Üst seviye HDR fotoğraflar elde etmek için, "HDR Project Platin"

HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar elde etmek için geliştirilmiş son programlarından birisi olan HDR Project Platin, kullanıcılara oldukça faydalı HDR düzenleme özelikleri sunabiliyor.

Almanya merkezli Fransiz Verlag tarafından geliştirilmiş bir program olan HDR Project Platin, kullanıcıların oldukça kolay ve detaylı HDR fotoğraflar oluşturmasına imkan sağlarken, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Başarılı özelliklere sahip olan program aşağıdaki temel teknik imkanlara sahip.

Yeni geliştirilen yedi adet HDR algoritmasıyla maksimum tasarım yeteneği

Fotoğraflar üzerinde bölgesel HDR yapabilme özelliği

Son derece doğal ve gerçekçi sonuçlar için üstün kontrast ayarları

Tek fotoğraf üzerinden farklı pozlamalar üretebilme özelliği

GPU hızlandırma yardımıyla gerçek zamanlı HDR düzenleme imkanı

51 farklı hazır düzenleme filtre ve efektleri ile maksimum verim

Fotoğraflar üzerinde istenmeyen hayaletleri önleme sistemi

Fotoğraflar üzerinde oluşan haleleri önleme ve yumuşatma sistemi

İleri düzey modunda 5 adet ton eşleme algoritması Sunduğu oldukça başarılı HDR düzenleme özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken HDR Project Platin programı, 180$ fiyat etiketi ile Amazon alışveriş sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca programı almadan önce denemek isteyen kullanıcılar için deneme sürümü firmanın resmi sitesi üzerinden kullanıcılara sunulmuş durumda. http://www.hdr-projects.com/downloads/ http://www.amazon.co.uk/gp/product/3645703713/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller

http://www.hdr-projects.com/downloads/