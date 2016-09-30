Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti

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"Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"

Rosetta'nın iniş yaptığı anlarda ESA çalışanları

İniş anlarında bile bilimsel çalışmalar yaptı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)'nın 2004 yılında fırlattığı Rosetta ve Philae ikilisinin kuyruklu yıldızdaki tam 12 yıllık büyük uzay macerası artık tamamiyle sona erdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya'yla olan iletişimleri tamamiyle kesilen Philae'nin ardından yörüngedeki Rosetta da bugün itibariyle görevinin sonuna geldi.Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.ESA görev yöneticisi Patrick Martin inişin hemen ardından yaptığı konuşmada, "Rosetta görevi birçok insan için ilham kaynağı oldu. Tarihi, çığır açan ve kuyruklu yıldızları anlamlandırma şeklimizi kökünden değiştiren bir görevdi. Elveda Rosetta, yaptığın şey uzay biliminin en iyisiydi." ifadelerini kullandı.Rosetta'nın 67P yüzeyine yaptığı bu iniş aslında oldukça yavaş bir hızda gerçekleşti. Öyle ki uzay aracının 14 saat boyunca ulaştığı maksimum hız, saatte 3 kilometreden fazla değildi. Bu durum aynı zamanda Rosetta'nın iniş sırasında çok değerli bilgiler toplaması için de önemli bir fırsat oldu. Bütün ölçüm cihazlarını aktif hale getiren Rosetta, hem yakın çekim fotoğraflar yakaladı hem de kuyruklu yıldızın kütleçekim alanını, yüzey sıcaklığını ve toz yoğunluğunu ölçmek gibi çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.İnişten 51 metre kala yakalanan bir fotoğraf: