Ünlü yönetmen iPhone 7 Plus ile kısa film çekti

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan), Be Kind Rewind ve The Green Hornet gibi popüler filmlerden tanıdığımız ünlü yönetmen Michel Gondry, son derece ilginç bir projeye imza attı. Son dönemde daha çok reklam filmleri çeken Gondry, Apple ile ortak bir projeye imza attı ve sadece iPhone 7 Plus kullanarak yeni bir kısa film çekti.

Detour adını taşıyan bu 11 dakikalık kısa film, Apple'ın Birleşik Krallık ve Fransa kanalları üzerinden yayınlandı. Arabanın arkasından düşmesinin ardından sahiplerine ulaşmak için uzun bir yola çıkan bir bisikletin hikayesini anlatan Detour, Gondry'nin renkli hayal gücünü bir kez daha izleyicilerin önüne seriyor.

Daha önce de genç yönetmen Sean Baker da sadece iPhone kullanarak uzun metraj Tangerine filmini çekmişti. Sinema eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılanan ve çok sayıda ödül kazanan Tangerine, iPhone'un sinemacılar için son derece kullanışlı bir araç olabileceğini ortaya koymuştu.

Michel Gondry'nin kısa filmi Detour'u ve Fransız yönetmenin iPhone ile filmi nasıl çektiğini gösteren kamera arkası görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.

