Uygulama indirme reklamları, ABD’de 7 milyar dolar hacme yürüyor

Mobil reklamcılık sektörünün çok geniş bir kitleye hitap etmesi, farklı iş kollarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ekranın belirli bir kısmında ortaya çıkan reklam gösterimlerinin haricinde, uygulama indirmeyi teşvik eden reklamlar da revaçta.

Yapılan analizlere göre kullanıcılara uygulama tavsiye eden reklamlar, etkileşim açısından büyük bir başarı gösteriyor. Öyle ki, sadece ABD’de bu yıl uygulama teklif reklamlarından 5.5 milyar dolar gelir elde edilecek. İstikrarlı bir büyüme gösteren teklif reklamları, 2020 yılında ise 7.1 milyar dolar hacme ulaşacak. Kategori, tüm reklam gelirlerinde yüzde 25 civarında bir paya sahip.

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Uygulama tekliflerinde teknoloji devlerinin de büyük yatırımları var. Kategoride Facebook, Nisan ayına kadar lider durumdaydı. Firma, teklif reklamlarında bugüne kadar toplamda 2 milyar uygulama indirme sayısına ulaştığını duyurmuştu. Google ise Mayıs ayında toplamda 3 milyar rakamını geçtiğini açıklamıştı. Muhtemelen Google, bu kategoride liderliği eline geçirdi.

Firma, uygulama indirme tekliflerini farklı hizmetlerle destekliyor. Örneğin geliştiriciler arama sayfalarına, Gmail sayfaların, YouTube sayfalarına veya Google+ sayfalarına uygulama teklifleri koyabiliyor. Rakipler de çok agresif teklif politikaları izliyor. Facebook geliştiricilere daha ilgili bir hedef kitle sunarken, Apple da arama sonuçlarının en tepesine bu reklamları yerleştiriyor.

Uygulama indirme teklifleri sürekli büyüyen bir segment olduğu için, yapılan yatırımların fazlasıyla karşılığını bulacağı düşünülüyor. Bu bakımdan Google, Facebook gibi devlerin çok daha farklı stratejilerle kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel.



