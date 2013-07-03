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Uygun fiyatlı iPhone nasıl görünecek ?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,6b
1
217
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı iPhone nasıl görünecek ?
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Son dönemde Apple yöneticilerinin açıklamaları, firmaya yakın isimlerden gelen bilgiler derken uzun süredir dedikoduları teknoloji dünyasını meşgul eden uygun fiyatlı iPhone için artık geri sayıma geçilmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta uygun fiyatlı iPhone'a ait olduğu iddia edilen kasa fotoğrafları internete sızmıştı. Bu fotoğraflar, uygun fiyatlı iPhone'un fiziksel özellikleri hakkında daha güçlü bilgi sahibi olmamızın yolu açtı.

Gelen bilgilerin birçoğu Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'da iPhone 4/4S için hazırlanan Bumper'ların renklerinde ve iPhone 3G/3Gs'de kullandığı polimer esaslı kasayı kullanıp, donanım tarafında ise iPhone 5'in donanım özellikleriyle satışa sunacağına işaret ediyor. Elbette farklı bir malzeme kullanılmasından ötürü uygun fiyatlı iPhone, iPhone 5'e göre biraz daha kalın (0,85-0,9 cm kalınlık), biraz daha uzun ve geniş olacak. Tabi bunun yanı sıra birkaç küçük tasarım değişikliği de (ses seviyesi ayar tuşlarının dörtgen olması, hoparlör ve mikrofon girişlerinin iPhone 5'e göre daha basit gözükmsei gibi) olmayacak değil.

MacRumors sitesi de bu bilgiler ve geçen hafta sızan kasa fotoğraflarıyla birlikte uygun fiyatlı iPhone için tasarım stüdyolarından Ciccarese Design'a bir model çalışma hazırlatmış. Yapılan bu çalışma, geçtiğimiz haftaki kasa fotoğraflarıyla ilk defa fiziksel özelliklerini gözle gördüğümüz uygun fiyatlı iPhone'un tam anlamıyla nasıl görüneceği konusunda birçok soru işaretini gidermeyi başarıyor.

Haziran ayının başında iOS 7'yi tanıtarak test çalışmalarına başlayan Apple'ın, son iki yılda olduğu gibi eylül-ekim döneminde 7.nesil iPhone ile birlikte uygun fiyatlı iPhone'u lanse etmesi bekleniyor. iPhone'un kar marjını, kuvvetle ihtimal, biraz daha aşağı çekecek olan uygun fiyatlı iPhone, özellikle ülkemiz gibi kontratlı satışların yaygın olmadığı ülkelerde Apple'ın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacak.

Uygun fiyatlı iPhone nasıl görünecek ?
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Uygun fiyatlı iPhone nasıl görünecek ?
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cevapveren62 6 yıl en beğenilen
uygyn fiyatlı iphone 1200 den aşağı olmaz :P
2 Yanıt Yanıtla +81
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Roark 6 yıl
Ucuz iphone işte şimdi Samsung Galaxy s4 ile karşılaştırılabilir. Her anlamda eşitler.
Klasik İphone 5 ile Htc one çekişmesi sürer.
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stanco 6 yıl
Çöpdroidcilere kulak asmayın diyor büyük üstad:

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grezimonk 6 yıl stanco
mtrxxx

Çöpdroidcilere kulak asmayın diyor büyük üstad:

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asıl çöp Dandios cahil Apple fanbotu...
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Nokia Specialist 6 yıl
çakma lumia.
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necmisz 6 yıl
güzel görünecek..
Konu kapansın soru yanıtlandi..
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UK. 6 yıl
Fanboylar sinirlerinden herkesi eksilemisler.
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emre_fan_club 6 yıl
Bayanlar tarafindan ragbet görür renkli kapaklar
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grezimonk 6 yıl
Apple ürünlerini Foxconn ve bir kaç şirkete ürettiriyor yani fasoncu... Apple fanbotları bunu inkar ediyor... ayıp tabi kenki fabrikasında ürettiği zamanlarda vardı ama artık bitti...
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etlik 6 yıl
Bence en uygun fiyatlı iphone devlet telefondaki vergileri kaldırdığında olacaktır.
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Lova 6 yıl
Ne 1200'ü neden bahsediyorsunuz. Adamlar bundan önce çıkardıkları telefonları 2400-2600 arasında çıkarıyorlardı. Uygun fiyatlı deyip de iphone 5 ile aynı donanıma sahip bir cihazı 1200'e satacaklarını hiç zannetmiyorum ki iphone 5 de şuan 2100 civarında satılıyorken. İddiasına girerim 1600 üstü olacak.
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etlik 6 yıl
Iphone 5'in aynısını tekrardan piyasaya sürecekler yalnız fiyat uygun olacakmış, Türkiye de fiyat ne kadar uygun olacaksa.
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orislevin 6 yıl
Erkekler kullanmasın diye mi çıkarmışlar :)
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Bamya Avcisi 6 yıl
Beyler şimdi kiminiz övüyor kiminiz kötülüyor da bir şey unutuyorsunuz.Belki şu anda size göre Apple telefon konusunda başarılı olabilir veya olmayabilir bu sizin kararınız.Biz müşteriyiz bizim yapmamız gereken kendimize uygun ihtiyaçlarımızı karşılayan bir cihaz almak.Hepinix kör gibi atıp tutuyorsunuz cihaza,daha ortada ne var ki? Bu tasarım da benzetme sadece.Brlki cihaz 350 dolardan gelecek de rekor satış yapacak hatta be hatta siz de alacaksınız bu kadar önyargılı olmayın.
2007den 2011-2012ye kadar Apple telefonda kuşkusuz en başarılı firmaydı, tamam belki hata yapmış olabilirler ama hatalarını telafi etmek için ellerinde iphone 5s veya 5 mini gibi bir cihaz da var.
Ayriyetten sunu da belirteyim telefon tasarım için alınmaz,forumda görüyorum bazen telefon tavsiyesi isterken masaya Koyunca şeklim olsun filan diyorlar bu kafadaysaniz zaten gidin vertu alın.
Cidden bu kadar vurdumduymaz olmayın tüm bu cihazların arkasında bir emek var,ve bu cihazların bir kullanıcı kitlesi var
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Vikings 6 yıl
Uygun fiyat? Apple?
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