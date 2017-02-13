Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı

Tam Boyutta Gör

KGI Securities’in deneyimli analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ile ilgili yeni tahminlerde bulundu. Analist, Apple’ın yeni akıllı telefonunun batarya kapasitesi ve ekran boyutuyla ilgili bilgilerin yer aldığı raporunu paylaştı.

Kuo’nun raporunda yer alan bilgilere göre iPhone 8, iPhone 7 ile benzer boyutlara (4.7 inch) ve 2700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak, ancak batarya ömrü konusunda 2900 mAh bataryaya sahip olan iPhone 7 Plus ile yarışacak. Kuo, bu gelişmiş batarya ömrüne erişebilmek için iPhone 8’de bazı değişimlerin yapıldığını öne sürdü. Bu değişimlerle akıllı telefonun birçok donanımını değiştiren Apple, donanımlarının daha az enerji tüketmesini sağlamaya çalışıyor.

Batarya ömrünü artıracak bir diğer etken ise akıllı telefonun OLED ekranı. Sıradan LCD ekranlarından daha az enerji tüketen OLED ekran, daha büyük ekranlı iPhone 8 modelinin batarya ömrünü de olumlu yönde etkileyecek.

Bu bilgilere bakarak iPhone 8’in, en iyi batarya kapasitesine sahip olan Apple telefonlarından birisi olacağını söyleyebiliriz. Ancak Kuo tarafından paylaşılan bu bilgilerin şimdilik sadece bir tahminden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/The-iPhone-8-will-be-similar-in-size-to-the-7-but-have-the-battery-capacity-of-the-7-Plus_id90959