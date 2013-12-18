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Uyku durumunu takip eden giyilebilir cihaz Vigo, Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uyku durumunu takip eden giyilebilir cihaz Vigo, Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı
Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımını yaptığımız ve sunduğu yapı ile giyilebilir cihaz konusuna farklı ve bir o kadar da faydalı yeni bir soluk getiren Vigo, belirtildiği üzere Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Gece yolculuklarında sürücülerin direksiyon başında uyuması sonucu oluşan kazaları önlemek ya da bilgisayar başında çok fazla zaman geçirilmesi sonucu vücudun zarar görmesini engellemek için hazırlanan Vigo, kişilerin göz kırpma ve vücut hareketlerini geliştirilen özel algoritması ile daha kullanıcı tam anlamıyla fark etmeden algılıyor ve seçilen içeriklere göre ses, titreşim ve ışık temelli alarmlar vererek uyarı yapıyor. iOS ve Android işletim sistemi akıllı telefonlar ile Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinde bağlantı kurarak çalışma gösteren ürün, bünyesinde ARM Cortex-M0 16MHz işlemci, kızıl ötesi sensörler, 6 eksenli ivme ölçer, jiroskop, titreşim motoru, RGB bildirim ışığı ve üç gün kullanım ömrü sunabilen şarj edilebilir lityum iyon batarya taşıyor. Ürün aynı zamanda Bluetooth kulaklık olarak da görev yapıyor ve böylece iki faydalı yapı bir arada sunulmuş oluyor. 20 gram ağırlığa sahip olan Vigo, birçok farklı renk seçeneğine de sahip.
Site üzerinde başlatılırken konan 50,000$ hedefin bitimine 45 gün kalan 247 bağış ile 16,172$'lık kısmını toplamayı başaran Vigo, yapılacak 79$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Uyku durumunu takip eden giyilebilir cihaz Vigo, Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı
Uyku durumunu takip eden giyilebilir cihaz Vigo, Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı

http://www.kickstarter.com/projects/jasongui/meet-vigo-the-very-first-energy-gauge-for-you Yorum Yaz
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