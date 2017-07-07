Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı

Son yıllarda sinema dünyasında genel olarak dijital kameralara geçilmiş ve analog film kullanımı hepten bitmiş olsa da Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson ve Christopher Nolan gibi usta yönetmenlerin bu konudaki ısrarı film kullanımını yeniden canlandırdı. Filmin canlanması ile birlikte, uzun süredir beyaz perdede pek görmediğimiz 70mm formatı da geri döndü.

Tarantino'nun 2015 yılında vizyona giren son filmi The Hateful Eight'i 65mm olarak çekmesinin ardından Christopher Nolan da son filmini 65mm IMAX kameralar ve 65mm geniş-format film kullanarak çekti. Üstelik Nolan'ın yeni filmi, 70mm film gösteren sinemaların sayısının daha da artmasını sağladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk, ABD'de 125 sinema salonunda 70mm olarak gösterilecek. Warner Bros'un açıklamasına göre Dunkirk son 25 yılda en geniş kitleye ulaşan 70mm film olacak.

Tarantino ve Nolan gibi önemli yönetmenlerin 70mm film tercih etmesi bu filmleri gösteren sinemaların sayısının kademeli olarak artmasını sağlıyor. Dunkirk'ün bu kadar fazla sinemada 70mm olarak gösterilecek olmasının başlıca sebebi The Hateful Eight'in çıkışı sırasında birçok sinemaya bu film formatını oynatabilecek donanımın kurulmuş olması.

The Weinstein Company'den The Hateful Eight için kullandığı 70mm projeksiyon cihazlarını satın alan Warner Bros, bu sayede daha fazla sinemada filmi bu formatta gösterime sokabilecek. Yani bu format ve genel olarak analog film daha çok kullanıldıkça, film oynatmaya donanımlı sinema salonlarının da sayısı artıyor. Böyle devam ederse Tarantino veya Nolan gibi stüdyolarda kredisi olan ünlü yönetmenler dışında sinemacıların da filmlerini analog kameralar ile çekmesi mümkün hale gelebilir.

Bu yılın en merak edilen filmlerinden olan Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyona girecek. 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak filmin başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane, James D'Arcy, Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden yer alıyor.

http://deadline.com/2017/07/70mm-is-resurrected-again-in-wake-of-hateful-eight-warner-bros-will-give-dunkirk-widest-release-in-format-1202123835/