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Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek

Microsoft tarafından yapılan duyuruda, önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak Lenovo akıllı telefonlarında Office paketi ile OneDrive ve Skype uygulamalarının ön yüklü olarak geleceği açıklandı.
2 yıl
3,4b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir Android üreticileri ile görüşmeler yapan Microsoft, uygulama paketlerini mobil cihazlarda ön yüklü olarak sunabilmek için çaba sarf ediyor. Şimdiye kadar pek çok marka ile anlaşan Microsoft’un son ortağı Lenovo oldu.

Microsoft tarafından yapılan duyuruda, önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak Lenovo akıllı telefonlarında Microsoft Office paketi ile OneDrive ve Skype uygulamalarının ön yüklü olarak geleceği açıklandı. Şimdilik hangi modellerde sunulacak bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak"

Microsoft, elinde bulundurduğu bazı patentler nedeniyle Android ekosisteminin neredeyse tamamından lisans geliri elde ediyor. İddialara göre sadece Samsung’un önceki yıl firmaya olan lisans borcu 1 milyar dolar civarındaydı. Microsoft bu sayede mali sıkıntı yaşayan diğer bölümlerini destekleme imkanı bulmuştu.

Son bir yıldır ise firma strateji değiştirdi. Android üreticilerine kendi uygulamalarını ön yüklü olarak kullanmayı teklif ediyor ve karşılığında lisans bedelinin tamamını kaldırıyor veya indirim yapıyor. Bu stratejinin temelinde ise reklam ve diğer gelirler yatıyor.

Microsoft, üretilen her Android cihazı için 5-10$ arasında bir gelir elde ediyor ancak uygulamaların ön yüklü olarak gelmesi, bu rakamın daha üzerinde gelir gelmesi demek. Bu bakımdan Microsoft, elindeki lisans bedeli kozunu kullanarak Android üreticilerini ön yüklü uygulamalara razı ediyor. 

 

http://www.theverge.com/2016/8/23/12599132/lenovo-microsoft-office-skype-onedrive-android-devices Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Root kaldirmayi ve custom romdan geri donmeyi ogrenin. Garantilik bir durum olursa diye. Sonra satin aldiginiz telefona root atip ROM'u yukleyin. Bu zibilyon tane kullanmadiginiz gereksiz bloatware yazilimlardan kurtulun.
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Requiem for a Dream 2 yıl
S7de de yüklü geliyor
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DH Misafiri 2 yıl
Microsoft mali sıkıntımı yaşıyor gülerim buna :D
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kotukoylu 2 yıl
Mikrozort sıkıysa aynısını Apple a yapsana.Androidi iyicevirüs gibi zehirliyor ön yüklü uygulamalar ??
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Audi383848 2 yıl
#Keep calm and root your android.
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kadirirdem 2 yıl
nerdeyse her telefonda var zaten...
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Yanaz. 2 yıl
Microsoft...
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