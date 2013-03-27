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Üst seviye HDR fotoğraflar elde etmek için, "HDR Project Platin"

6 yıl
1,1b
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14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üst seviye HDR fotoğraflar elde etmek için,
HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar elde etmek için geliştirilmiş son programlarından birisi olan HDR Project Platin, kullanıcılara oldukça faydalı HDR düzenleme özelikleri sunabiliyor.
Almanya merkezli Fransiz Verlag tarafından geliştirilmiş bir program olan HDR Project Platin, kullanıcıların oldukça kolay ve detaylı HDR fotoğraflar oluşturmasına imkan sağlarken, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Başarılı özelliklere sahip olan program aşağıdaki temel teknik imkanlara sahip.
  • Yeni geliştirilen yedi adet HDR algoritmasıyla maksimum tasarım yeteneği
  • Fotoğraflar üzerinde bölgesel HDR yapabilme özelliği
  • Son derece doğal ve gerçekçi sonuçlar için üstün kontrast ayarları
  • Tek fotoğraf üzerinden farklı pozlamalar üretebilme özelliği
  • GPU hızlandırma yardımıyla gerçek zamanlı HDR düzenleme imkanı
  • 51 farklı hazır düzenleme filtre ve efektleri ile maksimum verim
  • Fotoğraflar üzerinde istenmeyen hayaletleri önleme sistemi 
  • Fotoğraflar üzerinde oluşan haleleri önleme ve yumuşatma sistemi
  • İleri düzey modunda 5 adet ton eşleme algoritması 
Sunduğu oldukça başarılı HDR düzenleme özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken HDR Project Platin programı, 180$ fiyat etiketi ile Amazon alışveriş sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca programı almadan önce denemek isteyen kullanıcılar için deneme sürümü firmanın resmi sitesi üzerinden kullanıcılara sunulmuş durumda.
http://www.hdr-projects.com/downloads/ 
http://www.amazon.co.uk/gp/product/3645703713/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller 

http://www.hdr-projects.com/downloads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Cok esnek. İsiklandirma efektlerini cok basarili yapiyor. Photomatix'ten daha dramatik seyler cikarabiliyor. Web sitesinden videolari izleyebilirsin.
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PHI 6 yıl
Bi şans daha vereyim o zaman. Akşam kurcalayayım biraz daha :)
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ozturert 6 yıl
Bu konuda Oloneo en beğendiğim yazılım. Denemenizi tavsiye ederim.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
180 $ mi hic geregi yok cok mu basarili ki? iddaali adamlar?
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PHI 6 yıl ozturert
ozturert

Bu konuda Oloneo en beğendiğim yazılım. Denemenizi tavsiye ederim.

Bi ara kullanmıştım ama Photomatix'e alıştığımdan mıdır nedir ısınamamıştım. Ne açıdan tavsiye edersiniz hocam bunu?
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PHI 6 yıl
180 dolar biraz pahalı olmuş sanki.
Yeteneklerini görmek lazım tabi. Demo'sunu indiriyorum bi deneyelim.
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LightningRaven 6 yıl PHI
PHI

180 dolar biraz pahalı olmuş sanki.
Yeteneklerini görmek lazım tabi. Demo'sunu indiriyorum bi deneyelim.

Bekliyorum hocam görüşlerinizi banada yazarsanız sevinirim
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