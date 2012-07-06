Uygulamalardaki mobil reklam harcamaları 2015'de 7,1 milyar dolara ulaşabilir

Akıllı telefonların vazgeçilmezleri arasına giren uygulamaların yarattığı pazarlardan biri olan mobil reklam pazarı 2012-2015 yılları arasında hiç olmadığı kadar hızlı büyüyebilir.

Juniper Research’ün yaptığı son çalışmaya göre 2012 yılında büyüklüğü 2,4 milyar dolara ulaşacak olan mobil (uygulama içi) reklam pazarı, 2015 yılına kadar %200’lük büyüme ile 7,1 milyar dolarlık önemli bir pazar haline gelecek. Pazarın bu denli büyümesinde zengin içerikli reklamlarla uygulamaların kullanılma oranlarındaki artış olacağına belirten Juniper Research, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın reklam harcamaları açısından 2017’de %60’lık paya sahip olacağını ifade ediyor.

Uygulamaların popülerliğinin artmasıyla firmaların uygulama içi reklamlara kayıtsız kalamayacağının altını çizen Juniper Research’den Charlotte Miller, “Hızla artan uygulamaların kullanım oranlarından faydalanarak avantaj sağlamak isteyen firmalar için tüketicilerin dikkatini etkileyici ve eğlenceli deneyimler hazırlayarak çekmek esas olmalıdır.” diyerek görüşlerini dile getirdi.



