özellikleri ile dikkat çeken yazılımlardan HDR Expose 3 119$ ve 32 Float v3 89$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/07/24/Unified-Color-Technology-HDR-Expose-3-and-32-Float-offer-advanced-tone-mapping