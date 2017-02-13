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Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı

Tutarlı Apple tahminleriyle tanınan uzman analist Ming-Chi Kuo, iPhone 8’in ekran boyutu ve batarya kapasitesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı
Tam Boyutta Gör

KGI Securities’in deneyimli analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ile ilgili yeni tahminlerde bulundu. Analist, Apple’ın yeni akıllı telefonunun batarya kapasitesi ve ekran boyutuyla ilgili bilgilerin yer aldığı raporunu paylaştı.

Kuo’nun raporunda yer alan bilgilere göre iPhone 8, iPhone 7 ile benzer boyutlara (4.7 inch) ve 2700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak, ancak batarya ömrü konusunda 2900 mAh bataryaya sahip olan iPhone 7 Plus ile yarışacak. Kuo, bu gelişmiş batarya ömrüne erişebilmek için iPhone 8’de bazı değişimlerin yapıldığını öne sürdü. Bu değişimlerle akıllı telefonun birçok donanımını değiştiren Apple, donanımlarının daha az enerji tüketmesini sağlamaya çalışıyor.

Batarya ömrünü artıracak bir diğer etken ise akıllı telefonun OLED ekranı. Sıradan LCD ekranlarından daha az enerji tüketen OLED ekran, daha büyük ekranlı iPhone 8 modelinin batarya ömrünü de olumlu yönde etkileyecek.

Bu bilgilere bakarak iPhone 8’in, en iyi batarya kapasitesine sahip olan Apple telefonlarından birisi olacağını söyleyebiliriz. Ancak Kuo tarafından paylaşılan bu bilgilerin şimdilik sadece bir tahminden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.


http://www.phonearena.com/news/The-iPhone-8-will-be-similar-in-size-to-the-7-but-have-the-battery-capacity-of-the-7-Plus_id90959 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PsychicPower 2 yıl en beğenilen
Haberde iPhone 7 ile aynı boyuta ve batarya kapasitesine sahip olacak denmiş. 7 ile aynı boyuta, 7 plus ile aynı batarya boyutuna sahip olacak yazıyor kaynakta. Zaten 2900 mah da 7 plus'ın batarya kapasitesi. Haberi düzeltin lütfen.
Haberde iPhone 7 ile aynı boyuta ve batarya kapasitesine sahip olacak denmiş. 7 ile aynı boyuta, 7 plus ile aynı batarya boyutuna sahip olacak yazıyor kaynakta....
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1 Yanıt Yanıtla +33
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demirparcasi 2 yıl
Berbat ve hatalı bir tercüme. Donanımhaber'in İnglizce bilmeyen insanlara haber yazdırması çok yanlış. Sürekli sitenin kalitesi düşüyor. Bu yeni yazarların tek avantajı İngilizce bilenler için faydalı haber bağlantıları paylaşıyor olmaları.
Gerçek bağlantıdaki haberde.
Iphone'un iris göz tarayıcısıyla geleceğini belirtmiş ki haberde buna hiç değinilmemiş.
En önemlisi pil konusunda hatalı tercüme yapılmış. Orjinal kaynaktaki kısım;
"the iPhone 8's physical dimensions will be similar in size to that of the iPhone 7 while offering a battery capacity that's akin to the larger iPhone 7 Plus."
Tercümesi: Iphone 8'in fiziksel boyutları Iphone 7'nin boyutuyla benzer olacak ama sunacağı pil kapasitesi daha büyük Iphone 7 Plus'a yakın olacak.
Donanımhaber tercümesi
"Kuo’nun raporunda yer alan bilgilere göre iPhone 8, iPhone 7 ile aynı boyuta (4.7 inch) ve aynı batarya kapasitesine (2900 mAh) sahip olacak,"
Berbat ve hatalı bir tercüme. Donanımhaber'in İnglizce bilmeyen insanlara haber yazdırması çok yanlış. Sürekli sitenin kalitesi düşüyor. Bu yeni yazarların tek ...
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Yanıtla +16
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ozmenakif 2 yıl
Hmm... demek öyle. Şimdi de Mahmut Tuncer'in iPhone 8 ile ilgili görüşlerini bekliyoruz
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xmen121 2 yıl
Güzel
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malkooklam 2 yıl
iyi de! 1960 mha ile 2900 aynı mı?
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Mr. Jingles 2 yıl
Bu haber OLED ekran kullanacağının da işareti. LCD ekranlara göre çok daha ince yapıda olması sayesinde daha fazla batarya kapasitesi sunmasını sağlayacak. En azından 2500 mAh olursa harika olur.
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drjacob 2 yıl
ön panel , ekran kasa oranı değişsin bir zahmet artık 3 yıl oldu
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axiprens 2 yıl
Muhtemelen haber su sekilde, iphone 8 iphone 7 ile ayni ekran ve ayni pil kapasitesinde olacak fakat, plus ile yarisacak bir kullanim sunacak cunku vs vs,
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axiprens 2 yıl
2 haber sitesinin ayni hatayi yapmasi tesaduf mu, shift delete ayni hatayi yapti ve yorumlardan sonra duzeltti, nereden aldiniz bu haberi, bari o siteyide uyaralim..
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Le7els 2 yıl
bi kere aynı tasarım gelirse 10uncu senesinde büyük hayal kırıklığı olur.
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V4LKyR 2 yıl
iPhone ruhunu canlı tutalım!!! Eylül'e daha çok var!!!
Böyle hurafe, rivayet haberlerle ilgiyi yüksek tutalım!
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cem650 2 yıl
bence batarya üreticilerin bu işe el atması lazım batarya teknolojisi 10 sene önceki teknoloji.. bataryacılar buna çözüm getirirse eğer zaten telefon firmaları kullanacak.
ama şunuda bilin telefonda yapmadığınız iş kalmadı yani normaldir okadar çok şarjın gitmesi iyi bile dayanıyor bence.
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aycibin 2 yıl
pil kapasitesi yerine üreticiler kullanım sürelerini lanse etseler bence de daha mantıklı.içinde isterse 3000 değil 1000mah batarya olsun.bana 8-9 saat ekran süresi ve 2 gün kullanım sunabilecekse mah değeri hiç farketmez.sony bir ara denedi 2 güne kadar diye sonra lenovo denedi ama daha üstüne gitmelilerdi bence.
bu arada evet haberdeki yazım hatasını ben de farkettim.2900 yerine 1900 olacakmış :)
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