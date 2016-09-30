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Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti

Bir kuyruklu yıldızın yörüngesine yerleşen ilk uzay aracı Rosetta, 12 yıllık tarihi uzay macerasının sonuna geldi. ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirilen iniş bugün TSİ 14.18'de sonlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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 Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)'nın 2004 yılında fırlattığı Rosetta ve Philae ikilisinin kuyruklu yıldızdaki tam 12 yıllık büyük uzay macerası artık tamamiyle sona erdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya'yla olan iletişimleri tamamiyle kesilen Philae'nin ardından yörüngedeki Rosetta da bugün itibariyle görevinin sonuna geldi.

Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.

ESA görev yöneticisi Patrick Martin inişin hemen ardından yaptığı konuşmada, "Rosetta görevi birçok insan için ilham kaynağı oldu. Tarihi, çığır açan ve kuyruklu yıldızları anlamlandırma şeklimizi kökünden değiştiren bir görevdi. Elveda Rosetta, yaptığın şey uzay biliminin en iyisiydi." ifadelerini kullandı.

Rosetta'nın iniş yaptığı anlarda ESA çalışanları


İniş anlarında bile bilimsel çalışmalar yaptı

Rosetta'nın 67P yüzeyine yaptığı bu iniş aslında oldukça yavaş bir hızda gerçekleşti. Öyle ki uzay aracının 14 saat boyunca ulaştığı maksimum hız, saatte 3 kilometreden fazla değildi. Bu durum aynı zamanda Rosetta'nın iniş sırasında çok değerli bilgiler toplaması için de önemli bir fırsat oldu. Bütün ölçüm cihazlarını aktif hale getiren Rosetta, hem yakın çekim fotoğraflar yakaladı hem de kuyruklu yıldızın kütleçekim alanını, yüzey sıcaklığını ve toz yoğunluğunu ölçmek gibi çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

İnişten 51 metre kala yakalanan bir fotoğraf:
 

ESA Rosetta görevine neden son verdi?

ESA'nın Rosetta görevine istemli olarak bir son vermesinin nedeni 67P kuyruklu yıldızının Güneş'ten iyice uzaklaşıyor olmasıydı. Güneş panellerini artık ısıtamamaya başlayan Rosetta kontrollü olarak indirilmediği takdirde zaten bir süre sonra soğuk nedeniyle donacak ve tekrar iletişime geçme ihtimali de kalmayacaktı. Bunun olmasını istemeyen ESA da uzay aracına kontrollü bir iniş gerçekleştirip iniş sırasında veriler toplamak istedi.

ESA'nın hazırladığı Rosetta iniş animasyonu

Rosetta'nın iniş yaptığı yer: 

 

Rosetta'nın 14 Mart 2015'de yakaladığı inanılmaz fotoğraf

67P'nin yüzeyi - 28 Mart 2015


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BekirTemel 3 yıl
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LKLC 3 yıl en beğenilen Batuist
Batuist

Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.


intihar dalışı yapıyor, kontrollü iniyor, çarparak veda ediyor....

bunların hepsi aynı anlama mı geliyor?

İlkokul Türkçesi bile değil şu yazı.yazık siteye...

Bu inişin ardından uzay aracı kullanılamaz hale geldiği için evet bu bir intihar dalışıdır.

İniş sürecini ESA önceden yaptığı hesaplamalarla düzenlediği için evet bu bir kontrollü iniştir.

Uzay aracı yüzeye çarpmasının ardından sinyal vermeyi kestiği için evet çarparak veda etmiştir.
BatuistRosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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LKLC 3 yıl Batuist
Batuist

LKLC

Batuist

Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.


intihar dalışı yapıyor, kontrollü iniyor, çarparak veda ediyor....

bunların hepsi aynı anlama mı geliyor?

İlkokul Türkçesi bile değil şu yazı.yazık siteye...

Bu inişin ardından uzay aracı kullanılamaz hale geldiği için evet bu bir intihar dalışıdır.

İniş sürecini ESA önceden yaptığı hesaplamalarla düzenlediği için evet bu bir kontrollü iniştir.

Uzay aracı yüzeye çarpmasının ardından sinyal vermeyi kestiği için evet çarparak veda etmiştir.

ne istiyorsun..

aferin 5 pekiyi mi????

saçmalığını ispat etmişsin işte...





Dostum problemin nedir bilmiyorum ama yazıda Türkçe adına herhangi bir sorun yok.
BatuistLKLCBatuistRosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştir...
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Hubalahubhub 3 yıl
Neden gariban philae kurtarmadilar zaten intihqr degil mi philae ye güneş isigi kazandiracak bir konuma dusurebilirlerdi.
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Batuist 3 yıl
Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.

intihar dalışı yapıyor, kontrollü iniyor, çarparak veda ediyor....
bunların hepsi aynı anlama mı geliyor?
İlkokul Türkçesi bile değil şu yazı.yazık siteye...
1 Yanıt Yanıtla +3
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LKLC 3 yıl Batuist
Batuist

Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.


intihar dalışı yapıyor, kontrollü iniyor, çarparak veda ediyor....

bunların hepsi aynı anlama mı geliyor?

İlkokul Türkçesi bile değil şu yazı.yazık siteye...

Bu inişin ardından uzay aracı kullanılamaz hale geldiği için evet bu bir intihar dalışıdır.

İniş sürecini ESA önceden yaptığı hesaplamalarla düzenlediği için evet bu bir kontrollü iniştir.

Uzay aracı yüzeye çarpmasının ardından sinyal vermeyi kestiği için evet çarparak veda etmiştir.
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BekirTemel 3 yıl
Allah rahmet eylesin diyesim geldi başlığı görünce.
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kadirirdem 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

Allah rahmet eylesin diyesim geldi başlığı görünce.



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