Uygun fiyatlı iPhone nasıl görünecek ?

Son dönemde Apple yöneticilerinin açıklamaları, firmaya yakın isimlerden gelen bilgiler derken uzun süredir dedikoduları teknoloji dünyasını meşgul eden uygun fiyatlı iPhone için artık geri sayıma geçilmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta uygun fiyatlı iPhone'a ait olduğu iddia edilen kasa fotoğrafları internete sızmıştı. Bu fotoğraflar, uygun fiyatlı iPhone'un fiziksel özellikleri hakkında daha güçlü bilgi sahibi olmamızın yolu açtı.

Gelen bilgilerin birçoğu Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'da iPhone 4/4S için hazırlanan Bumper'ların renklerinde ve iPhone 3G/3Gs'de kullandığı polimer esaslı kasayı kullanıp, donanım tarafında ise iPhone 5'in donanım özellikleriyle satışa sunacağına işaret ediyor. Elbette farklı bir malzeme kullanılmasından ötürü uygun fiyatlı iPhone, iPhone 5'e göre biraz daha kalın (0,85-0,9 cm kalınlık), biraz daha uzun ve geniş olacak. Tabi bunun yanı sıra birkaç küçük tasarım değişikliği de (ses seviyesi ayar tuşlarının dörtgen olması, hoparlör ve mikrofon girişlerinin iPhone 5'e göre daha basit gözükmsei gibi) olmayacak değil.

MacRumors sitesi de bu bilgiler ve geçen hafta sızan kasa fotoğraflarıyla birlikte uygun fiyatlı iPhone için tasarım stüdyolarından Ciccarese Design'a bir model çalışma hazırlatmış. Yapılan bu çalışma, geçtiğimiz haftaki kasa fotoğraflarıyla ilk defa fiziksel özelliklerini gözle gördüğümüz uygun fiyatlı iPhone'un tam anlamıyla nasıl görüneceği konusunda birçok soru işaretini gidermeyi başarıyor.

Haziran ayının başında iOS 7'yi tanıtarak test çalışmalarına başlayan Apple'ın, son iki yılda olduğu gibi eylül-ekim döneminde 7.nesil iPhone ile birlikte uygun fiyatlı iPhone'u lanse etmesi bekleniyor. iPhone'un kar marjını, kuvvetle ihtimal, biraz daha aşağı çekecek olan uygun fiyatlı iPhone, özellikle ülkemiz gibi kontratlı satışların yaygın olmadığı ülkelerde Apple'ın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacak.