Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı

Haber Editörü
Son yıllarda sinema dünyasında genel olarak dijital kameralara geçilmiş ve analog film kullanımı hepten bitmiş olsa da Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson ve Christopher Nolan gibi usta yönetmenlerin bu konudaki ısrarı film kullanımını yeniden canlandırdı. Filmin canlanması ile birlikte, uzun süredir beyaz perdede pek görmediğimiz 70mm formatı da geri döndü.
Tarantino'nun 2015 yılında vizyona giren son filmi The Hateful Eight'i 65mm olarak çekmesinin ardından Christopher Nolan da son filmini 65mm IMAX kameralar ve 65mm geniş-format film kullanarak çekti. Üstelik Nolan'ın yeni filmi, 70mm film gösteren sinemaların sayısının daha da artmasını sağladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk, ABD'de 125 sinema salonunda 70mm olarak gösterilecek. Warner Bros'un açıklamasına göre Dunkirk son 25 yılda en geniş kitleye ulaşan 70mm film olacak.
Tarantino ve Nolan gibi önemli yönetmenlerin 70mm film tercih etmesi bu filmleri gösteren sinemaların sayısının kademeli olarak artmasını sağlıyor. Dunkirk'ün bu kadar fazla sinemada 70mm olarak gösterilecek olmasının başlıca sebebi The Hateful Eight'in çıkışı sırasında birçok sinemaya bu film formatını oynatabilecek donanımın kurulmuş olması.
The Weinstein Company'den The Hateful Eight için kullandığı 70mm projeksiyon cihazlarını satın alan Warner Bros, bu sayede daha fazla sinemada filmi bu formatta gösterime sokabilecek. Yani bu format ve genel olarak analog film daha çok kullanıldıkça, film oynatmaya donanımlı sinema salonlarının da sayısı artıyor. Böyle devam ederse Tarantino veya Nolan gibi stüdyolarda kredisi olan ünlü yönetmenler dışında sinemacıların da filmlerini analog kameralar ile çekmesi mümkün hale gelebilir.
Bu yılın en merak edilen filmlerinden olan Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyona girecek. 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak filmin başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane, James D'Arcy, Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden yer alıyor.
http://deadline.com/2017/07/70mm-is-resurrected-again-in-wake-of-hateful-eight-warner-bros-will-give-dunkirk-widest-release-in-format-1202123835/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir bitmediniz arkadaş adam kendi filminde kendini mi kötüleyecek ne saçma şeyler bekliyorsunuz?
Bu tarz en son Hacksaw Ridge çıktı ve çok güzeldi. Bu da güzel olur umarım. Beklemedeyiz.
Diğer yönden Avatar'ın devam filmlerinden bu konuda ümitliydim ama geçenki haber onda da tamamen dijital gereksinimi yansıtıyor. Makara sistemi zor ve dijital olarak makara kalitesine ulaşmanın engelleri bir bir aşılabiliyor. Sadece para lazım düzgün salon için. (3D Imax için 2 dijital projektör kullanılıyorken aslında bunu 8 e çıkartsan zaten görüntü kalitesini katlarsın. Verinin ulaştırılması için özel bağlantı kullanırsın ya da özel diskleri yollarsın olur biter. Tabii salon boyutu açısından da bulunanların ötesine geçip liemax'den kurtulmak gerek.
+ 1
Bu adama canlı denk geldiğin için kendini şanslı hissetmen gerekirken boş yapmayı seçmişsin.
Kendi mesajlarımdan alıntıdır
Analog sinema filmlerinin kaç megapiksele eşdeğer olduğunu merak edenler mutlaka olmuştur. Sizlere bunun nasıl basit bir şekilde hesaplandığını paylaşmak istedim.
En alttaki tabloya bakarak analog filmlerin çözünürlüğünü hesaplayabilirsiniz.
Not: Orijinal kamera negatifin çözünürlüğü mm2 başına 0.0625 megapiksele eşdeğer
Alttaki görselin sol kısmında bulunan film şeridi orijinal kamera negatifidir kalitesi en yüksek olanı. Renk paleti çok tuhaftır.
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Bu da tablomuz
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Analog 35mm hesap
18.672 × 24.576 = 458.883072 mm2
458.883072 × 0.0625 = 28.680192 mp
35mm = 28 megapiksel
35mm piksel sayıları (6K)
Yatay çözünürlük - 6144 piksel
Dikey çözünürlük - 4668 piksel
6144 × 4668 = 28.6 megapiksel
Analog 70mm IMAX hesap
(70mm IMAX aslen 65mm olur)
51.2 × 70.2 = 3594.24 mm2
3594.24 × 0.0625 = 224.64 mp
70mm IMAX = 224 megapiksel
70mm IMAX piksel sayıları (16K)
Yatay çözünürlük - 16848 piksel
Dikey çözünürlük - 13334 piksel
16848 × 13334 = 224.6 megapiksel
Analog IMAX tam bir canavar
Analog 35mm filmlerin görüntü kalitesi
Lossless 4K DPX formatında görüntü bitrate oranı saniyede → 1.6 Gbps ←
Linke tıkla ; )
bhphotovideo.com/...
Analog filmler hakkında yabancı sitelerden yaklaşık 1 yıl araştırma yapmıştım
forum.donanimhaber.com/...
Yukarıda video linki var yarım saatlik neredeyse, IMAX'in adamı ile güzel röportaj ve sinemayı tur. Kesinlikle izleyin, tavsiyemdir.
1) Kimseye açılmamış gizli odalar
2) Bu filmler nasıl işleniyor? Kesim, editleme, tekrar birleştirme vs.
3) Nasıl digitize ediliyor? (Full boyutu yapsalar 18K olurmuş ama dünyada bunu yapacak makine yok, 8K olarak digitize ediyorlar)
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