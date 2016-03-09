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Uzay seyahatleri başlıyor

Geçtiğimiz dönemlerde aynı New Shepard roketini iki kez alt yörüngeye gönderip Yeryüzü'ne geri indirmeyi başararak bir ilke imza atan Blue Origin'in uzay turizmi beklenenden erken başlayabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in genel merkezinde gazetecileri ağırladı. Çok uzun süredir uzay turizminin peşinde koşan Bezos, Blue Origin'in insanlı test uçuşlarına 2017 yılında başlayacağını açıkladı.

Blue Origin ile beraber çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Bezos, 5 yaşından bu yana uzay yolculuğuna ve roketlere ilgi duyduğunu söyledi. Blue Origin'in zamanla oldukça kazançlı bir şirkete dönüşeceğini düşünen Bezos, binlerce insanın şimdiden uzay turizmine ilgisini açıkça dile getirdiğini ifade etti.

4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi

Şirketin nihai hedefi alt-yörünge dediğimiz bölgeye, yani yüzeyden 100 km yüksekliğe turist taşımak olacak. Blue Origin, SpaceX'in Falcon 9'unun aksine çok daha düşük yüksekliklere çıkabilen New Shepard roketiyle birlikte yolcularına 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunmayı planlıyor.

Bezos ayrıca büyük kitlelere uzay seyahati imkanı sunan ilk şirket olmak için özellikle çabalamadıklarını söyledi. Güvenliği birinci sıraya koyduklarını belirten Jeff Bezos, gelecekte uzaya yılda 100 seyahat yapmayı planladıklarını açıkladı. 2017 yılındaki testlerin başarılı olması durumunda şirket ilk ücretli yolcularını 2018'de alt-yörüngeye taşıyacak.

Tekrar kullanılabilir roketler anahtar rol oynayacak

Geçtiğimiz dönemlerde aynı New Shepard roketini iki kez alt-yörüngeye gönderip Yeryüzü'ne geri indirmeyi başararak bu anlamda bir ilki gerçekleştiren Blue Origin, tekrar kullanılabilir roketlerle birlikte uzay turizminde lider firma olmayı planlıyor.

Jeff Bezos'un 2000 yılında temellerini attığı şirket Blue Origin, genel anlamda çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürütmesiyle biliniyordu. Şirketinin kapılarını basın mensuplarına ilk kez açan Amazon CEO'su bugünden itibaren daha açık bir politika izleyeceklerinin de sinyallerini verdi.

https://www.theguardian.com/science/2016/mar/08/jeff-bezos-blue-origin-humans-in-space Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 3 yıl
GAMBIT
bize 2050-2060 yıllarında ulaşır.

Şaka mı yapıyorsun 2100 de bile o seviyeye geleceğimizden şüpheliyim :D
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Amd64x2 3 yıl
Kişi başı tahmini bir maliyet göremedik, 10 milyon dolar mı, 1 milyon yada 100-200 bin dolar mı? Gerçi hiç biri bütçeme uygun değil ama yine de merak ettim, çok uygun olursa Hac'a yazılır gibi yazılırdık en azından.
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aycibin 3 yıl
vize gerekiyor mu?hangi konsolosluğa başvuracağız
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kadirirdem 3 yıl
bundan bir 50 sonra tr de de gidenler olur tatile balayına giderler artık...
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C.CEMİL 3 yıl
hiç işim olmaz
birkaç defa basınç odası tecrübem oldu
o bile zul geldi :)
gaz çıkartmak serbest dediklerinde iş çığrından çıkmıştı :)
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GenkaNuank 3 yıl
BAŞLIK:Uzay seyahatleri BAŞLIYOR
İLK PARAGRAF:...Blue Origin'in uzay turizmi beklenenden erken BAŞLAYABİLİR.
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GAMBIT 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank

BAŞLIK:Uzay seyahatleri BAŞLIYOR

İLK PARAGRAF:...Blue Origin'in uzay turizmi beklenenden erken BAŞLAYABİLİR.



CİTİZEN ARTİK SU ANASAYFAYA GUNCELLEME YAP DA BLOKLADİGİMİZ EDİTORLERİN KALİTESİZ HABERLERİNİ GORMEYELİM

Sadece introyu okuyan üyeleri de biri banlasın ozaman
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GAMBIT 3 yıl
bize 2050-2060 yıllarında ulaşır.
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alt_slayt, blue origin ve
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