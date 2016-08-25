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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygulama indirme reklamları, ABD’de 7 milyar dolar hacme yürüyor

Yapılan analizlere göre kullanıcılara uygulama tavsiye eden reklamlar, etkileşim açısından büyük bir başarı gösteriyor. 2020 yılında teklif reklamlarının 7.1 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor.
2 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil reklamcılık sektörünün çok geniş bir kitleye hitap etmesi, farklı iş kollarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ekranın belirli bir kısmında ortaya çıkan reklam gösterimlerinin haricinde, uygulama indirmeyi teşvik eden reklamlar da revaçta.

Yapılan analizlere göre kullanıcılara uygulama tavsiye eden reklamlar, etkileşim açısından büyük bir başarı gösteriyor. Öyle ki, sadece ABD’de bu yıl uygulama teklif reklamlarından 5.5 milyar dolar gelir elde edilecek. İstikrarlı bir büyüme gösteren teklif reklamları, 2020 yılında ise 7.1 milyar dolar hacme ulaşacak. Kategori, tüm reklam gelirlerinde yüzde 25 civarında bir paya sahip.

Ayrıca Bkz. "Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek"

Uygulama tekliflerinde teknoloji devlerinin de büyük yatırımları var. Kategoride Facebook, Nisan ayına kadar lider durumdaydı. Firma, teklif reklamlarında bugüne kadar toplamda 2 milyar uygulama indirme sayısına ulaştığını duyurmuştu. Google ise Mayıs ayında toplamda 3 milyar rakamını geçtiğini açıklamıştı. Muhtemelen Google, bu kategoride liderliği eline geçirdi.

Firma, uygulama indirme tekliflerini farklı hizmetlerle destekliyor. Örneğin geliştiriciler arama sayfalarına, Gmail sayfaların, YouTube sayfalarına veya Google+ sayfalarına uygulama teklifleri koyabiliyor. Rakipler de çok agresif teklif politikaları izliyor. Facebook geliştiricilere daha ilgili bir hedef kitle sunarken, Apple da arama sonuçlarının en tepesine bu reklamları yerleştiriyor.

Uygulama indirme teklifleri sürekli büyüyen bir segment olduğu için, yapılan yatırımların fazlasıyla karşılığını bulacağı düşünülüyor. Bu bakımdan Google, Facebook gibi devlerin çok daha farklı stratejilerle kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel. 


 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/mobile-app-install-ad-revenue-could-reach-7b-by-2020.html Yorum Yaz
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
Belki haberle alakasız olacak ama gelir düzeyi bu kadar adaletsiz olmasa hep kötüleyip kaçak kullanıcı sıfatına soktukları güzelim ülkemde de herşeyin orijinalini almaya indirmeye çalışacağız. 1300 lira maaşla 150-200 liralık bilgisayar oyunu veya 15-20 liralık premium mobil uygulama,oyun satın alamıyoruz
Belki haberle alakasız olacak ama gelir düzeyi bu kadar adaletsiz olmasa hep kötüleyip kaçak kullanıcı sıfatına soktukları güzelim ülkemde de herşeyin orijinali...
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Pi 2 yıl
Neyin basarisini gösteriyor yav? Su yirtik dondan cikar gibi cikan cakma reklamlari gorunce ayar oluyorum. Kullanacagim varsa da kullanmam. Reklami yazandan yayinlayana kadar herkesin gelmis gecmis tum sulalesine sovmekten baska bir ise yaramıyorlar
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
Belki haberle alakasız olacak ama gelir düzeyi bu kadar adaletsiz olmasa hep kötüleyip kaçak kullanıcı sıfatına soktukları güzelim ülkemde de herşeyin orijinalini almaya indirmeye çalışacağız. 1300 lira maaşla 150-200 liralık bilgisayar oyunu veya 15-20 liralık premium mobil uygulama,oyun satın alamıyoruz
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