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Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı

Christopher Nolan'ın bu ay sinemaseverler ile buluşacak yeni filmi Dunkirk, sinemada pek sık görmediğimiz 70mm film formatını yeniden canlandırdı. Film çok sayıda sinemada bu formatta gösterilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
30
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda sinema dünyasında genel olarak dijital kameralara geçilmiş ve analog film kullanımı hepten bitmiş olsa da Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson ve Christopher Nolan gibi usta yönetmenlerin bu konudaki ısrarı film kullanımını yeniden canlandırdı. Filmin canlanması ile birlikte, uzun süredir beyaz perdede pek görmediğimiz 70mm formatı da geri döndü.
 
Tarantino'nun 2015 yılında vizyona giren son filmi The Hateful Eight'i 65mm olarak çekmesinin ardından Christopher Nolan da son filmini 65mm IMAX kameralar ve 65mm geniş-format film kullanarak çekti. Üstelik Nolan'ın yeni filmi, 70mm film gösteren sinemaların sayısının daha da artmasını sağladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk, ABD'de 125 sinema salonunda 70mm olarak gösterilecek. Warner Bros'un açıklamasına göre Dunkirk son 25 yılda en geniş kitleye ulaşan 70mm film olacak.
 
Tarantino ve Nolan gibi önemli yönetmenlerin 70mm film tercih etmesi bu filmleri gösteren sinemaların sayısının kademeli olarak artmasını sağlıyor. Dunkirk'ün bu kadar fazla sinemada 70mm olarak gösterilecek olmasının başlıca sebebi The Hateful Eight'in çıkışı sırasında birçok sinemaya bu film formatını oynatabilecek donanımın kurulmuş olması.
The Weinstein Company'den The Hateful Eight için kullandığı 70mm projeksiyon cihazlarını satın alan Warner Bros, bu sayede daha fazla sinemada filmi bu formatta gösterime sokabilecek. Yani bu format ve genel olarak analog film daha çok kullanıldıkça, film oynatmaya donanımlı sinema salonlarının da sayısı artıyor. Böyle devam ederse Tarantino veya Nolan gibi stüdyolarda kredisi olan ünlü yönetmenler dışında sinemacıların da filmlerini analog kameralar ile çekmesi mümkün hale gelebilir.
 
Bu yılın en merak edilen filmlerinden olan Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyona girecek. 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak filmin başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane, James D'Arcy, Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden yer alıyor.
 

http://deadline.com/2017/07/70mm-is-resurrected-again-in-wake-of-hateful-eight-warner-bros-will-give-dunkirk-widest-release-in-format-1202123835/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
70mm olunca ne oluyor veya bize ne faydası olacak onu yazsaydınız bari.
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Herhangibirkullanici 2 yıl
Daha geniş görüş açısı ve 35mm filmlere göre daha üstün bir çözünürlüğe sahip olması. demek (; Ve haklısınız konuda bu bilginin verilmemesi enteresan olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +30
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Orodruin 2 yıl
Bu filmde de diğer ikinci dünya savaşı filmleri gibi bolbol amerikan probagandası mütteffik acındırması izleyeceğiz kesin.. Müteffikler pürü pak almanlar pis çiş kaka.
Bu filmde de diğer ikinci dünya savaşı filmleri gibi bolbol amerikan probagandası mütteffik acındırması izleyeceğiz kesin.. Müteffikler pürü pak almanlar pis çi...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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DokuzKuyrukluTilki 2 yıl
Neymiş propagandaymış. Çek sen de kaliteli bir Selçuklu filmi, Osmanlı filmi. Yap propagandanı.
Bir bitmediniz arkadaş adam kendi filminde kendini mi kötüleyecek ne saçma şeyler bekliyorsunuz?
Bu tarz en son Hacksaw Ridge çıktı ve çok güzeldi. Bu da güzel olur umarım. Beklemedeyiz.
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St Batuhan 2 yıl
Sonuç olarak İstinye ve Ankamall'da imax için makara sistemi tutuluyor ama kullanıldığını sanmıyorum zira Interstellar için herhangi bir bilgi hatırlamıyorum 15/70 açısından.
Diğer yönden Avatar'ın devam filmlerinden bu konuda ümitliydim ama geçenki haber onda da tamamen dijital gereksinimi yansıtıyor. Makara sistemi zor ve dijital olarak makara kalitesine ulaşmanın engelleri bir bir aşılabiliyor. Sadece para lazım düzgün salon için. (3D Imax için 2 dijital projektör kullanılıyorken aslında bunu 8 e çıkartsan zaten görüntü kalitesini katlarsın. Verinin ulaştırılması için özel bağlantı kullanırsın ya da özel diskleri yollarsın olur biter. Tabii salon boyutu açısından da bulunanların ötesine geçip liemax'den kurtulmak gerek.
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MDV 2 yıl
Haber paylasiyorsunuz tam icerigini yorumlardan okuyoruz
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Mr. Cheritto 2 yıl MDV
MDV
Haber paylasiyorsunuz tam icerigini yorumlardan okuyoruz

