Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)'nın 2004 yılında fırlattığı Rosetta ve Philae ikilisinin kuyruklu yıldızdaki tam 12 yıllık büyük uzay macerası artık tamamiyle sona erdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya'yla olan iletişimleri tamamiyle kesilen Philae'nin ardından yörüngedeki Rosetta da bugün itibariyle görevinin sonuna geldi.
Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.
ESA görev yöneticisi Patrick Martin inişin hemen ardından yaptığı konuşmada, "Rosetta görevi birçok insan için ilham kaynağı oldu. Tarihi, çığır açan ve kuyruklu yıldızları anlamlandırma şeklimizi kökünden değiştiren bir görevdi. Elveda Rosetta, yaptığın şey uzay biliminin en iyisiydi." ifadelerini kullandı.
İnişten 51 metre kala yakalanan bir fotoğraf:
Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Rosetta'nın kuyruklu yıldız yüzeyine doğru gerçekleştirdiği intihar dalışı ESA tarafından kontrollü olarak gerçekleştirildi. Dün gece TSİ 23.50'dr başlatılan iniş süreci yaklaşık 14 saatin ardından bugün 14.18'de Rosetta'nın yüzeye iniş yapmasıyla sona erdi.
ESA görev yöneticisi Patrick Martin inişin hemen ardından yaptığı konuşmada, "Rosetta görevi birçok insan için ilham kaynağı oldu. Tarihi, çığır açan ve kuyruklu yıldızları anlamlandırma şeklimizi kökünden değiştiren bir görevdi. Elveda Rosetta, yaptığın şey uzay biliminin en iyisiydi." ifadelerini kullandı.
Rosetta'nın iniş yaptığı anlarda ESA çalışanları
İniş anlarında bile bilimsel çalışmalar yaptıRosetta'nın 67P yüzeyine yaptığı bu iniş aslında oldukça yavaş bir hızda gerçekleşti. Öyle ki uzay aracının 14 saat boyunca ulaştığı maksimum hız, saatte 3 kilometreden fazla değildi. Bu durum aynı zamanda Rosetta'nın iniş sırasında çok değerli bilgiler toplaması için de önemli bir fırsat oldu. Bütün ölçüm cihazlarını aktif hale getiren Rosetta, hem yakın çekim fotoğraflar yakaladı hem de kuyruklu yıldızın kütleçekim alanını, yüzey sıcaklığını ve toz yoğunluğunu ölçmek gibi çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.
İnişten 51 metre kala yakalanan bir fotoğraf:
ESA Rosetta görevine neden son verdi?ESA'nın Rosetta görevine istemli olarak bir son vermesinin nedeni 67P kuyruklu yıldızının Güneş'ten iyice uzaklaşıyor olmasıydı. Güneş panellerini artık ısıtamamaya başlayan Rosetta kontrollü olarak indirilmediği takdirde zaten bir süre sonra soğuk nedeniyle donacak ve tekrar iletişime geçme ihtimali de kalmayacaktı. Bunun olmasını istemeyen ESA da uzay aracına kontrollü bir iniş gerçekleştirip iniş sırasında veriler toplamak istedi.
ESA'nın hazırladığı Rosetta iniş animasyonu
Rosetta'nın iniş yaptığı yer:
Rosetta'nın 14 Mart 2015'de yakaladığı inanılmaz fotoğraf
67P'nin yüzeyi - 28 Mart 2015
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Bu inişin ardından uzay aracı kullanılamaz hale geldiği için evet bu bir intihar dalışıdır.
İniş sürecini ESA önceden yaptığı hesaplamalarla düzenlediği için evet bu bir kontrollü iniştir.
Uzay aracı yüzeye çarpmasının ardından sinyal vermeyi kestiği için evet çarparak veda etmiştir.
Dostum problemin nedir bilmiyorum ama yazıda Türkçe adına herhangi bir sorun yok.