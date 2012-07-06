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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygulamalardaki mobil reklam harcamaları 2015'de 7,1 milyar dolara ulaşabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonların vazgeçilmezleri arasına giren uygulamaların yarattığı pazarlardan biri olan mobil reklam pazarı 2012-2015 yılları arasında hiç olmadığı kadar hızlı büyüyebilir.
Juniper Research’ün yaptığı son çalışmaya göre  2012 yılında büyüklüğü 2,4 milyar dolara ulaşacak olan mobil (uygulama içi) reklam pazarı, 2015 yılına kadar %200’lük büyüme ile 7,1 milyar dolarlık önemli bir pazar haline gelecek. Pazarın bu denli büyümesinde zengin içerikli reklamlarla uygulamaların kullanılma oranlarındaki artış olacağına belirten Juniper Research, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın reklam harcamaları açısından 2017’de %60’lık paya sahip olacağını ifade ediyor.
Uygulamaların popülerliğinin artmasıyla firmaların uygulama içi reklamlara kayıtsız kalamayacağının altını çizen Juniper Research’den Charlotte Miller, “Hızla artan uygulamaların kullanım oranlarından faydalanarak avantaj sağlamak isteyen firmalar için tüketicilerin dikkatini etkileyici ve eğlenceli deneyimler hazırlayarak çekmek esas olmalıdır.” diyerek görüşlerini dile getirdi.


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Pardus Linux 7 yıl
Google boşuna yatırım yapımıyor Android'te reklamlara, sonuçta bu sayede tüketici ücretsiz oyun ve uygulama sahibi olurken Google'da geliştircide reklamlar sayesinde kazanıyor herkesin istediği oluyor bence çok mantıklı. Bu haber Google'ın daha da büyüyeceğininde işareti.
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Silver Eagle 7 yıl
Bu reklamlar telefonda bile bizi yanlız bırakmıyorlar
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jovanovic 7 yıl
Ben istemiyorum arkadaş kalsın, ayrıca hiçbir zaman güzel bir reklam gördüğümü de hatırlamıyorum...
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E_Aydin35 7 yıl
Etkileyici ve eğlencelimi, ben hiç öyle bir reklam görmedim.. Bakalım neleri kastettiklerini ileride görücez. Sektör içinde sektör oluşumları hızla ilerliyor, herkeze ekmek kapısı açıldı :)
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*GameOver* 7 yıl
ios'a hiç yakışmıyor, reklam içeren uygulamarın tamamı app store'dan kaldırılmalı
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