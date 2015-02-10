UviCube ultraviyole ışınları ile hijyen vaad ediyor





Günümüzde cep telefonu, tablet, klavye gibi sürekli kullanım içerisinde bulunan elektronik cihazların umumi bir tuvaletten daha fazla bakteri barındırdığı bilinmekte. Bu cihazların temizliği de yapıları gereği biraz zor olduğundan farklı çözümler devreye giriyor.





Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan UviCube, kirli cihazlarınızı yüksek yoğunluktaki ultraviyole ışınları ile bakterilerden arındırmayı vaad ediyor. UviCube minik boy bir buzdolabı büyüklüğünde ve içerisine alabildiği her türlü eşyayı temizleyebiliyor. 25cm genişliğe, 25cm derinliğe ve 28cm uzunluğa sahip olan cihaz bu bakımdan odanızda fazla yer işgal etmiyor.





UviCube ağırlıklı olarak bebekli anneler için geliştirilmiş zira kolay bir şekilde biberon ve emzikleri sterilize edebiliyorsunuz. Herhangi bir yan etkisi olmadan bakterileri yüzde 99.9 yok eden UviCube bu bakımdan elektronik cihazlar için de biçiilmiş kaftan.





ABD Güvenlik ve Sağlık Yönetimi'nden onay alan ürün herhangi bir riskli durumda kendisini otomatik olarak kapatıyor. Her çalışmada 54W enerji tüketen ürünün yıllık elektrik maliyeti 6$ olarak hesaplanmış.





Proje tamamlanmak üzere ve en az 199$ bağışlarda destekçilere Mart ayından itibaren ilk üretim cihazlar gönderilmeye başlanacak. Perakende satışı ise 299$ olacak. Global dağıtım için cihazın güç girişleri de optimize edilmiş.

https://www.kickstarter.com/projects/794101102/uvicube-the-easiest-way-to-keep-your-baby-safe-fro