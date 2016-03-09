Uzay seyahatleri başlıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in genel merkezinde gazetecileri ağırladı. Çok uzun süredir uzay turizminin peşinde koşan Bezos, Blue Origin'in insanlı test uçuşlarına 2017 yılında başlayacağını açıkladı.



Blue Origin ile beraber çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Bezos, 5 yaşından bu yana uzay yolculuğuna ve roketlere ilgi duyduğunu söyledi. Blue Origin'in zamanla oldukça kazançlı bir şirkete dönüşeceğini düşünen Bezos, binlerce insanın şimdiden uzay turizmine ilgisini açıkça dile getirdiğini ifade etti.



4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi



Şirketin nihai hedefi alt-yörünge dediğimiz bölgeye, yani yüzeyden 100 km yüksekliğe turist taşımak olacak. Blue Origin, SpaceX'in Falcon 9'unun aksine çok daha düşük yüksekliklere çıkabilen New Shepard roketiyle birlikte yolcularına 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunmayı planlıyor.



Bezos ayrıca büyük kitlelere uzay seyahati imkanı sunan ilk şirket olmak için özellikle çabalamadıklarını söyledi. Güvenliği birinci sıraya koyduklarını belirten Jeff Bezos, gelecekte uzaya yılda 100 seyahat yapmayı planladıklarını açıkladı. 2017 yılındaki testlerin başarılı olması durumunda şirket ilk ücretli yolcularını 2018'de alt-yörüngeye taşıyacak.



Tekrar kullanılabilir roketler anahtar rol oynayacak



Geçtiğimiz dönemlerde aynı New Shepard roketini iki kez alt-yörüngeye gönderip Yeryüzü'ne geri indirmeyi başararak bu anlamda bir ilki gerçekleştiren Blue Origin, tekrar kullanılabilir roketlerle birlikte uzay turizminde lider firma olmayı planlıyor.



Jeff Bezos'un 2000 yılında temellerini attığı şirket Blue Origin, genel anlamda çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürütmesiyle biliniyordu. Şirketinin kapılarını basın mensuplarına ilk kez açan Amazon CEO'su bugünden itibaren daha açık bir politika izleyeceklerinin de sinyallerini verdi.

https://www.theguardian.com/science/2016/mar/08/jeff-bezos-blue-origin-humans-in-space