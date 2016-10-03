Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı

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20 Haziran 2016 tarihinde görev süreleri dolan İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı ve üyelerinin yerine geçecek yeni isimler belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın imzasıyla ataması gerçekleşen kurul üyeleri şu isimlerden oluştu: Ayrıca Bkz. "Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı" Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç, Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tayfun Acarer ve Leyla Keser Berber, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkin, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ve İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık. İnternet Geliştirme Kurulu'nun Görevleri Neler? Üyelerin ikisi Ulaştırma Bakanlığı’ndan diğerleri sivil toplum kuruluşlarından atanan kurulun kanundaki görevleri şöyle sıralanıyor:

a.İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.



b.Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.



c.İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.



ç.Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

http://www.bik.gov.tr/internet-gelistirme-kurulu-uyeleri-belli-oldu/