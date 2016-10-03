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Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı

Türkiye’de internet ortamının ekonomik, ticari, bilimsel ve sosyal olarak kullanımını teşvik edecek politikalar hazırlamakla yükümlü İnternet Geliştirme Kurulu üyeleri belirlenerek göreve başladı.
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı
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20 Haziran 2016 tarihinde görev süreleri dolan İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı ve üyelerinin yerine geçecek yeni isimler belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın imzasıyla ataması gerçekleşen kurul üyeleri şu isimlerden oluştu:

Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç, Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tayfun Acarer ve Leyla Keser Berber, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkin, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ve İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık.

İnternet Geliştirme Kurulu'nun Görevleri Neler? 

Üyelerin ikisi Ulaştırma Bakanlığı’ndan diğerleri sivil toplum kuruluşlarından atanan kurulun kanundaki görevleri şöyle sıralanıyor:  

a.İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.

b.Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

c.İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç.Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

http://www.bik.gov.tr/internet-gelistirme-kurulu-uyeleri-belli-oldu/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl
d.Malum parti'den olanlarla ilgili çıkan en ufak olumsuz bir ses,görüntü kayıtlarını,hatta bunlarla ilgili yazıları,entryleri silmek,sildirmek.
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dere.beyi 2 yıl
BAKANLARIN MİLLETVEKİLLERİNİN BOŞTA KALMIŞ YEĞENLERİ VAR SANIRIM YOKSA BÖYLE BOŞ BİR KURUMA BÖYLE BOŞ KİŞİLERİ ATAMAZLARDI
.
hiçbir vasfı olmayan adamlar bi işçinin 2,3 katı para alacaklar haram olsun...
BAKANLARIN MİLLETVEKİLLERİNİN BOŞTA KALMIŞ YEĞENLERİ VAR SANIRIM YOKSA BÖYLE BOŞ BİR KURUMA BÖYLE BOŞ KİŞİLERİ ATAMAZLARDI.hiçbir vasfı olmayan...
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gxhero 2 yıl
Bu kurum burada yazıldığı gibi çalışmayacaktır kesin gözüyle bakıyorum ama youtube çıktığından beri takip eden biriyim eskiden ana sayfada bilim, teknoloji, spor ve tasarım önerileri olurdu şimdi siyaset, b.ktan iddalar, paparazi, en büyük meme gibi saçma sapan şeylerin önerisi var kısacası insanların beynini çürütecek her şeyi pompalıyorlar...
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Hasan07-36 2 yıl gxhero
gxhero

Bu kurum burada yazıldığı gibi çalışmayacaktır kesin gözüyle bakıyorum ama youtube çıktığından beri takip eden biriyim eskiden ana sayfada bilim, teknoloji, spor ve tasarım önerileri olurdu şimdi siyaset, b.ktan iddalar, paparazi, en büyük meme gibi saçma sapan şeylerin önerisi var kısacası insanların beynini çürütecek her şeyi pompalıyorlar...

Maalesef insanların da ilgisini o önerilen şeyler çekiyor da onun için öyle olmuştur hocam. Bakmayın siz herkes belgesel seyrettiğini söyler ama belgesel kanalları reyting alamazken dizi kanalları parayı götürür. Onun gibi bir şey bu da.
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carloska 2 yıl
hiç bi işe yaramayacak bi kurum...
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volkaneker 2 yıl
Boş bir kurum devletin küçülmesi gerek.
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alemburda34 2 yıl
Artık nerede "atanamayan" kelimesini görsem aklıma atanamayan öğretmenler geliyor.
Kaç aydır bakarım devlet personel başkanlığına bir kere bile ilanını görmedim
Yine torpiller işlemiş


Dikkat ederseniz adam akıllı görevler bile tam belirlenmemiş heleki son görev resmen amatörlük:

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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alex59 2 yıl
Daha öncesinde böyle bir kurulmu vardı şimdiye kadar hiç fark edemedim (!)
Aklına gelen bir şeyler kuruyor ama icraat yok.
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Mr.Data 2 yıl
İnternet geliştirme kurulu deyince insanın aklına altyapının yaygınlaşmasına yardımcı olacağını düşünüyorsun :(
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dere.beyi 2 yıl
BAKANLARIN MİLLETVEKİLLERİNİN BOŞTA KALMIŞ YEĞENLERİ VAR SANIRIM YOKSA BÖYLE BOŞ BİR KURUMA BÖYLE BOŞ KİŞİLERİ ATAMAZLARDI
.
hiçbir vasfı olmayan adamlar bi işçinin 2,3 katı para alacaklar haram olsun...
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redoracle 2 yıl
d.Malum parti'den olanlarla ilgili çıkan en ufak olumsuz bir ses,görüntü kayıtlarını,hatta bunlarla ilgili yazıları,entryleri silmek,sildirmek.
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