+ 1



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Master_Evil 2 yıl
nolan filmi, sabırsızlıkla bekliyorum
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Captain_Ivy 2 yıl
Savaş filmlerinin hastastıyım
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Karacaoglan70 2 yıl
Bir yandan algı operasyonlarıyla ülkemize türlü tuzaklar kuruyorlar bir taraftan amerikan propagandası kendilerini sevdirme çabası vs vs Film sektörü bir çok konuda özellikle halkla ilişkiler tarafında bunlar için bulunmaz nimet.
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Vespucci 2 yıl
70mm sadece Ankara'da olacakmış diye bir duyum aldım, doğru mu? Çünkü İstanbul'da yoksa çok ayıp ediyorlar
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Lord Melkor 2 yıl
Son dönemlerin en değerli yaratıcı yönetmenlerinden biri film çekiyor. Yorumu kes propaganda yapılacakmış. Hı hı çok ihtiyacı var Nolan ın.
Bu adama canlı denk geldiğin için kendini şanslı hissetmen gerekirken boş yapmayı seçmişsin.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Aha buldum



Kendi mesajlarımdan alıntıdır



Analog sinema filmlerinin kaç megapiksele eşdeğer olduğunu merak edenler mutlaka olmuştur. Sizlere bunun nasıl basit bir şekilde hesaplandığını paylaşmak istedim.

En alttaki tabloya bakarak analog filmlerin çözünürlüğünü hesaplayabilirsiniz.

Not: Orijinal kamera negatifin çözünürlüğü mm2 başına 0.0625 megapiksele eşdeğer

Alttaki görselin sol kısmında bulunan film şeridi orijinal kamera negatifidir kalitesi en yüksek olanı. Renk paleti çok tuhaftır.



[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]

Bu da tablomuz

[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]


Analog 35mm hesap

18.672 × 24.576 = 458.883072 mm2

458.883072 × 0.0625 = 28.680192 mp

35mm = 28 megapiksel


35mm piksel sayıları (6K)

Yatay çözünürlük - 6144 piksel

Dikey çözünürlük - 4668 piksel

6144 × 4668 = 28.6 megapiksel


Analog 70mm IMAX hesap

(70mm IMAX aslen 65mm olur)

51.2 × 70.2 = 3594.24 mm2

3594.24 × 0.0625 = 224.64 mp

70mm IMAX = 224 megapiksel


70mm IMAX piksel sayıları (16K)

Yatay çözünürlük - 16848 piksel

Dikey çözünürlük - 13334 piksel

16848 × 13334 = 224.6 megapiksel


Analog IMAX tam bir canavar




Analog 35mm filmlerin görüntü kalitesi

Lossless 4K DPX formatında görüntü bitrate oranı saniyede → 1.6 Gbps ←



Linke tıkla ; )

bhphotovideo.com/...



Analog filmler hakkında yabancı sitelerden yaklaşık 1 yıl araştırma yapmıştım



forum.donanimhaber.com/...
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X-FI 2 yıl
IMAX 70mm'cı ekip nerede? facebook.com/...
Yukarıda video linki var yarım saatlik neredeyse, IMAX'in adamı ile güzel röportaj ve sinemayı tur. Kesinlikle izleyin, tavsiyemdir.
1) Kimseye açılmamış gizli odalar
2) Bu filmler nasıl işleniyor? Kesim, editleme, tekrar birleştirme vs.
3) Nasıl digitize ediliyor? (Full boyutu yapsalar 18K olurmuş ama dünyada bunu yapacak makine yok, 8K olarak digitize ediyorlar)
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