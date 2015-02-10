Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UviCube ultraviyole ışınları ile hijyen vaad ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
6
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
UviCube ultraviyole ışınları ile hijyen vaad ediyor

Günümüzde cep telefonu, tablet, klavye gibi sürekli kullanım içerisinde bulunan elektronik cihazların umumi bir tuvaletten daha fazla bakteri barındırdığı bilinmekte. Bu cihazların temizliği de yapıları gereği biraz zor olduğundan farklı çözümler devreye giriyor. 

Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan UviCube, kirli cihazlarınızı yüksek yoğunluktaki ultraviyole ışınları ile bakterilerden arındırmayı vaad ediyor. UviCube minik boy bir buzdolabı büyüklüğünde ve içerisine alabildiği her türlü eşyayı temizleyebiliyor. 25cm genişliğe, 25cm derinliğe ve 28cm uzunluğa sahip olan cihaz bu bakımdan odanızda fazla yer işgal etmiyor. 

UviCube ağırlıklı olarak bebekli anneler için geliştirilmiş zira kolay bir şekilde biberon ve emzikleri sterilize edebiliyorsunuz. Herhangi bir yan etkisi olmadan bakterileri yüzde 99.9 yok eden UviCube bu bakımdan elektronik cihazlar için de biçiilmiş kaftan. 

ABD Güvenlik ve Sağlık Yönetimi'nden onay alan ürün herhangi bir riskli durumda kendisini otomatik olarak kapatıyor. Her çalışmada 54W enerji tüketen ürünün yıllık elektrik maliyeti 6$ olarak hesaplanmış. 

Proje tamamlanmak üzere ve en az 199$ bağışlarda destekçilere Mart ayından itibaren ilk üretim cihazlar gönderilmeye başlanacak. Perakende satışı ise 299$ olacak. Global dağıtım için cihazın güç girişleri de optimize edilmiş.  

https://www.kickstarter.com/projects/794101102/uvicube-the-easiest-way-to-keep-your-baby-safe-fro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Her eve lazım bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koagulant 4 yıl
Bu tip cihazlar piyasada yok mu zaten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
hehehe de geç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Burda bunun içine neler sokarlar kimbilir,yumurta filan pişirmeye çalışırlar yazık olur alete :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 4 yıl
Berberlerdeki makine değil mi bu ya hani makasları falan koyuyorlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
kol saatleride az temiz degiller !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim