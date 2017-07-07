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Ünlü yönetmen iPhone 7 Plus ile kısa film çekti

Ünlü yönetmen Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), sadece iPhone 7 Plus kullanarak yeni bir kısa film çekti. Filmin tamamı ve kamera arkası görüntüler Apple tarafından yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
26
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan), Be Kind Rewind ve The Green Hornet gibi popüler filmlerden tanıdığımız ünlü yönetmen Michel Gondry, son derece ilginç bir projeye imza attı. Son dönemde daha çok reklam filmleri çeken Gondry, Apple ile ortak bir projeye imza attı ve sadece iPhone 7 Plus kullanarak yeni bir kısa film çekti.
 
Detour adını taşıyan bu 11 dakikalık kısa film, Apple'ın Birleşik Krallık ve Fransa kanalları üzerinden yayınlandı. Arabanın arkasından düşmesinin ardından sahiplerine ulaşmak için uzun bir yola çıkan bir bisikletin hikayesini anlatan Detour, Gondry'nin renkli hayal gücünü bir kez daha izleyicilerin önüne seriyor.
 
Daha önce de genç yönetmen Sean Baker da sadece iPhone kullanarak uzun metraj Tangerine filmini çekmişti. Sinema eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılanan ve çok sayıda ödül kazanan Tangerine, iPhone'un sinemacılar için son derece kullanışlı bir araç olabileceğini ortaya koymuştu.
 
Michel Gondry'nin kısa filmi Detour'u ve Fransız yönetmenin iPhone ile filmi nasıl çektiğini gösteren kamera arkası görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indiewire.com/2017/06/michel-gondry-detour-short-film-iphone-apple-1201849266/ Yorum Yaz
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Xtrud 2 yıl en beğenilen
Kısa film çekmeye en uzak üst seviye telefonlardan biri halbuki... Sponsor olmasa seçmezdi yüksek ihtimal.
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Cosster 2 yıl
Adam noise ile nostalji yapmak istemiştir belki? Doğal olsun diye 7 Plus kullanmıştır olamaz mı?
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Xloud 2 yıl
Manuel Ayarın M si yok görüntü kalitesi iyi olsa ne olur kaldı ki oda vasat...
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Ripper Roo 2 yıl
Şu tip reklamlara uyuz olan bir tek ben miyim? Bize ne la hangi telefonla çektiğinden? Ne yapalım yani o telefonu mu alalım? Reklam haberi başka bir şey değil. Hatta reklam, haber değeri yok.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Akıllı olun olum






Adama bak hele imax dolduruyor
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St Batuhan 2 yıl
Elle ayar açısından noksanı olan, çift kamera konusunda büyük büyük fantezileri olmayan ve fps açısından da en iyisi olmayan bir cihaz, buna rağmen tercih edilmiş. Yani sponsorluk da bir yere kadar. Yine de eve gidince açıp izleyeceğim tabii.
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DH Misafiri 2 yıl
Haberin başlığı ünlü yönetmen....... $ karşılığında ayfon 7 reklamında oynadı " olacaktı.
Marifet ayfon da değil, o yönetmen herhangi bir telefon ile de aynı videoyu çeker.
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BeforeIforget 2 yıl
Afferim
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ardicli2000 2 yıl
Baştan sona reklam. Siz de bunun bir parçasınız. Tüm son model telefonlarla hepsi yapılabilir ancak arka plan çekimlerinde görüdğümüz gibi profesyonl ekip ve ekipman gerekli.... iPhone la alakası olan bir nokta yok burada....
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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SixSixSix 2 yıl
Kaç para aldı acaba... Google Pixel XL, HTC 10, HTC U11, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8 gibi cihazlar dururken...
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Ryan Gosling 2 yıl

babasının hayrına çekmemiştir.
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ONY86 2 yıl
pahalı ekipman usta yapmadığı gibi ucuzu da amatör yapmaz.sadece çekebilmeyi bilmek gerkeli.ancak bu iş reklam koktuğu için eleştiri alacaktır.
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