Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı

Kuo’nun raporunda yer alan bilgilere göre iPhone 8, iPhone 7 ile benzer boyutlara (4.7 inch) ve 2700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak, ancak batarya ömrü konusunda 2900 mAh bataryaya sahip olan iPhone 7 Plus ile yarışacak. Kuo, bu gelişmiş batarya ömrüne erişebilmek için iPhone 8’de bazı değişimlerin yapıldığını öne sürdü. Bu değişimlerle akıllı telefonun birçok donanımını değiştiren Apple, donanımlarının daha az enerji tüketmesini sağlamaya çalışıyor.
Batarya ömrünü artıracak bir diğer etken ise akıllı telefonun OLED ekranı. Sıradan LCD ekranlarından daha az enerji tüketen OLED ekran, daha büyük ekranlı iPhone 8 modelinin batarya ömrünü de olumlu yönde etkileyecek.
Bu bilgilere bakarak iPhone 8’in, en iyi batarya kapasitesine sahip olan Apple telefonlarından birisi olacağını söyleyebiliriz. Ancak Kuo tarafından paylaşılan bu bilgilerin şimdilik sadece bir tahminden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.
http://www.phonearena.com/news/The-iPhone-8-will-be-similar-in-size-to-the-7-but-have-the-battery-capacity-of-the-7-Plus_id90959 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçek bağlantıdaki haberde.
Iphone'un iris göz tarayıcısıyla geleceğini belirtmiş ki haberde buna hiç değinilmemiş.
En önemlisi pil konusunda hatalı tercüme yapılmış. Orjinal kaynaktaki kısım;
"the iPhone 8's physical dimensions will be similar in size to that of the iPhone 7 while offering a battery capacity that's akin to the larger iPhone 7 Plus."
Tercümesi: Iphone 8'in fiziksel boyutları Iphone 7'nin boyutuyla benzer olacak ama sunacağı pil kapasitesi daha büyük Iphone 7 Plus'a yakın olacak.
Donanımhaber tercümesi
"Kuo’nun raporunda yer alan bilgilere göre iPhone 8, iPhone 7 ile aynı boyuta (4.7 inch) ve aynı batarya kapasitesine (2900 mAh) sahip olacak,"